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张艺谋《影》吴磊身穿30斤铠甲耍大刀

直言希望观众记住角色 而非"小鲜肉"称号

2018-08-06 15:02:13 来源：Mtime时光网

张艺谋《影》发布了一款“伤身体”角色特辑，吴磊手持高过其身头的足重大刀，身着近30斤盔甲拍摄，十分敬业。吴磊坦言：“人不可能一辈子都是小鲜肉，更希望让别人记住某个角色。”
       

《影》吴磊“伤身体”特辑

时光网讯 即将于9月30日国庆档期上映，由张艺谋执导，邓超孙俪郑恺王千源胡军王景春关晓彤吴磊主演的电影《影》，日前发布了一款“伤身体”角色特辑；阵容中年龄最小的演员吴磊，手持大刀展示戏里戏外少年英气，剧组日常画面亦首度曝光。

       在本次曝光的角色特辑中，饰演少年武将“杨平”的吴磊，诠释出了一个18岁少年的英勇与气魄；在片场表演期间，手持高过其身头的足重大刀，身着近30斤盔甲，奔跑跳跃旋转挪移，边打斗边表演，每一个动作，似乎能听到耳边传来呼啸而过的风声。

       而在片场拍摄间隙，年纪最小的吴磊，总被自己长长的盔甲绊倒、或被大刀打到头盔，不时为工作人员带来了一种纯粹又欢乐的别样少年气质，与影片中桀骜的小将军“杨平”一起，释放出别样的少年感。谈及外界种种关于“小鲜肉”身份的争议，吴磊坦言：“人不可能一辈子都是小鲜肉，更希望让别人记住某个角色。”

      在片方此前发布的定档预告中，曾曝光过一组带血刀尖斩水镜头，此次特辑亦透露了镜头拍摄的部分细节；据悉，电影中所展示的刀尖斩水镜头，由吴磊半身悬吊，身着30斤重盔甲挥舞大刀17次终摄制完成。

      吴磊在谈及此次拍戏经历时，说到：“这是一种磨练，更是一种享受；希望自己能在现在的年纪，接受到更多的磨练。”相信电影中别具一格的水墨中国风动作场面，或会为银幕前的观众，带来一种独特的观感。

      除小将“杨平”角色整体亮相外，特辑中亦曝光了沛国独有的重要武器“沛伞”；吴磊与“沛伞”更有一场正面冲突，锋利的刀尖划破天空飞落的雨滴，雨滴被劈开落进吴磊眼珠，而此时吴磊面部距离“沛伞”刀尖的距离，仅不足3厘米。

      据悉，由张艺谋执导的动作剧情电影《影》，将于2018年9月30日上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 张艺谋 吴磊
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