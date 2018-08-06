漫威新作《蚁人2：黄蜂女现身》的故事将与《复联4》紧密联系，两大主角对未来剧情推动至关重要。





蚁人黄蜂女互补 最佳搭档组队





在《蚁人2：黄蜂女现身》中，皮姆博士的女儿霍普（伊万杰琳·莉莉饰）将成为第二代黄蜂女。霍普从小就渴望像她的父母一样成为超级英雄，此次终于得偿所愿，穿上了在前作彩蛋中亮相的黄蜂女战衣。





身手敏捷、头脑冷静的霍普，完全没有蚁人斯科特·朗（保罗·路德饰）初穿战衣时的窘迫和笨拙，反而在战斗中游刃有余，更加占据主动。于是黄蜂女和蚁人恰好互补，组成了打击犯罪的“最佳搭档”。难怪保罗·路德会这样描述黄蜂女：“她才是这部电影里最强悍的超级英雄。”





创始成员亮相 直接联动复联四





虽然直到漫威电影宇宙的第二个十年才正式亮相，但黄蜂女对漫威的重要性非同一般。此次漫威影业掌门人凯文·费奇亲自现身，为影迷解读黄蜂女的重要地位——黄蜂女在漫画中是复联的创始成员，曾与浩克、蚁人、雷神、钢铁侠一同登上《复仇者联盟》第一期的漫画封面。随着黄蜂女现身大银幕，漫画中的复联创始成员已经全员现身漫威电影宇宙。





另外，缺席《复仇者联盟3：无限战争》的蚁人和黄蜂女，肯定会在《复仇者联盟4》中为影迷带来很多惊喜，成为英雄们绝地反击、扭转乾坤的关键人物。费奇甚至表明，本片将直接与《复仇者联盟4》的剧情相关，并起到举足轻重的作用。





资深戏骨加盟 演绎初代黄蜂女





除了二代黄蜂女霍普之外，在前作闪回情节中亮相的初代黄蜂女珍妮特也有望再度亮相。《蚁人》中曾提到，霍普的母亲珍妮特为了拯救世界而身陷量子空间，而迈克尔·道格拉斯（Michael Douglas）饰演的皮姆博士从未放弃将她找回来的希望。因此斯科特表示在量子空间中见过她，进入量子空间营救珍妮特，便成为本作的剧情主线。





珍妮特一角由好莱坞著名影星米歇尔·菲佛(Michelle Pfeiffer)饰演。本片制片人布鲁萨德说：“我们需要一个才华横溢、气势逼人的女演员，通过她的才华和能力支撑这个角色，贯穿电影始终。能看到米歇尔以如此盛大的方式进入漫威电影宇宙真是太棒了。”





《蚁人2：黄蜂女现身》依然由佩顿·里德执导，漫威影业主席凯文·费奇制片。本片将于8月24日，3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院全国上映。