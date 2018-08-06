“冈妈”冈田麿里新作《朝花夕誓》曝新剧照，该片在韩国富川国际奇幻电影节斩获儿童评委选择奖。





电影讲述了拥有数百年寿命的“离别一族”的少女玛奇亚在族群被人类灭族后，遇到了刚刚失去双亲的孤儿艾瑞尔。逐渐成长为少年的艾瑞尔和即使时间流逝也仍然保持少女样貌的玛奇亚，在同样的季节中，度过着不同的时间。两个孤独灵魂的相遇，编织出无可替代的关于时间的故事。





这场“相遇与离别”所贯穿的关于成长与人生的话题，使“整个影片都透露着淡蓝色的忧伤”，惹哭了一大波观众，有观众这样评价“从开始的铺陈到后面的爆发，不流泪的人我想几乎不存在”，“不知道该说些什么，只觉得很想哭.....尤其最后一幕”。无论是精致的画面，还是优美的配乐，影片最珍贵之处在于心底产生的共鸣。

编辑：隐饮