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“冈妈”新作《朝花夕誓》曝新剧照

温情又治愈 韩国富川国际电影节斩获大奖

2018-08-06 15:28:14 来源：Mtime时光网

“冈妈”冈田麿里新作《朝花夕誓》曝新剧照，该片在韩国富川国际奇幻电影节斩获儿童评委选择奖。
       时光网讯 动画电影《朝花夕誓》，由人气动画编剧冈田麿里编剧并执导。继在第21届上海电影节荣获最佳动画片之后，又在韩国富川国际奇幻电影节再度斩获儿童评委选择奖，同时曝光一组新剧照。

       在电影《朝花夕誓》中同时担任编剧与导演的冈田麿里，曾经就因为动画《未闻花名》的热播在中国奠定了超高人气，并被粉丝亲切地称呼为“冈妈”。此次电影延续了导演一贯的温情治愈路线，清新的画风在炎热的夏日，带给了观众更多的清凉感：“画面很清爽，眼睛感觉超享受”；“世外桃源一样的世界，画风真的很赞”等等，又强势圈粉一波。
 
       电影讲述了拥有数百年寿命的“离别一族”的少女玛奇亚在族群被人类灭族后，遇到了刚刚失去双亲的孤儿艾瑞尔。逐渐成长为少年的艾瑞尔和即使时间流逝也仍然保持少女样貌的玛奇亚，在同样的季节中，度过着不同的时间。两个孤独灵魂的相遇，编织出无可替代的关于时间的故事。

       这场“相遇与离别”所贯穿的关于成长与人生的话题，使“整个影片都透露着淡蓝色的忧伤”，惹哭了一大波观众，有观众这样评价“从开始的铺陈到后面的爆发，不流泪的人我想几乎不存在”，“不知道该说些什么，只觉得很想哭.....尤其最后一幕”。无论是精致的画面，还是优美的配乐，影片最珍贵之处在于心底产生的共鸣。

   编辑：隐饮

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关键词： 朝花夕誓
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