IMAX公司今日宣布，《欧洲攻略》
将经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX版本，于8月17日登陆全国IMAX影院。影片由上海银润传媒广告有限公司和见天地电影工作室有限公司出品。当天，作为宣布合作的一部分同步曝了一张IMAX专属海报。海报中一颗子弹划过具有欧陆风情的建筑背景，在画面中心营造出撕裂的效果，冰蓝的色调进一步衬托出紧张凌厉的氛围。
《欧洲攻略》
是由彭绮华
监制，马楚成
执导，梁朝伟
、吴亦凡
、唐嫣
、杜鹃
、林子祥
等群星联袂主演。在这套超强明星阵容的加盟下，影片既有引人注目的故事线，又充满了惊险刺激的动作戏场景。该片主要讲述了特工林在风（梁朝伟 饰）与王小姐（唐嫣 饰）多年来亦敌亦友，相互欣赏又互相为敌。上帝右手在CIA被不明身份的苏菲（杜鹃 饰）偷走后，两人同时受CIA委托展开追寻。原本以为只是⼀场谋略较量，但在他们救下顶级黑客洛奇（吴亦凡 饰）后，却发现这背后还隐藏着一个更大的秘密。
IMAX版《欧洲攻略》经由IMAX DMR®（数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验®标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计，以及强大的数字音效系统，也为电影观众营造出一个独一无二的环境，让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。