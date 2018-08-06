IMAX海报中一颗子弹划过具有欧陆风情的建筑背景，在画面中心营造出撕裂的效果，冰蓝的色调进一步衬托出紧张凌厉的氛围。









IMAX版《欧洲攻略》经由IMAX DMR®（数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验®标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计，以及强大的数字音效系统，也为电影观众营造出一个独一无二的环境，让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。