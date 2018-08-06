网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

电影《爱情公寓》没版权就拍摄？

IP版权方申请中止上映 片方否认侵权

2018-08-06 16:46:43 来源：Mtime时光网

联凡计算机技术上海公司发布声明，称自己拥有《爱情公寓》IP一切权利，电影版《爱情公寓》为擅自投资、制作，联凡计算机技术上海公司已向电影局及中影要求停止该片上映。
      时光网讯 电影版《爱情公寓》原定于本周五全国上映，然而在上映前夕，该片的命运却陡增变数。

      今日，联凡计算机技术上海公司发布声明，称自己拥有《爱情公寓》IP一切权利，电影版《爱情公寓》为擅自投资、制作，联凡计算机技术上海公司已向电影局及中影要求停止该片上映。

      面对指责，电影版《爱情公寓》片方上海高格影视制作有限公司很快做出回应：电影《爱情公寓》由“高格”基于电视系列剧《爱情公寓》编剧汪远先生的原创剧本制作，“高格”依法拥有电影《爱情公寓》完整著作权，并已事先获得了一切必需的法律授权与许可。

      联凡计算机技术上海公司在今日的声明中表示：《爱情公寓》是由联凡计算机技术上海公司投资并享有全部权利，在联凡不知情的情况下，高格汪远等人擅自投资、制作、发行《爱情公寓》电影，联凡已向各大出品、发行公司寄送法律文件，提起民事诉讼，并向电影局及中影要求停止上映，现公开此次事件，呼吁保护原始权利人权益，促进中国影视版权健康发展。

      声明中，联凡计算机技术上海公司还公布了剧版《爱情公寓》及其续集的相关合同、版权书等内容。

      电影版《爱情公寓》片方上海高格影视制作有限公司除在声明中强调自己依法拥有电影《爱情公寓》完整著作权，并已事先获得了一切必需的法律授权与许可外，还公布了《作品登记证书》等文件图片，并表示对于就《爱情公寓》著作权及知识产权进行恶意诽谤和骚扰的行为，将保留对其进行诉讼乃至追责的权利。

      据悉，剧版《爱情公寓》于2009年首播。据公开新闻报道，该剧由上影集团和女性SNS交友社区“爱情公寓”共同出品。而联凡计算机技术上海公司正是爱情公寓网站背后的公司。

      不过，在百度百科中，剧版《爱情公寓》的出品方只有上影集团，并未提及任何与联凡计算机技术上海公司相关的信息。

      出现版权纠纷之前，电影版《爱情公寓》还曾深陷“抄袭风波”，众多网友指责剧版《爱情公寓》抄袭《老友记》等美剧的剧情。不过也有不少观众对剧版和电影版《爱情公寓》表示支持。

   编辑：en

关键词： 爱情公寓 版权
关注时光网微信

相关电影/影人

爱情公寓

爱情公寓 (2018)

0.0

导演：韦正

主演：陈赫 娄艺潇

在线播放

会员评论 (14)

发表

本周热读

1

"泰坦尼克"横扫内地 "英雄"开启大片时代

改革开放四十周年中国电影大事记（1998-2007）

这是一代大导演集体爆发的十年，张艺谋、李安、冯小刚、..
2

再回首，《古惑仔》系列电影的失与得

那些自称扛把子的少年后来怎么样了？

“古惑仔”一词是粤语中独有的词汇，原意是指狡猾精明的..
3

弹幕见！毕志飞导演给影评人下战书

看完再骂?《逐梦演艺圈》将上线视频网站

6
毕志飞导演给影评人和网络黑手下“约战书”：《纯洁心灵..
4

亚洲导演执掌外语片，东西方擦出火花？

黑泽明斩获奥斯卡 韩国大导闪耀好莱坞

东西方碰撞出的影片，都是什么样儿？
5

"超人总动员2"成全球破10亿最快动画片

史上36部影片过10亿 超过一半都是迪士尼的

36
《超人总动员2》仅仅用了47天时间就全球票房成绩超过了1..

查看更多