联凡计算机技术上海公司发布声明，称自己拥有《爱情公寓》IP一切权利，电影版《爱情公寓》为擅自投资、制作，联凡计算机技术上海公司已向电影局及中影要求停止该片上映。





今日，联凡计算机技术上海公司发布声明，称自己拥有《爱情公寓》IP一切权利，电影版《爱情公寓》为擅自投资、制作，联凡计算机技术上海公司已向电影局及中影要求停止该片上映。





面对指责，电影版《爱情公寓》片方上海高格影视制作有限公司很快做出回应：电影《爱情公寓》由“高格”基于电视系列剧《爱情公寓》编剧汪远先生的原创剧本制作，“高格”依法拥有电影《爱情公寓》完整著作权，并已事先获得了一切必需的法律授权与许可。





联凡计算机技术上海公司在今日的声明中表示：《爱情公寓》是由联凡计算机技术上海公司投资并享有全部权利，在联凡不知情的情况下，高格汪远等人擅自投资、制作、发行《爱情公寓》电影，联凡已向各大出品、发行公司寄送法律文件，提起民事诉讼，并向电影局及中影要求停止上映，现公开此次事件，呼吁保护原始权利人权益，促进中国影视版权健康发展。





声明中，联凡计算机技术上海公司还公布了剧版《爱情公寓》及其续集的相关合同、版权书等内容。





电影版《爱情公寓》片方上海高格影视制作有限公司除在声明中强调自己依法拥有电影《爱情公寓》完整著作权，并已事先获得了一切必需的法律授权与许可外，还公布了《作品登记证书》等文件图片，并表示对于就《爱情公寓》著作权及知识产权进行恶意诽谤和骚扰的行为，将保留对其进行诉讼乃至追责的权利。





据悉，剧版《爱情公寓》于2009年首播。据公开新闻报道，该剧由上影集团和女性SNS交友社区“爱情公寓”共同出品。而联凡计算机技术上海公司正是爱情公寓网站背后的公司。





不过，在百度百科中，剧版《爱情公寓》的出品方只有上影集团，并未提及任何与联凡计算机技术上海公司相关的信息。





出现版权纠纷之前，电影版《爱情公寓》还曾深陷“抄袭风波”，众多网友指责剧版《爱情公寓》抄袭《老友记》等美剧的剧情。不过也有不少观众对剧版和电影版《爱情公寓》表示支持。

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