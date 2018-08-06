据今日韩国电影振兴委员会票房统计数据，《与神同行2》周末三天（3-5日）在2235块银幕上映，共动员384万观影人次，累计观影人次达到619万。
继8月1日创下124万首日最高观影人次纪录后，《与神同行2》五天内又刷新了两项令人咋舌的项票房纪录：
①8月4日周六单日观影人次达到146万，创下韩国历年最高单日观影人次纪录，此前这一纪录是《复联3》的133万人次； ②8月5日累计观影人次突破600万，创下了韩国历年最短用时纪录。这一速度相比《鸣梁海战》上映6天动员575万观影人次的速度要快了许多。
以目前连续五天日入百万（8月1日124万人次，2日累计234万人次、3日累计342万人次、4日489万人次、5日618人次）的速度来看，《与神同行2》已经进入了千万人次倒计时。
同时，《与神同行2》的首周末和首周累计观影次均大幅赶超目前位列韩国历年票房榜第二位的前集《与神同行：罪与罚》（首周末223万观影人次和首周累计355万观影人次），而目前排名韩国历年票房榜首位的《鸣梁海战》（1700万人次）的首周累计观影人次也仅有476万。
照此票房增速，《与神同行2》有望刷新《鸣梁海战》保有的12天最短时间突破1000万观影人次的纪录——该片只要在8月11日之前再动员380万观影人次即可达成这一目标
，而凭借该片目前日入百万人次的速度，这并非难事，而唯一的变数可能会出现在8日上映的两部新片《工作》
和《妈妈咪呀2》
身上。
但从目前的预售榜成绩来看，《与神同行2》依然以42.5%占据榜首，《工作》和《妈妈咪呀2》仅以12%和11.6%位列二、三，可能不太会阻挡《与神同行2》再破纪录的脚步。
而目前最大的悬念则是《与神同行2》能否赶超累计观影人次1441的《与神同行》，甚至是《鸣梁海战》的1700万人次。
即便《与神同行2》最终不能赶超《鸣梁海战》，如果其累计观影人次突破1560万，也将书写一项全新的票房纪录——韩国系列电影两部合计突破3000万观影人次纪录，而这项纪录将很难被超越。
在《与神同行2》的强势压制下，《碟中谍6》退居次席，周末三天动员85万观影人次，累计观影人次549万人次。虽然票房增速明显放缓，但依然在向着系列最高观影人次纪录（《碟中谍4》
757万人次）迈进。
本周排名2-3位的均为动画电影：韩国本土IP动画电影《剧场版你好卡博特：白垩纪时代》与《与神同行2》同日上映，周末以32万观影人次位列第三；《超人总动员2》
上映三周排名第四，累计观影人次逼近300万；韩国另一部本土动画电影《金光鬼怪和秘密洞穴》
以10万观影人次位列第五。
本周《妈妈咪呀2》
试映上榜，以6万观影人次排名第六，该片将于8日正式在韩国开画。该片的前集《妈妈咪呀》10年前曾经在韩国创下了445万人次的超高票房成绩，续作的票房表现值得期待。
《小偷家族》
较上周名次未变排名第七。该片上映两周累计观影人次突破9万，连日来位列多样性电影票房首位和上座率榜首。
《小偷家族》是2018年上映银幕数不足150块的多样性电影中最快突破9万观影人次的影片，而是枝裕和导演目前在韩国获得最高观影人次的作品《如父如子》
（累计12万6千观影人次）同一时间段也仅动员到4万观影人次。所以该片将很可能刷新是枝裕和导演影片在韩国的最好票房成绩。
本周末排名票房榜第八位的是金知云导演的《人狼》
，上映两周累计观影人次定格在89万，破百万无望，而该片的盈利点在600万人次。
8月3日-8月5日（2018年第31周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）
本周新片：
《妈妈咪呀2》目前以11.6%的预售成绩登顶了外画预售榜首位，赶超了《碟中谍6》8.6%。同时这一预售成绩还赶超了韩国历年最卖座真人音乐剧电影《美女与野兽》（2017年，513万人次）和《爱乐之城》。