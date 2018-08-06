《与神同行2》首周累计观影人次突破600万，创下了韩国历年最短用时纪录；《碟中谍6》次周居亚，周末三天动员85万观影人次。《妈妈咪呀2》试映上榜。





据今日韩国电影振兴委员会票房统计数据，《与神同行2》周末三天（3-5日）在2235块银幕上映，共动员384万观影人次，累计观影人次达到619万。





继8月1日创下124万首日最高观影人次纪录后，《与神同行2》五天内又刷新了两项令人咋舌的项票房纪录：













以目前连续五天日入百万（8月1日124万人次，2日累计234万人次、3日累计342万人次、4日489万人次、5日618人次）的速度来看，《与神同行2》已经进入了千万人次倒计时。





同时，《与神同行2》的首周末和首周累计观影次均大幅赶超目前位列韩国历年票房榜第二位的前集《与神同行：罪与罚》（首周末223万观影人次和首周累计355万观影人次），而目前排名韩国历年票房榜首位的《鸣梁海战》（1700万人次）的首周累计观影人次也仅有476万。







《与神同行2》中字预告

但从目前的预售榜成绩来看，《与神同行2》依然以42.5%占据榜首，《工作》和《妈妈咪呀2》仅以12%和11.6%位列二、三，可能不太会阻挡《与神同行2》再破纪录的脚步。





而目前最大的悬念则是《与神同行2》能否赶超累计观影人次1441的《与神同行》，甚至是《鸣梁海战》的1700万人次。





即便《与神同行2》最终不能赶超《鸣梁海战》，如果其累计观影人次突破1560万，也将书写一项全新的票房纪录——韩国系列电影两部合计突破3000万观影人次纪录，而这项纪录将很难被超越。











《碟中谍2》次周居亚

















8月3日-8月5日（2018年第31周）末票房统计数据排名 （观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）





本周新片：









《妈妈咪呀2》目前以11.6%的预售成绩登顶了外画预售榜首位，赶超了《碟中谍6》8.6%。同时这一预售成绩还赶超了韩国历年最卖座真人音乐剧电影《美女与野兽》（2017年，513万人次）和《爱乐之城》。



