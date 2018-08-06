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电影《天渠》首映聚焦当代愚公精神

感动中国年度人物&电影原型黄大发助阵

2018-08-06 18:26:09 来源：Mtime时光网

《天渠》根据贵州省遵义市播州区平正仡佬族乡原草王坝村党支部书记黄大发先进事迹改编，讲述了他几十年如一日，克服艰难困苦，带领群众在绝壁上凿出一条“天渠”，实现脱贫致富的奋斗历程。

预告片

　　时光网讯   以全国“时代楷模”、道德模范、感动中国2017年度人物、全国脱贫攻坚奖奋进奖等称号获得者黄大发为原型的现实主义电影《天渠》，日前在京首映。电影原型黄大发出席首映式。

　　影片《天渠》根据贵州省遵义市播州区平正仡佬族乡原草王坝村党支部书记黄大发同志先进事迹改编，讲述了他几十年如一日，克服艰难困苦，带领群众在绝壁上凿出一条“天渠”，实现脱贫致富的奋斗历程，以实际行动践行了新时期“愚公移山”精神的故事。

　　遵义市委常委、市委宣传部部长郑欣在致辞中表示：“我们始终坚持‘二为’方向和‘双百’方针，坚持以人民为中心的创作导向，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作为繁荣发展社会主义文艺的使命和努力方向，为遵义市决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会贡献文化力量。电影《天渠》的问世，为弘扬时代精神，讲好遵义故事积累了经验。”

黄大发(中)出席首映式

　　导演柏麟认为《天渠》的内涵就是希望。为了表现这一主题，拍摄过程中力求在影调、色彩、构图、音乐、表演、场面调度、服装、道具等诸多方面精益求精。

　　编剧韩炜则表示面对如此动人可感的人物和故事，他最需要做的就是祛除创作中的杂念，坚持贴近生活的朴素和温度，以情动人，才配得上去讲述这些实心做人、以初心改变世界的平民英雄的故事。

   编辑：hello王小羊

关键词： 天渠 剧照 预告片
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