

















丽贝卡回归出演，美艳之中又添凌厉











上映一周多了，烂番茄还是97%













这些年来，观众们对班吉、卢瑟、茱莉亚、伊尔莎，甚至是汉利这些角色，都像他们对伊桑一样倾注了感情，而本片中的这些角色则是人物弧光满满。西蒙巨巨、文·瑞姆斯和丽贝卡都是伊桑的好队友，亚历克·鲍德温与阿汤哥的对手戏非常有趣，很显然鲍德温本人演得也很开心。安吉拉·贝塞特是这个系列的极佳补充，而肖恩·哈里斯则绝对是“碟中谍”系列的最棒反派。







“大超”表现可圈可点！





最让人叹为观止的当然是大超啦！他在本片中，献出了也许是演艺生涯中的最佳表演。亨利所饰演的沃克是个神秘角色，而他的表演小心谨慎滴水不漏，让人永远猜不透这个角色真正效忠于谁。与此同时，大超的表演也与片中其它人截然不同，他一出场你就能知道这个角色是什么样的。











第一部与第六部中的阿汤哥（22年前简直是神颜）





伊桑从年轻的帅哥特工，慢慢进化成为了今天这个经验丰富的顶级杀手。汤姆·克鲁斯就是伊桑·亨特！他行走人间，嬉笑怒骂与悲欢离合皆呈现于大银幕上，这才是《碟中谍》系列的心与灵魂。





《好莱坞报道者》：











西蒙巨巨更可爱了





《Collider》：

















IGN：