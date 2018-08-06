时光网洛杉矶讯
时光穿梭了22年与五部前作，汤姆·克鲁斯
又一次完成了一项“不可能的任务”——在这个大银幕上充斥着身穿紧身衣的超级英雄时代，他把一个日益过气的间谍系列发扬光大，竟然拍到了第六部！《碟中谍6》上映一周多，收获了全球3.29亿美元的票房
，而重中之重的大票仓中国内地还没开画呢！
不仅如此，在《碟中谍4》
与《碟中谍5：神秘国度》
这两部质量相当不错的续集之后，《碟中谍6：全面瓦解》
竟然还能成为系列最佳，实属难得。虽然《碟中谍6》
的成功，是集合了片方与剧组众人的共同心血，但毋庸置疑的是，其中最重要的是阿汤哥的个人魅力，这也证明了他真的是当代电影明星中，也许是最后一位还在坚持初心的
。
《碟中谍》
系列改编自上世纪60年代的经典同名美剧，本次的第六部“全面瓦解”，故事再一次聚焦在伊桑·亨特（阿汤哥饰）身上。他的任务是要阻止恐怖主义组织“使徒会”（Apostles）获得“钚”这一放射性元素（钚是原子能工业的重要原料，可作为核燃料和核武器的裂变剂——来自百度百科）。
伊桑和包括班吉（西蒙·佩吉
饰）、卢瑟（文·瑞姆斯
饰）在内的团队成员一起，必须要与CIA杀手沃克（亨利·卡维尔
饰）联手，在“使徒会”得手之前，抢先拿到钚。不过当卖家要求亨特交出他最大的敌人所罗门·莱恩（上集中的反派，由肖恩·哈里斯
饰），以交换钚时，伊桑需要和美国政府作对，让所罗门逃脱监禁。
伊尔莎·福斯特（也是上集中的女主，丽贝卡·弗格森
饰）却得到了MI6的指示，要她杀掉所罗门，前任队友间的忠诚度受到了考验，局势变得更加复杂。如果亨特想要拯救世界，拯救他最所关心的人，他必须和所罗门一起玩儿一场致命的游戏。影片中还有安吉拉·贝塞特
（《黑豹》
）饰演的CIA新头目Erica Stone，以及前作中出现过的亚历克·鲍德温
，饰演“不可能任务”小组的秘书长艾伦·汉利，米歇尔·莫娜汉
则回归出演亨特的前妻茱莉亚。
丽贝卡回归出演，美艳之中又添凌厉 《碟中谍6》
之所以好看，是因为作为观众，我们完全可以投入到阿汤哥所饰的伊桑·亨特的每一步行动中去。正是他对于故事与角色的投入，和亲力亲为完成的不要命特技表演
，让人能在每一帧动作场景中，看到他真的是拼尽全力，毫无保留。阿汤哥近日在访谈中曾说，“我是在和观众进行一场对话”，而在这场对话中，我们的期待就是他会冒着生命危险来娱乐观众，而这也是本系列的核心之所在
。
上映一周多了，烂番茄还是97%
大家之所以还想再看最新一部《碟中谍》，很大一部分原因是他们想看到这一次，阿汤哥又做出了什么疯狂的举动，而他完全没有让我们失望。片中的特技动作简直是不可思议，从阿汤哥和大超的“高跳低开”（HALO）跳伞战术，到巴黎街景上的紧张摩托车追车戏份，再到影片结尾处的惊艳直升飞机大战，《碟中谍6》中的一些动作戏份，称之为“影史最佳”也许也并不为过
。
自《碟中谍4》
以来，这个系列的每一部续集好像都是当时的系列最佳。除了《速度与激情》系列，我简直是想不出还有哪个系列能不仅长盛不衰
，而且让老树开新花，越拍越好，这个成就可太难了。不过除了阿汤哥的明星魅力和让人赞不绝口的动作戏份，《碟中谍6》
的特别之处还在于，片中角色的力量才是影片的情感核心。
这些年来，观众们对班吉、卢瑟、茱莉亚、伊尔莎，甚至是汉利这些角色，都像他们对伊桑一样倾注了感情，而本片中的这些角色则是人物弧光满满。西蒙巨巨、文·瑞姆斯和丽贝卡都是伊桑的好队友，亚历克·鲍德温与阿汤哥的对手戏非常有趣，很显然鲍德温本人演得也很开心。安吉拉·贝塞特是这个系列的极佳补充，而肖恩·哈里斯则绝对是“碟中谍”系列的最棒反派。
“大超”表现可圈可点！
最让人叹为观止的当然是大超啦！他在本片中，献出了也许是演艺生涯中的最佳表演。亨利所饰演的沃克是个神秘角色，而他的表演小心谨慎滴水不漏，让人永远猜不透这个角色真正效忠于谁。与此同时，大超的表演也与片中其它人截然不同，他一出场你就能知道这个角色是什么样的。
《碟中谍6》
的导演兼编剧克里斯托夫·迈考利
作为本片的功臣之一，奉献了一部聪明、快节奏而妙趣横生的续集作品，对得起这个系列中的角色和前作中的设定
。不过归根到底，观众们冲进电影院看的还是阿汤哥、他给予影迷的奉献，以及让影片如此好看的纯粹电影明星魅力。对于从90年代的第一部《碟中谍》
就开始追随的影迷们来说（也许看的还是录像带？），他们会享受阿汤哥角色的发展。
第一部与第六部中的阿汤哥（22年前简直是神颜）
伊桑从年轻的帅哥特工，慢慢进化成为了今天这个经验丰富的顶级杀手。汤姆·克鲁斯就是伊桑·亨特！他行走人间，嬉笑怒骂与悲欢离合皆呈现于大银幕上，这才是《碟中谍》系列的心与灵魂。
《好莱坞报道者》：
“观影后的感觉是，阿汤哥和他的好搭档迈考利导演，约定好了要不顾一切。特别是他在伦敦，从一座建筑跳到另一座上时把脚踝摔断了，在大银幕上看着格外触目惊心，非常危险。如果《碟中谍6》
是伊桑·亨特最后一次露面，我也不会太惊讶，假如他之后不演了，本片简直是个非常棒的完结篇
。”
西蒙巨巨更可爱了
《Collider》：
“我是《碟中谍》系列的超级粉丝，而《碟中谍6：全面瓦解》
则再一次提升了这一系列的标杆。它拥有我们所期待的一切，而且还上升了不少台阶。身为导演兼编剧的克里斯托夫·迈考利可是这个系列唯一回归执导的导演，他巩固了《碟中谍》好看的一切元素，放进了一个让人愉悦的包裹中，实打实地成为了今年最让人兴奋的影片。
如果再有电影比《碟中谍6》更给人以震撼，我们的身体可能就要承受不了了
。影片中的一些剧情转折啊、各种背叛的小情节啊小伎俩啊什么的有些迷失，但关于伊桑·亨特是个多让人叹服的英雄，以及为什么他的任务必须要被观众们看到这一点，可完全没有跑偏。”
IGN：
“《碟中谍》影片最后一点吸引人的地方，就是看阿汤哥怎么作死，在世界各地的酷炫场所，表演极为危险又过头的特技
。看到阿汤哥饰演的特工伊桑·亨特跑、打、跳、开枪、开车、跑、飞、撞车、攀岩，说过跑了么？就是看着他在生死攸关的情境下干这些事儿，这也是《碟中谍6：全面瓦解》
中给人留下印象最深刻的细节。当《碟中谍》电影经久不衰之时，本片也展示了在距第一部过去了22年和五部续集之后，这个系列依然张力十足，充满新鲜感。”