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盖尔加朵有望饰演“Wifi之母”海迪拉玛

是女演员也是科学家 有惊人美貌还有超强大脑

2018-08-07 09:39:49 来源：Mtime时光网

盖尔·加朵有望在Showtime电视剧中出演另一个“神奇女侠”——既拥有惊人美貌又拥有超强大脑的女演员、女科学家海蒂·拉玛。

加朵的颜绝对扛得起这个角色

       时光网讯 据外媒消息，盖尔·加朵有望在Showtime电视剧中出演另一个“神奇女侠”——既拥有惊人美貌又拥有超强大脑的女演员、女科学家海迪·拉玛

       1914年出生于奥地利的海迪·拉玛在上世纪40年代时，可以说是好莱坞最炙手可热的女明星之一，她的代表作包括《富家子的婚姻》《霸王妖姬》等。但是，比起她在银幕上的贡献，拉玛最让人敬佩的则是她的科学家身份。

       海迪·拉玛的研究方向是用于二战期间的军事武器“鱼雷”，鱼雷的操作原理通常是通过无线信号来引导，而信号都是在一个单独的频道上来传输，这样敌方也可以运用同样的方式来干扰信号达到躲避。而海蒂发明了被称之为“跳频”的鱼雷导航技术，并获得了专利，这种技术可以防止信号干扰，确保鱼雷不偏离目标。“跳频”技术为后来的3G移动通信技术奠定了基础，海迪·拉玛也因此被誉为“Wifi之母”，成为开创现代无线电通信的先驱者之一。

海迪·拉玛诞辰101年纪念视频

       目前还没有关于加朵出演这一剧集的官方消息传出，但据可靠消息透露，如果交易最终敲定，这部剧将会开发为一部迷你剧。萨拉·特里姆是Showtime电视台广受好评的电视剧《婚外情事》的编剧和制作人，她将担任该剧的编剧和执行制片人。出品过《使女的故事》《冰血暴》的执行制片人Warren Littlefield也将担任该剧执行制片人。同时，加朵的丈夫亚隆·凡萨诺也将与加朵一起参与制作。

       在进入演艺圈之前，加朵曾是一名模特和前以色列小姐，后来在2009年的《速度与激情4》中首次亮相大银幕。加朵出演的最著名的角色是DC的超级英雄神奇女侠，她在《蝙蝠侠大战超人:正义黎明》中首次饰演这一标志性角色，之后又出演了同名电影《神奇女侠》，影片在全球的票房收入超过了8.2亿美元，也使得加朵在全球一炮而红。在今年的《正义联盟》中，加朵再次饰演了这一角色，并且目前还在继续拍摄续集《神奇女侠1984》

   编辑：HAHA

关键词： 盖尔·加朵 海迪·拉玛
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