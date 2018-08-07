盖尔·加朵有望在Showtime电视剧中出演另一个“神奇女侠”——既拥有惊人美貌又拥有超强大脑的女演员、女科学家海蒂·拉玛。









海迪·拉玛的研究方向是用于二战期间的军事武器“鱼雷”，鱼雷的操作原理通常是通过无线信号来引导，而信号都是在一个单独的频道上来传输，这样敌方也可以运用同样的方式来干扰信号达到躲避。而海蒂发明了被称之为“跳频”的鱼雷导航技术，并获得了专利，这种技术可以防止信号干扰，确保鱼雷不偏离目标。“跳频”技术为后来的3G移动通信技术奠定了基础，海迪·拉玛也因此被誉为“Wifi之母”，成为开创现代无线电通信的先驱者之一。









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