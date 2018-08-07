时光网讯
据外媒消息，盖尔·加朵
有望在Showtime电视剧中出演另一个“神奇女侠”——既拥有惊人美貌又拥有超强大脑的女演员、女科学家海迪·拉玛
。
1914年出生于奥地利的海迪·拉玛在上世纪40年代时，可以说是好莱坞最炙手可热的女明星之一，她的代表作包括《富家子的婚姻》《霸王妖姬》
等。但是，比起她在银幕上的贡献，拉玛最让人敬佩的则是她的科学家身份。
海迪·拉玛的研究方向是用于二战期间的军事武器“鱼雷”，鱼雷的操作原理通常是通过无线信号来引导，而信号都是在一个单独的频道上来传输，这样敌方也可以运用同样的方式来干扰信号达到躲避。而海蒂发明了被称之为“跳频”的鱼雷导航技术，并获得了专利，这种技术可以防止信号干扰，确保鱼雷不偏离目标。“跳频”技术为后来的3G移动通信技术奠定了基础，海迪·拉玛也因此被誉为“Wifi之母”，成为开创现代无线电通信的先驱者之一。
目前还没有关于加朵出演这一剧集的官方消息传出，但据可靠消息透露，如果交易最终敲定，这部剧将会开发为一部迷你剧。萨拉·特里姆是Showtime电视台广受好评的电视剧《婚外情事》
的编剧和制作人，她将担任该剧的编剧和执行制片人。出品过《使女的故事》
和《冰血暴》
的执行制片人Warren Littlefield
也将担任该剧执行制片人。同时，加朵的丈夫亚隆·凡萨诺也将与加朵一起参与制作。
编辑：HAHA