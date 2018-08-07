《妈妈咪呀2》发布“Dancing Queen”正片片段，奥斯卡影帝科林·费斯大展搞怪舞姿，超豪华阵容共舞经典旋律，引发一波“情怀杀”，让人忍不住一起摇摆。

编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]