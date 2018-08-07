时光网讯
由经典音乐剧改编、暑期档超动听佳作《妈妈咪呀2》
现正在中国内地欢乐上映。影片上映以来获得海内外好评无数，全球票房更是超过了2.3亿美元。今日影片发布“Dancing Queen”正片片段，奥斯卡影帝科林·费斯
大展搞怪舞姿，超豪华阵容共舞经典旋律，引发一波“情怀杀”，让人忍不住一起摇摆。
影片中ABBA的经典旋律，如《Mamma Mia》《Dancing Queen》的再度唱响，引发无数观众的情怀，称其为一次“泪光闪闪的重逢”。尤其在“Dancing Queen”的片段中，包括奥斯卡影帝科林·费斯、好莱坞当红女演员阿曼达·塞弗里德
、“007”皮尔斯·布鲁斯南
等在内的豪华阵容齐齐登场，欢快的歌曲在美丽的海岛和即将靠岸的游船上共同唱响，带来一次彻头彻尾的夏日狂欢与温馨团圆。而科林·费斯的搞笑舞姿更是不可错过的一大亮点。这盛大一幕被赞影片“高光时刻”，“前奏响起来的一刻眼泪都要飙出来”。
《妈妈咪呀2》的耀眼阵容还包括原班回归的奥斯卡影后梅丽尔·斯特里普、多米尼克·库珀、斯特兰·斯卡斯加德、克里斯汀·芭伦斯基、朱丽·沃特斯等，此外更有英国年轻女演员莉莉·詹姆斯、流行音乐天后及奥斯卡影后雪儿、“教父”安迪·加西亚等的全新加盟。
取自ABBA音乐的《妈妈咪呀2》原声专辑目前已直接登顶英国Album Chart，同时跻身美国Billboard 200强前列。《妈妈咪呀！》音乐剧是百老汇的卖座经典，在国内上演时也曾掀起观看热潮。同名电影则在2008年被首次搬上大银幕，曾获得多项金球奖和格莱美奖提名，最终票房全球超过6亿美元。曾执笔金球奖提名影片《涉外大饭店》
的欧·帕克担任本片的导演与编剧。
《妈妈咪呀2》由美国环球影业出品，中国电影集团公司引进，现正在内地各大院线火热上映。