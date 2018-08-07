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诚哥粉丝爱《肆式青春》胜过《你的名字》?

资深影人谈中日交流：日影最受限的就是成本

2018-08-07 10:27:52 来源：Mtime时光网

《肆式青春》在新海诚粉丝圈受到欢迎，“不是电影的质量有多高，一定是它本身的中国元素带给日本观众非常多的新鲜感和吸引力。”

《肆式青春》

　　时光网特稿　新海诚所属动画工作室CoMix Wave Films承制的中国动画《肆式青春》已在中日两国同步公映，据日本资深影人阿达雅志透露，电影在诚哥的粉丝圈反馈非常好，很多人对它的喜爱程度甚至超过《你的名字。》。《你的名字。》热映曾引发“圣地巡礼”，阿达雅志认为，《肆式青春》也可能让日本民众对中国北上广产生同样的兴趣。

　　《肆式青春》“中国内容、日本制造”的模式，让它从宣传之初就受到关注。CoMix Wave Films打造了《秒速五厘米》、《言叶之庭》、《你的名字。》，最为人称道的是细腻画风和如梦似幻的场景。

　　而随着《肆式青春》在中日两国的公映，一家名为日中文化产业交流协会的机构也走到台前，《肆式青春》正是依托协会的力量制作而成。阿达雅志是迪士尼和环球影城引进日本的主要参与者，现任日本国参议院议员、自民党外交部会长。他也是日中文化产业交流协会的副理事长。

阿达雅志

　　为什么要做这家协会？阿达雅志举例：“过去几年，中国电影公司和日本公司的合作不够顺畅，不少需要第三方牵线搭桥。经常会碰到这种情况：我想找一家擅长热血漫画的日本公司，可第三方找到的公司强项却是少女漫画。而通过协会这一平台，可以找到更好的合作方式。”

　　协会代表理事、卓然影业CEO张进则表示，虽然协会是民间组织，但得到了中国和日本、尤其是日本政府的大力支持。

　　“日本是很难作为拍摄地的国家，很多的限制导致在那里拍摄非常复杂。但《唐人街探案3》在日本采风过程中，在日本政府协助下，协会帮助导演拿到了很有趣的取景地。还有像东京这样人群非常密集的地方、平时不开放的地点，协会也起到了作用。”

《你的名字。》

　　张进直言：“对于成立协会的初衷，我们也在讨论：为什么在日本，和中国文化这么有共通性的国度，我们之间如此缺乏沟通，这是不应该存在的。是不是日本人对现在的中国不关心，没兴趣？不是，只是他们不知道而已，我们得创造这个机会让他们知道。”

　　就好比《肆式青春》在新海诚粉丝圈受到欢迎，“不是电影的质量有多高，一定是它本身的中国元素带给日本观众非常多的新鲜感和吸引力。包括日本院线人士看完《动物世界》都惊呆了，以前没想到中国电影的工业水平能达到这种程度”。

张进

　　长期以来，由于中日关系的不稳定性，使得中日两国的电影交流一直处于一种波动的状态。

　　日本动画在中国内地的发挥相对稳定、偶有爆款（《哆啦A梦：伴我同行》、《你的名字。》），动漫IP粉丝基础强，5000万-1亿元的票房定位已成业内共识。但日本真人电影则惨淡得多。至今最佳成绩被《银魂》夺得，8140万元，还沾了“漫改片”的光。忧心的影迷一度在讨论“日本真人电影究竟要什么题材才能在中国破亿”。

　　而一部中国影片在日本处于怎样的生态环境呢？阿达雅志告诉时光网一组数据：日本的电影市场本身规模非常小，高峰出现在1958年，每年有11亿人次去影院观影。之后随着电视的发展，去电影院的人越来越少，现在每年大概只有1.7亿人次。并且这1.7亿人次是针对所有在日上映的电影来说——每年600部日本电影和600部外国电影。日本全年票房较以往有所提升，锁定在2300亿日元左右（约142亿人民币）。

　　在日本最受欢迎的中国影片类型仍是历史古装题材。《妖猫传》是近十年来日本最卖座的华语片，累计票房超16亿日元（约9800万人民币），电影在日本国内的大规模宣发，更像是一场大手笔实验。在电视剧方面，《琅琊榜》《步步惊心》《甄嬛传》受到日本观众欢迎。

《妖猫传》

　　阿达雅志认为：“日本的真人电影市场逐渐萎缩，一部真人片的投资约在10亿-20亿日元之间（约6000万-1.2亿人民币），所以《妖猫传》的‘大制作’是它能够成功的重要因素。在日本拍片主要受限的就是成本问题，现在也有政客在反思，是不是对电影的投入或者资助有所欠缺，才导致日本电影产业下滑。”

　　《刀剑神域：序列之争》在内地上映时，导演伊藤智彦曾接受时光网专访，谈及《妖猫传》“150亿日元”的制作费，伊藤智彦重复了两遍：“怎样把这么多钱花完是问题呀。” 

　　张进表示：“协会的目标不光是合拍的协助，更多的是交流层面，我们希望有更多的可能性把中国的影视作品输出到日本进行推广。很遗憾之前并没有这样一个类似的交流协会，所以我们希望能起到一些推动作用。”

《肆式青春》

　　据悉，协会第一批理事单位已达到10余家，中国方面包括万达五洲电影发行、卓然影业等公司，日方有东宝株式会社等。卓然还计划明年3月在日本东京银座有乐町成立第一家海外华语影院，除了长线放映中国电影，影院还会作为华语新片的点映场所。

　　张进表示：“包括《肆式青春》这次为什么选择小范围发行（艺联专线上映），因为是尝试，协会现在做的推广目前没有做任何盈利预期。正是因为之前没人做，所以有可能是一件非常有意义的事，或许还会带来意想不到的收获。”

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

关键词： 肆式青春 你的名字 新海诚 阿达雅志 中日交流
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