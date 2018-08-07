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黄渤导演处女作《一出好戏》曝终极预告

两大阵营明争暗斗 黄渤伺机而动逆袭称王

2018-08-07 14:20:34 来源：Mtime时光网

《一出好戏》曝光了终极预告，由黄渤饰演的马进在绝境荒岛之上实现了自己的逆袭之路，最终掀翻老板，搞定女神，成为人上之人。
　　时光网讯   黄渤自导自演，王宝强舒淇张艺兴于和伟王迅联袂主演的电影《一出好戏》将于8月10日全国上映。日前，片方曝光了终极预告，由黄渤饰演的马进在绝境荒岛之上实现了自己的逆袭之路，最终掀翻老板，搞定女神，成为人上之人。

　　预告片中，黄渤以画外音的方式带领观众进入电影世界：由王宝强饰演的司机小王，以其超强的生存能力带领人们捕鱼摘果，成为了粗暴劳动派领头人。该阵营的人们苦于每日超负荷的劳动，渐渐不再拥护小王。另一阵营的张总由于和伟饰演，以智取胜，是名副其实的精明筹划派，建立了一套严谨成熟的物品交换体系，却在暗中为自己谋取私利。两大阵营你来我往，明争暗斗，发生了一系列关于资源与人力的争夺。

　　画外音中的黄渤回顾故事的开始仍然百感交集，而影片中的马进则全然是另一种状态，他在暗中静观其变，在张艺兴饰演的表弟的帮助下挑起两大阵营的争端，渐渐笼络人心，建立“新的世界”，而黄渤饰演的马进就成为了新世界的指路明灯。这是一场小人物以退为进的逆袭战役，从默默无闻到乱世称王，马进的心路历程坎坷而真实。

　　影片讲述了公司员工团建出游遭遇海难，被迫流落荒岛共同生活，并直面一系列“人性”问题的寓言故事。黄渤导演的首部导演作品已不只框定于喜剧，更多的是对人性的思考。黄渤导演称，自己的此次创作是想把金钱、权力、爱情、阶级等等通通逼到一个极致的情境，当同一公司的人们沦落到荒岛之上，所有制度都不复存在，固有等级被瞬间打破，没有领导，没有下属，每个人都会放大自己的欲望与挣扎。

　　参加首映的观众也与黄渤导演产生了强烈的共鸣，观影结束后分析影片线索头头是道，“影片中有三个层次，由人类最初的原始欲望，转向有体系的资本积累，最终回归到对于自由的向往。”这些在预告片中均有体现。影片的最终，是留在虚假的乌托邦，还是回归现实的真相，黄渤导演给出了自己的答案。







   编辑：hello王小羊

关键词： 一出好戏 终极预告
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