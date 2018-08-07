



这次事件掀起的舆论风暴一波接一波。先有网友发起要求迪士尼返聘滚导的请愿，目前已征集到三十六万签名。上周，《银河护卫队》全体主演集体联名发出恳请信，重申十年前发恶性笑话的古恩与今天的他已判若两人，并希望片方考虑重新召回古恩。









古恩事件发酵之后，《银护》全剧组力挺导演 巴蒂斯塔表示：“我现在的情况是，如果不用他的剧本，那我就会去请他们解除合同，直接把我的角色删掉，或者重新选角。如果我不这么做的话，我就等于是在伤害詹姆斯（古恩）。”





巴蒂斯塔是“银护”剧组最先站出来表态支持古恩的主演，这位WWE出道的职业摔跤手进入演艺圈以来片约不断，除了《银河护卫队》系列，他在《银翼杀手2049》中也有精彩表演。





巴蒂斯塔强调他支持古恩继续导演《银护3》不等于在为古恩的言论辩护。“没有任何人会替他的那些推特言论辩护，但这是针对一个好人的一次恶性有预谋的攻击活动（指古恩十年前的推文并非网友偶然发现，而是川普支持者组织发起的挖坟攻击）。事发第二天我就去跟克里斯·帕拉特（星爵的扮演者）聊过，他是宗教信仰非常虔诚的家伙，所以他希望花点时间去祈祷并且考虑清楚这事，但我是另一种人，会想：去他的，这事鬼扯。詹姆斯（古恩）是我认识的最善良、最体面的人之一。”





片场幕后照 关于是否回归出演《银护3》一事，巴蒂斯塔前天也曾通过推特回应。他当时写道：“我会履行法律应尽的义务，但是没有詹姆斯·古恩的《银河护卫队》并不是我签合同时想要的。《银河护卫队》少了詹姆斯·古恩就不是《银河护卫队》了。替那些为法西斯分子#网络纳粹#发起恶性攻击撑腰的人工作让我觉得相当恶心。这是我的感受。”





《银河护卫队3》计划2020年5月1日上映，詹姆斯·古恩此前已经完成影片的剧本，目前迪士尼还未公布接替他的导演人选。