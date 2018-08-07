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华纳又立新项！将拍电影版"女超人"

谁最适合出演这位女超级英雄?外媒罗列榜单

2018-08-07 12:24:29 来源：Mtime时光网

华纳又要拍新片了！新版《女超人》将被搬上大银幕，目前除了一位编剧的名字，剧情、是否加入DCEU与女主角人选还都是未知数，外媒列举了9位比较适合接下这一角色的人选。


　　时光网讯　华纳近日挺忙的，从《雷霆沙赞！》《蝙蝠女》，从《猛禽小队》《绿灯军团》，手上的新项目不少。根据外媒最新报道，又有一部电影加入了DC电影的新阵营——《女超人》也要出现在大银幕上啦！目前，奥伦·尤济尔正在剧本的撰写过程中。

　　如果这是放在5年前，华纳说突然要拍电影版《女超人》，粉丝们肯定都会觉得有点奇怪，毕竟她在DC的海量超级英雄角色中，连个三线都算不上。彼时的“女超人”，更多是被看做“山寨版”超人，而不是个独立角色。1984年时，《女超人》曾拍过一版预算为3500万美元的电影，遗憾的是，它只收获了500万美元的票房，还能说什么呢，观众们就是不感兴趣呗。


1984版《女超人》中还有费·唐纳薇呢，下为女主角海伦·斯雷特

　　不过自2015年的美剧《女超人》以来，越来越多的观众意识到了这个英雄的独特性。虽然现在华纳要拍《女超人》的这一消息，还是有些让人震惊，不过也是时候了。卡拉·佐-艾尔（Kara Zor-El）目前身处她受欢迎程度的波峰，所以如果要拍独立的大制作爆米花电影，机不可失，时不再来。

　　除了知道个编剧的名，其它消息我们确实也是什么都不知道，连个制片人的名儿都没有。奥伦·尤济尔此前曾为《龙虎少年队2》《科洛弗悖论》等片做过编剧（这两部片子质量都堪忧？），目前正在《刺猬索尼克》《格斗之王》两部新片的剧本创作过程中。


虽然不太可能美剧和电影都是她演，梅丽莎的颜太能打了

　　可能让DC美剧的粉丝们感到失望的一点是，《女超人》将不会和梅利莎·拜诺伊斯特主演的同名美剧产生任何联系。和《闪电侠》一样，电影版《女超人》大概率是会重新选角，至于会不会融入到DCEU中去，现在也不得而知。不过这样也好，毕竟美剧版的“女超人”格调稍显明亮活泼，与目前DC影片的基调也不太搭。

　　外媒也列举了几位他们心中适合的“女超人”人选（最后有惊喜）：




　　凡妮莎在《碟中谍6：全面瓦解》中出演了个小角色，这位英国女演员的好莱坞之旅看上去一片光明。今日外媒有传言说，她有可能出演《猛禽小队》中的“黑金丝雀”一角（新闻链接请戳：传言:华纳在初选"猛禽小队"卡司了? 达达里奥与"碟中谍6"女星均可能加盟），而如果这个角色没谈下来，说不定可以试试女超人哦。




　　不得不说，这个榜单上女演员们的年龄差距可够大的，安格瑞身为2001年生人，比1988年的凡妮莎小了13岁……安格瑞在《蜘蛛侠：英雄归来》中的角色非常小，小到我都想不起来她演了谁。既然不太能被算作是MCU的人，那这位出演过《耐撕侦探》的澳洲女星，跳到DC，出演“Girl of Steel”也未尝不可。




　　维吉尼亚在漫威美剧《离家童盟》中抢尽风头，第二季正在运作过程中，不过她实现宇宙的跨越，进入DC影片的大银幕上也未尝不可能。她的外型和年龄都合适，虽然如果出演“女超人”，也许会和自己在漫威美剧中的扮相略显相似。




　　如果你对赛琳娜·戈麦斯稍有了解的话，可能不会对莱莎的名字感到陌生——毕竟她在2017年，给挚友“傻脸娜”捐了自己的一个肾。不过随着美剧《黑人一家亲》的番外篇《成长不容易》的开播，有了自己主演美剧的莱莎，也会更加为自己的名字而不是闺蜜的名字，为观众们所熟知了。她的出现给这个榜单增添了一份多样性，毕竟也没说“女超人”必须得是金发碧眼嘛。




　　凯瑟琳最开始是因出演美剧《邪恶力量》而小有名气，不过通过去年在包括《伯德小姐》与美剧《大小谎言》中的演出，她在2018年，也逐渐被更多观众所接受。接下来，凯瑟琳还将出现在PBS的美剧版《小妇人》，新片《本，回来了》《大侦探皮卡丘》中。




　　你可能无法一下认出马图拉的面孔，但这位出演过美剧《镜花水月》的88年女演员，未来可期。她将与道恩·强森琳娜·海蒂《权力的游戏》中的瑟曦）共同出演新摔跤剧情喜剧片《为家而战》，也会主演福斯的新美剧《洛城到赌城》




　　大咖来了！自从在《美国队长》里夺走了美队的“初吻”之后，粉丝们就一直希望看到娜塔莉拿到一个真正的超级英雄角色。《权力的游戏》中的“小玫瑰”一角，更是证明了她真的会演戏。身为1982年出生的英国女演员，娜塔莉也许是这个榜单中岁数最大的，但在我心中，她却是最美、最具魅力的一位。




　　自从主演/配音了迪士尼动画片《海洋奇缘》之后，年纪轻轻的奥丽依迅速成名，今年开始涉足真人影视了，会出演NBC的新剧《非凡戏剧团》。她还会在《无敌破坏王2：大闹互联网》中，回归配音当初让自己一举成名的角色——莫阿娜。




　　惊喜在这儿等着呢！近年来，大表姐的诡异性格让她没有以前那么能圈粉了，但她身为“魔形女”，是新《X战警》系列中当之无愧的女主角，才华与名气自然都是毋庸置疑。她是这个榜单上最适合出演“女超人”的么？也许不是，不过华纳一向不吝于选择大明星出演重要角色，毕竟他们还让杰昆·菲尼克斯演小丑了呢！

　　（没有第10了）

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 华纳 DC 女超人 超级英雄
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