时光网讯
华纳近日挺忙的，从《雷霆沙赞！》
到《蝙蝠女》
，从《猛禽小队》
到《绿灯军团》
，手上的新项目不少。根据外媒最新报道，又有一部电影加入了DC电影的新阵营——《女超人》也要出现在大银幕上啦！目前，奥伦·尤济尔
正在剧本的撰写过程中。
如果这是放在5年前，华纳说突然要拍电影版《女超人》，粉丝们肯定都会觉得有点奇怪，毕竟她在DC的海量超级英雄角色中，连个三线都算不上。彼时的“女超人”，更多是被看做“山寨版”超人，而不是个独立角色。1984年时，《女超人》
曾拍过一版预算为3500万美元的电影，遗憾的是，它只收获了500万美元的票房，还能说什么呢，观众们就是不感兴趣呗。
不过自2015年的美剧《女超人》
以来，越来越多的观众意识到了这个英雄的独特性。虽然现在华纳要拍《女超人》的这一消息，还是有些让人震惊，不过也是时候了。卡拉·佐-艾尔（Kara Zor-El）目前身处她受欢迎程度的波峰，所以如果要拍独立的大制作爆米花电影，机不可失，时不再来。
虽然不太可能美剧和电影都是她演，梅丽莎的颜太能打了
可能让DC美剧的粉丝们感到失望的一点是，《女超人》将不会和梅利莎·拜诺伊斯特
主演的同名美剧产生任何联系。和《闪电侠》
一样，电影版《女超人》大概率是会重新选角，至于会不会融入到DCEU中去，现在也不得而知。不过这样也好，毕竟美剧版的“女超人”格调稍显明亮活泼，与目前DC影片的基调也不太搭。
外媒也列举了几位他们心中适合的“女超人”人选（最后有惊喜）：
不得不说，这个榜单上女演员们的年龄差距可够大的，安格瑞身为2001年生人，比1988年的凡妮莎小了13岁……安格瑞在《蜘蛛侠：英雄归来》
中的角色非常小，小到我都想不起来她演了谁。既然不太能被算作是MCU的人，那这位出演过《耐撕侦探》
的澳洲女星，跳到DC，出演“Girl of Steel”也未尝不可。
维吉尼亚在漫威美剧《离家童盟》
中抢尽风头，第二季正在运作过程中，不过她实现宇宙的跨越，进入DC影片的大银幕上也未尝不可能。她的外型和年龄都合适，虽然如果出演“女超人”，也许会和自己在漫威美剧中的扮相略显相似。
如果你对赛琳娜·戈麦斯
稍有了解的话，可能不会对莱莎的名字感到陌生——毕竟她在2017年，给挚友“傻脸娜”捐了自己的一个肾。不过随着美剧《黑人一家亲》
的番外篇《成长不容易》
的开播，有了自己主演美剧的莱莎，也会更加为自己的名字而不是闺蜜的名字，为观众们所熟知了。她的出现给这个榜单增添了一份多样性，毕竟也没说“女超人”必须得是金发碧眼嘛。
大咖来了！自从在《美国队长》
里夺走了美队的“初吻”之后，粉丝们就一直希望看到娜塔莉拿到一个真正的超级英雄角色。《权力的游戏》
中的“小玫瑰”一角，更是证明了她真的会演戏。身为1982年出生的英国女演员，娜塔莉也许是这个榜单中岁数最大的，但在我心中，她却是最美、最具魅力的一位。
惊喜在这儿等着呢！近年来，大表姐的诡异性格让她没有以前那么能圈粉了，但她身为“魔形女”，是新《X战警》系列中当之无愧的女主角，才华与名气自然都是毋庸置疑。她是这个榜单上最适合出演“女超人”的么？也许不是，不过华纳一向不吝于选择大明星出演重要角色，毕竟他们还让杰昆·菲尼克斯
演小丑了呢！
（没有第10了）