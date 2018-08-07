时光网讯
8月24日即将登陆全国院线的捷克动画电影《奇怪的袜子精灵》
，近日首度曝光先导预告，袜子精灵“食袜”的生存习性，和“跟人类分享”“从不拿整双袜子”的世界观初露端倪。而“小蓝孩”希力咕秉承爷爷遗愿，为寻找教父叔叔一家而展开的布拉格城市冒险之旅也正式启程。
这部捷克动画电影在制作上与世界经典动画《鼹鼠的故事》
同源同宗，曾创造了捷克动画电影最高票房纪录。作为国内引进的第一部捷克动画大电影，此次压轴登陆暑期档，其充满异域风情的电影画面和极具想象力的精灵世界，也必定会为中国观众带来别具一格的观影体验。
《奇怪的袜子精灵》
主要讲述了善良孝顺的袜子精灵希力咕，在相依为命的爷爷去世后，勇敢地踏上了寻找亲人的布拉格城市冒险之旅，在历经了一系列妙趣横生而又惊险刺激的“袜生”考验后，最终收获亲情、友情及自我成长的励志故事。
在此次曝光的先导预告中，单纯囧萌的“小蓝孩”希力咕正式开启了他的城市大冒险，为了寻找叔叔历尽艰辛。先是为寻找食物在桌椅下东躲西藏，被困洗衣机，在水上孤独的漂浮，被老鼠一路狂追，被倒吊，甚至被困在怪教授的“捕袜器”内惊慌失措，各种“惨不忍睹”，令人十分揪心。另外，教父叔叔、双胞胎堂哥兄弟、人类怪教授等角色也在预告片中一一亮相。