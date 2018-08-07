这是一代大导演集体爆发的十年，张艺谋、李安、冯小刚、..

东西方碰撞出的影片，都是什么样儿？

毕志飞导演给影评人和网络黑手下“约战书”：《纯洁心灵..

看完再骂?《逐梦演艺圈》将上线视频网站

史上36部影片过10亿 超过一半都是迪士尼的