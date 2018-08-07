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李冰冰惊艳亮相《巨齿鲨》北美首映

全阵容主演助阵 杰森斯坦森携女友恩爱现身

2018-08-07 15:03:01 来源：Mtime时光网

《巨齿鲨》在美国洛杉矶首映，该片主演杰森·斯坦森、李冰冰、鲁比·罗丝等齐亮相。李冰冰身穿一袭白色紧身礼服亮相，大秀身材曲线，气场十足。
       时光网讯 北京时间8月7日，电影《巨齿鲨》在美国洛杉矶举行首映式，该片主演杰森·斯坦森李冰冰鲁比·罗丝罗茜·汉丁顿-惠特莉、史泰龙等亮相。李冰冰身穿一袭白色紧身礼服亮相，大秀身材曲线，气场十足，这次她将饰演一位中国女科学家，与杰森·斯坦森有不少对手戏，同时也是一位母亲。杰森·斯坦森与女友罗茜·汉丁顿-惠特莉恩爱亮相，大撒狗粮。

       作为一部深海冒险巨制大作，《巨齿鲨》中有大部分惊险刺激的情节都在水下展开，这对于整个剧组而言并不是一场容易的挑战。

       谈及拍摄体验，对于本来就怕水的李冰冰来说，她需要克服内心的恐惧和身体的不适，李冰冰坦言自己在水下好几次都险些憋气到窒息。男主角杰森·斯坦森毫不掩饰激动之情，他此前曾透露：“你们知道，我有着多年的潜水经验，但却是第一次出演这样的电影，太刺激了！我热爱海洋，热爱潜水，出演这部电影让我意犹未尽！虽然这类电影都是大制作，幕后都有庞大的支持，但《巨齿鲨》的规模非常非常大！让人过瘾。”

       《巨齿鲨》根据美国作家史蒂夫·艾伦的同名小说改编，讲述了史前巨兽巨齿鲨意外逃离深海重现人间大开杀戒，为了化解这场浩劫，前美国海军陆战队深海潜水专家乔纳斯·泰勒（杰森·斯坦森饰）联手中国女科学家张苏茵（李冰冰饰），与巨齿鲨展开了殊死一搏的故事。

       由乔·德特杜巴执导，杰森·斯坦森、李冰冰、雷恩·威尔森、鲁比·罗丝、赵文瑄、蔡书雅等共同出演的动作科幻冒险大片《巨齿鲨》将于8月10日正式在全国上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 巨齿鲨 李冰冰 杰森·斯坦森
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