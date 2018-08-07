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德普主演新片《谎言之城》无限期撤档

官方未公布原因 或因德普殴打工作人员遭起诉

2018-08-07 15:48:40 来源：Mtime时光网

约翰尼·德普主演的新片《谎言之城》原定于9月7日在北美上映，近日片方突然宣布将影片撤档，上映时间未定，也没有公布原因。
       时光网讯 由约翰尼·德普主演的新片《谎言之城》原定于9月7日在北美上映，近日片方突然宣布将影片撤档，上映时间未定，也没有公布原因。

       一个月前，德普曾被参与制作该影片的工作人员Brooks起诉。对方称拍摄期间，德普在醉酒状态下对其进行了殴打，而他因为不肯承诺放弃起诉导致被剧组开除，随后Brooks将剧组告上法庭。

       Brooks在诉讼中阐述了事情的经过。当时，导演布拉德·福尔曼让他去跟德普交涉一件超出他工作职责范围之外的事情，在他见到德普时，他闻到德普身上有酒味，并且看上去像是喝醉了。随后德普一边大骂脏话，一边朝着他打了两拳，并吼道：“我给你10万美元，你有本事打我的脸！”Brooks当时并没有反应。

从左起：《谎言之城》导演、德普、福里斯特·惠特克

       事发之后Brooks继续在剧组工作，但有一名制片人找到他要求他签署一份声明，保证不会因为这件事情起诉德普，Brooks拒绝之后被当场解雇。照目前来看，影片很有可能是因为牵扯到官司而无法如期上映。

       《谎言之城》改编自真实事件，聚焦著名嘻哈歌手图派克·夏库尔（2Pac）和“声名狼藉先生”（The Notorious B.I.G.）谋杀案的调查过程，德普在里面饰演洛杉矶警局警员Russell Poole，是该案的主要负责人之一。他在谋杀案发生二十多年后，仍然试图寻找真相，并与奥斯卡影帝福里斯特·惠特克饰演的记者联手，揭开机构腐败和谎言编制的庞大网络。

   编辑：HAHA

关键词： 约翰尼·德普 谎言之城
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谎言之城

谎言之城 (2018)

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导演：布拉德·福尔曼

主演：约翰尼·德普

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约翰尼·德普

约翰尼·德普

Johnny Depp

职业：演员 | 制作人

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布拉德·福尔曼

布拉德·福尔曼

Brad Furman

职业：导演

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