时光网讯
由约翰尼·德普
主演的新片《谎言之城》
原定于9月7日在北美上映，近日片方突然宣布将影片撤档，上映时间未定，也没有公布原因。
一个月前，德普曾被参与制作该影片的工作人员Brooks起诉。对方称拍摄期间，德普在醉酒状态下对其进行了殴打，而他因为不肯承诺放弃起诉导致被剧组开除，随后Brooks将剧组告上法庭。
Brooks在诉讼中阐述了事情的经过。当时，导演布拉德·福尔曼
让他去跟德普交涉一件超出他工作职责范围之外的事情，在他见到德普时，他闻到德普身上有酒味，并且看上去像是喝醉了。随后德普一边大骂脏话，一边朝着他打了两拳，并吼道：“我给你10万美元，你有本事打我的脸！”Brooks当时并没有反应。
事发之后Brooks继续在剧组工作，但有一名制片人找到他要求他签署一份声明，保证不会因为这件事情起诉德普，Brooks拒绝之后被当场解雇。照目前来看，影片很有可能是因为牵扯到官司而无法如期上映。
《谎言之城》改编自真实事件，聚焦著名嘻哈歌手图派克·夏库尔（2Pac）和“声名狼藉先生”（The Notorious B.I.G.）谋杀案的调查过程，德普在里面饰演洛杉矶警局警员Russell Poole，是该案的主要负责人之一。他在谋杀案发生二十多年后，仍然试图寻找真相，并与奥斯卡影帝福里斯特·惠特克
饰演的记者联手，揭开机构腐败和谎言编制的庞大网络。