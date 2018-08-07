约翰尼·德普主演的新片《谎言之城》原定于9月7日在北美上映，近日片方突然宣布将影片撤档，上映时间未定，也没有公布原因。





一个月前，德普曾被参与制作该影片的工作人员Brooks起诉。对方称拍摄期间，德普在醉酒状态下对其进行了殴打，而他因为不肯承诺放弃起诉导致被剧组开除，随后Brooks将剧组告上法庭。







