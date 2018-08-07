犯罪喜剧电影《灰猴》入围第42届蒙特利尔国际电影节中国竞赛单元，影片曝光了概念海报，将于年内上映。













影片讲述在黄花梁上的云州城，随着一件价值不菲的“古陶坛子”的出现，包括大智若愚的小店老板、见利忘义的无良商人、拜金风骚的妙龄女郎和深明大义的睿智老者等形形色色的人物，都循着贪婪与欲望的诱饵，卷入到各种棘手的麻烦中难以脱身的故事。





“灰猴”是雁北方言，有两层含义，既指坏蛋、坏家伙、行为不端者，同时也是关系亲近者之间对彼此的昵称，有戏弄的意思。影片取名《灰猴》，表现出电影荒诞戏谑的灰色喜剧风格。