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犯罪喜剧《灰猴》入围蒙特利尔电影节

首曝概念海报悬念重重 将于年内上映

2018-08-07 15:31:07 来源：Mtime时光网

犯罪喜剧电影《灰猴》入围第42届蒙特利尔国际电影节中国竞赛单元，影片曝光了概念海报，将于年内上映。
　　时光网讯  日前，随着入围第42届蒙特利尔国际电影节中国竞赛单元的消息传来，犯罪喜剧电影《灰猴》正式进入人们视野，并曝光了概念海报。据悉，影片《灰猴》将于年内上映。

　　犯罪喜剧电影《灰猴》由张璞编剧、导演，凭《我不是王毛》荣获邦达尔丘克国际电影节影帝殊荣的王大治，高峰、王靖云、李彧、骆达华、罗京民、马菁菁、李洋、张翀、吴海棠、彪子、高子涵、薛靖骞、王思远、季礼、吕一丁等联袂出演。

　　此外，影片还获得了张艺谋新片《影》的剪辑团队（周肖林、郜子瑜、江亦隽）的指导，徐峥《幕后玩家》的调光师黄千、《芳华》的声音指导涂灏、《寻龙诀》作曲家刘嘉，以及金马奖得主《寻龙诀》、《画皮2》等电影的特效指导刘松等国内一线团队参与制作。

　　影片讲述在黄花梁上的云州城，随着一件价值不菲的“古陶坛子”的出现，包括大智若愚的小店老板、见利忘义的无良商人、拜金风骚的妙龄女郎和深明大义的睿智老者等形形色色的人物，都循着贪婪与欲望的诱饵，卷入到各种棘手的麻烦中难以脱身的故事。

　　“灰猴”是雁北方言，有两层含义，既指坏蛋、坏家伙、行为不端者，同时也是关系亲近者之间对彼此的昵称，有戏弄的意思。影片取名《灰猴》，表现出电影荒诞戏谑的灰色喜剧风格。

   编辑：hello王小羊

关键词： 灰猴 海报 蒙特利尔
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灰猴

灰猴 (2018)

0.0

导演：张璞

主演：王大治

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