2018-08-07 16:01:51 来源：Mtime时光网
《物怪》首曝海报
编辑：ruo
导演：许宗昊
主演：金明敏 李惠利
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M_1601230001439561173
7分钟前
棒子拍的古装不管灯光还是服饰都很稳，不浮夸，得赞一个
康永跟煕娣的时光
10分钟前
棒子片无感
月明星稀lyt
35分钟前
暂停看的清清楚楚，里面皇帝写的字是汉字！！！
Mervyn9分钟前
古代朝鲜本来就是用的汉字进行书写，这不是很正常吗
M_1410211201131804842
44分钟前
这导演是不是看老谋子的长城拍的不好就决定给重新拍一下啊哈哈
云霸
50分钟前
现代韩文字幕，古代汉字书籍。扭曲的民族
卖萌的小H
1小时前
韩版 长城 即视感
狼道留香
几千年来，一直在挨打，从未被超越的垃圾民族，把自己过去拍的拉么牛逼干嘛呢？有意思么？
cq47分钟前
这个素质
vfx8848
吓一跳还以为真是朝鲜版
时光用户_1489128297229
是长城的饕餮走散了跑到朝鲜了吗
木若42分钟前
哈哈哈哈 你说的都对
喵了个咪的_706694167
我擦，还有韩国版“狄仁杰”
想长胖1小时前
应该是古装版《怪物》吧
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