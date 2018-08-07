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朝鲜版"怪物"来了！"物怪"首曝预告

怪物首露真容大闹宫闱 被卷入王权争夺战

2018-08-07 16:01:51 来源：Mtime时光网

《物怪》是以朝鲜王祖实录中记载的怪物故事为基础拍摄的古装片，讲述了围绕怪物的出现，觊觎王位的各方势力之间展开的斗争。

《物怪》首曝海报

　　时光网讯 韩国古装怪兽片《物怪》首曝预告海报，《朝鲜王祖实录》中文字记载的怪物，将首次现身大银幕，此次曝光的预告片中也出现了这支怪兽的身影。

　　预告片开篇就出现《朝鲜王祖实录》中的记载：中宗22年，宫内出现了怪异的怪物。

　　随后猛兽害人的消息传到了宫中，致使宫内也草木皆兵，金明敏（《朝鲜名侦探》）、李惠利（《请回答1988》）和崔宇植（《玉子》）在片中组队对怪兽展开了抓捕。朴熙顺在片中饰演朝鲜王中宗。

　　《物怪》是以朝鲜王祖实录中记载的怪物故事为基础拍摄的古装片，讲述了围绕怪物的出现，觊觎王位的各方势力之间展开的斗争。

　　该片由《倒计时》《愤怒的律师》导演许宗昊执导。该片将于9月13日在韩国上映。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 物怪 预告片 海报
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物怪

物怪 (2017)

0.0

导演：许宗昊

主演：金明敏 李惠利

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