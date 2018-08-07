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"碟6"日本开画不及老片"紧急救命"居亚

成绩亮眼超"碟5" 无奈撞上大爆剧集剧场版

2018-08-07 17:06:12 来源：Mtime时光网

《碟中谍6》日本开画撞上大爆的日剧改编《剧场版 紧急救命》，成绩亮眼仍屈居亚军。


　　时光网讯 8月4-5号日本周末票房成绩公布。有5部新上映作品挤入前五名，包括两部好莱坞重磅续集作品《碟中谍6》《超人总动员2》，不过均没有超过早前一周上映的日剧改编的《剧场版 紧急救命》


　　《紧急救命》是日本富士电视台于2008年7月3日播出的电视剧，主要讲述一群年轻人从直升机急救员的菜鸟，逐渐成长为能够独当一面的医生的故事。2010年播出第二季，2017年推出了第三季。今年推出《剧场版 紧急救命》是该日剧首次改编成剧场版，从导演到主演的主创阵容集体回归。

《剧场版 紧急救命》正式预告

　　影院7月27号在日公映，首周末大爆，吸引81.1万人次观看，拿下10.96亿日元。影片次周末吸引51.67万人次观看，拿下6.99万日元。公映10天影片累计吸引283万人次观看，累计收入突破36亿日元。

　　电视剧改编剧场版影片曾是日本真人电影一大票房支柱，2003年上映的《跳跃大搜查线2 ：封锁彩虹桥》迄今仍是日本邦画真人片票房纪录持有者，以173.5亿日元票房居历史票房榜第8位。但自2015年以后，可利用的日剧IP逐渐减少，带来轰动票房效应的日剧剧场版也不见踪影。

　　《剧场版 紧急救命》票房大爆，证明日剧剧场版仍有着惊人的票房带动力。全国各地区、各年龄段人群对于IP的熟悉度让影片有着广泛的观众基础；剧集中角色的穿衣时尚、说话习惯等令人们争相模仿，成为一种社会现象，也使得如今的大爆在情理之中。



　　《碟中谍6》首周上映吸引45万人次观看，拿下6.39亿日元，表现亮眼，但不幸撞上《剧场版 紧急救命》，以微弱劣势屈居亚军。该片比2015年8月上映的《碟中谍5》（最终票房51.4亿日元）同期成绩高出11.4%。影片周五上映，三日累计吸引61.95万人次观看，累计拿下8.68亿日元票房。
 
　　《超人总动员2》周末吸引33.2万人次观看，拿下4.22亿日元。影片8月1号周三在日公映，5日累计吸引75万人次，获得8.9亿日元。

本周新上映




　　本周五，安妮·海瑟薇、桑德拉·布洛克、凯特·布兰切特等一票女神主演的《瞒天过海：美人计》将在日本上映。

作者：小Sa   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 日本周末票房 日本票房 紧急救命 碟中谍6
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