据有关媒体爆料，自8月1日起影视圈执行新税制，其中征税模式变更，带来税率大幅增长，或从原本最低6.7%直接飙升到42%，到明星工作室、编剧工作室都未能幸免，可能面临一次性补缴半年税款。

崔永元日前爆料圈内某演员的“阴阳合同”问题，明星税收问题引发全网关注 时光网讯 自从影视圈“阴阳合同”黑幕曝光之后，明星的税收问题变成了全国人民关注的焦点，此前国家税务总局印发《通知》，要求进一步加强影视行业税收征管。 自从影视圈“阴阳合同”黑幕曝光之后，明星的税收问题变成了全国人民关注的焦点，此前国家税务总局印发《通知》，要求进一步加强影视行业税收征管。





据有关媒体爆料，自8月1日起，影视圈执行新税制，其中征税模式变更，带来税率大幅增长，从原来的核定征收改为查证征收，税率从原本最低6.7%左右，直接飙升到42%，而且要求按照新税制一次性补缴6个月的税款。目前但该规定还只是传闻，税务总局称暂未执行，或许是目前尚未下达正式通知。





据了解，不止是影视圈明星受到波及，连影视文化类的工作室、编剧工作室等也未能幸免。据“编剧帮”消息，目前有多地编剧工作室所在园区收到消息，称经营范围属于金融投资类、房产经纪类、影视文化类的公司、工作室，无论是一般纳税人还是小规模纳税人，一律改为查账模式征税。其中针对影视文化类公司的规定，是最近一个月内接到的通知，需要补缴上半年的税款。





据“新浪财经-自媒体综合”文章称：某大陆电影公司高层分析，以一亿元片酬为例，按新税制要多缴纳3100多万元的税，因成本大增，目前全国叫停了多部影视作品，甚至有影视公司因为补缴税款而宣布破产。





此前明星工作室以及影视类公司，多选择开在霍尔果斯或者江苏无锡，会享受多种税收优惠政策：





1、如果明星的公司开在霍尔果斯，头五年可获免除五年企业所得税，税率是6.78%（6%增值税+0.78%附加增值税），没提个人所得税的事。





2、如果明星的公司开在江苏无锡，那么税率是9.78%（6%增值税+0.78%附加增值税+3%个人所得税），没有企业所得税。





3、如果明星的公司开在江苏徐州，那么增值税以地方留存50%-70%扶持优惠，企业所得税以以地方留存70%扶持优惠，个人所得税按照0.5~3.5%进行核定征收，综合税率只比无锡略高。





据匿名业内人士分析：“仔细看了几篇关于明星交税的报道，基本可以判定，大多数明星（以及这次受波及的演艺圈其他相关行业从业者）并没有偷税漏税，甚至连避税都不是。这是很多地方政府及下属各种产业园区，为招商引资，给出一些减税的优惠政策，以吸引明星去那里注册公司，这是合情合理合法的，是没有任何问题的。这类做法早就有，各地都有，也不局限于针对某一行业，面向很多行业都有。这么做本身也是在地方政府部门权限之内的。”





该人士认为，“现在要求取消针对明星的税收优惠，虽然园区可能涉及违约（企业入驻时与园区会签协议，明确双方权利与义务），但勉强可算作‘不可抗力’。可是要求明星的公司以最高的税收标准补缴之前的税，这是有待商榷的。”





税收方式的变更，同样在编剧行业内引发强烈反响，许多从业者表示，增加税费，且需补交前半年税款的规定，让本就处于弱势的编剧行业雪上加霜，将会打击人们入行、创作的积极性。这些消息给许多编剧带来了极大困扰，有人表示已经签订的税前合同不知如何处理，急等确切消息，有些影视公司在观望，项目暂时搁置。补缴前半年税款的消息更是让工作室表示承受不起。





8月2日，一直热心于影视行业发展和编剧权益维护的编剧余飞，发布“查账征收”征集意见的通知，号召编剧同行说出自己遇到的困难或困扰，以及意见和建议。一日之内，余飞收到超过五百位编剧的留言，此外还有少量制片人、导演、演员、摄影、美术的留言。他表示已经在8月3日将意见汇总成文，呈送相关部门。