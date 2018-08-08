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你的家乡出了多少电影明星？

跟GDP没啥关系 跟人口不成比例

2018-08-08 07:00:03 来源：Mtime时光网

根据Mtime Pro提供的数据，此次统计选取了内地票房最高的华人影星男女各100位，通过他们的籍贯来分析国内一线电影明星的地域分布。
      时光网特稿 此地人杰地灵，盛产电影明星。

      作为观众，你可能说得出家乡最出名的一两位电影明星，但要你掰着指头把家乡走出的一线电影明星都数一遍，或者说说全国各个省份诞生电影明星的数量，可能就把你难住了。

      都说人杰地灵，这次时光网做了一次统计，让数据说话，看看国内哪些“宝地”盛产电影明星。

      根据Mtime Pro提供的数据，此次统计选取了内地票房最高的华人影星男女各100位，通过他们的籍贯来分析国内一线电影明星的地域分布（详细信息见第二页、第三页，籍贯信息来自公开报道和网络）。

      从感性认识过渡到理性认识，电影明星的地域分布有很多情理之中，也有不少意料之外。

注：统计中包含杨紫琼、吴亦凡、刘承羽等少数几位外籍电影明星，未纳入下文分析。

台湾、北京、香港电影明星最多

      在此次统计的200位电影明星中，来自台湾、北京、香港这三个地区的明星数量最多，分别为28人、26人、25人，合计占据总人数的39.5%。

      在内地商业电影尚未崛起之前，多年来，港台地区一直中国电影产业的中心。虽然近年台湾、香港电影产业的发展已经大不如前，但这并不影响港台艺人到内地发展，并取得票房上的成功。



      目前在内地电影市场比较活跃的港台电影明星中，香港方面以“老将”居多，如成龙、郭富城、刘德华、梁朝伟、甄子丹、梁家辉、张家辉、古天乐等，台湾方面则以中青代为主，代表人物有舒淇、彭于晏、张震、赵又廷、郭采洁、宋芸桦、欧阳娜娜、王大陆等。

      作为首都，北京一直是全国的政治、经济、文化中心。在内地影市电影崛起之后，北京也顺理成章地成为电影产业的中心。此次统计中，北京一线电影明星的数量在内地各省、自治区、直辖市中最多，实属意料之中。



      相对来说，目前中国电影界活跃的北京电影明星年龄分布比较均匀，李连杰、葛优、吴京、章子怡、杨幂、关晓彤、鹿晗等著名京籍演员基本覆盖了老中青三代。

      除港台地区和首都外，此次统计中，上海、辽宁、黑龙江籍的演员也数量较多，三地分别贡献了11位、10位、10位演员。同为东三省之一的吉林只有4位演员出现在统计中。

山西、海南、青海……电影明星都去哪了？

      有电影演员人才辈出的地方，也有些“青黄不接”的地区。例如，在此次统计中，山西、海南、青海、广西、西藏、宁夏、澳门这些地区就没有一位演员入选。

      当然，并不是说这些地区就完全没有知名演员出现，如山西籍演员成泰燊、海南籍演员陈楚生、广西籍演员张丽等，也都是影视界的熟面孔。



      广东、贵州、天津、甘肃、云南五个省也各只有一位演员入选，分别为钟楚曦（代表作《芳华》）、章宇（代表作《我不是药神》）、张国立、黄轩、母其弥雅（代表作《功夫瑜伽》）。

      值得一提的是，毗邻香港的广东电影明星不多，与多年前大量影视人才赴港发展不无关系。

香港“重男轻女”，“江浙沪”盛产美女

      在此次统计中，很多地区演员的男女比例达到了惊人的平衡，如台湾、北京、山东等地，男女演员数量完全一致。但也有些地区“阴盛阳衰”或“阳盛阴衰”的情况比较明显。



      香港25位演员中，18位都是男性，只有7位女性，男性比例高达72%。这7位女性分别为佘诗曼、吴君如、薛凯琪、郑秀文、莫文蔚、杨千嬅、张柏芝。

      与之相反，“江浙沪”地区则明显女演员比例更高，似乎佐证了“包邮”地区出美女的说法不假。

      江苏和浙江都有7位演员出现在此次统计中，男女比例也都是1比6。上海在此次统计中贡献了11位演员，男女比例4比7。



      在“江浙沪女人堆”里脱颖而出的这五位男演员分别是朱亚文（江苏）、陈学冬（浙江）、徐峥（上海，后面三位同样来自上海）、冯绍峰、郑恺、王传君。

不算港台，北方人比南方人更有表演天赋？

      一般来说，我国以秦岭—淮河一线做为南北地理分界线。此次统计中，有演员入选的北方省份、直辖市有12个，按演员数量从多到少排序依次为北京、辽宁、黑龙江、山东、河北、陕西、新疆、吉林、内蒙古、河南、天津、甘肃。这12个地区贡献了82位演员。

      此次统计中，有演员入选的南方省份、直辖市、自治区、特别行政区共有15个，按演员数量从多到少排序依次为台湾、香港、上海、浙江、江苏、湖南、湖北、福建、江西、四川、安徽、重庆、广东、贵州、云南。这15个地区贡献了111位演员。

      如果将台湾、香港计算在外，内地南方省市在此次统计中共贡献了58位演员。

      以上数据说明两个问题：一、港台地区的“造星”能力真的很强。二、在内地范围内，北方地区“造星”能力较南方相对更强。

跟GDP没啥关系，跟人口不成比例

      都说一方水土养一方人，到底是哪些因素在决定着各个地区诞生电影明星的数量？

      这可能是一个异常复杂的问题，文化、经济、教育、地理、气候等众多因素都有可能是原因之一。

      可以肯定的，我们在讨论某个省份时常常引用的人口、GDP两大数据与产出电影明星的数量之间，没有明显的正相关的关系。

      例如，此次统计中，电影明星数量位列前三甲的台湾、香港、北京人口分别为2316万、740万、2170万。而仅有一位演员入选的广东省，人口有1.1亿。没有演员入选的广西有人口4838万。

      当然，在内地省份中，人口排在倒数四位的西藏、青海、宁夏、海南也确实没有演员入选。

      GDP方面，去年内地GDP最高的省份也是广东。作为GDP和人口均排第一的大省，广东的电影明星数量实在少得可怜。去年GDP全国只排第11、12位的上海、北京在造星方面就在行许多。

      去年GDP排在倒数四位的依然是西藏、青海、宁夏、海南，没有演员入选此次统计。

      作为相对独立的经济体，台湾和香港2017年GDP分别为3.91万亿和2.66万亿。如果将这一数据与2017年各省GDP排行榜比较，台湾和香港大致处于第6名和第14名的位置（台湾的GDP与四川较为接近，香港的GDP与安徽较为接近）。GDP未处于领先地位并不妨碍这两个地区制造大量的电影明星。

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关键词： 明星 籍贯

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