《碟中谍6》曝“最强战队”版特辑，导演克里斯托夫·迈考利、汤姆·克鲁斯和亨利·卡维尔等主创齐现身，对“不可能任务小组”的主要角色进行深入解读。













导演在采访中透露：“在这部电影中我们加入了很多新的元素，这也使得不可能任务小组将要面对比之前更大的危机。”除外部压力之外，小组内部也出现隐患。亨利自白：“不可能任务小组和亨特看待他的方式更像是敌人，因为他被硬塞进小组。”而文·雷姆斯一句“他不是个旁观者，他是个杀手”，更显得亨利身份扑朔迷离，内部矛盾愈发尖锐。









《碟中谍6：全面瓦解》将于8月31日登陆全国院线。

编辑：隐饮