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《碟中谍6》曝“最强战队”版特辑

阿汤哥亲自解读 "不可能任务小组"幕后秘密

2018-08-07 17:02:08 来源：Mtime时光网

《碟中谍6》曝“最强战队”版特辑，导演克里斯托夫·迈考利、汤姆·克鲁斯和亨利·卡维尔等主创齐现身，对“不可能任务小组”的主要角色进行深入解读。
     

《碟中谍6》“最强战队”版特辑

时光网讯 今日，《碟中谍6：全面瓦解》曝光“最强战队”版特辑，导演克里斯托夫·迈考利汤姆·克鲁斯亨利·卡维尔等现身幕后，对不可能任务小组的主要人物角色进行了深入解读。

      阿汤哥传奇回归，率西蒙与文组成核心小组，最佳拍档丽贝卡·弗格森重回任务。然而亨利·卡维尔则被不可能任务小组视为敌人，难以融入其中，是正是邪亟待去影院内一探究竟。在阿汤哥的艰难抉择下，小组成员陷入重重危机之中，能否顺利闯关完成任务引发影迷强烈好奇。《碟中谍6》影片将于8月31日内地上映。

       此次全新发布的人物特辑中干货颇多，特辑伊始气氛便瞬间紧张。《碟中谍5：神秘国度》中饰演中情局局长的亚历克·鲍德温，严厉指责阿汤哥做出错误抉择，让世界陷入危险境地。由安吉拉·贝塞特饰演的中情局高层，也疑似向小组强硬施压。前作反派所罗门的出现，更是暗示着后患无穷。

       导演在采访中透露：“在这部电影中我们加入了很多新的元素，这也使得不可能任务小组将要面对比之前更大的危机。”除外部压力之外，小组内部也出现隐患。亨利自白：“不可能任务小组和亨特看待他的方式更像是敌人，因为他被硬塞进小组。”而文·雷姆斯一句“他不是个旁观者，他是个杀手”，更显得亨利身份扑朔迷离，内部矛盾愈发尖锐。

       特辑中，阿汤哥幕后自述：“西蒙、我自己和文我们是不可能任务小组的核心成员。”丽贝卡·弗格森也再度回归默契配合阿汤哥。西蒙在幕后采访中称：“伊尔莎和伊森是实力相当的对手。”早在拍摄《碟中谍5：神秘国度》时，西蒙与丽贝卡就成为朋友，西蒙曾表示：“伊尔莎的理性和感性和伊森不谋而合，她不仅仅是在那里等待救援。能在电影中看到如此强大的女性角色，远远超出了预期。”

       《碟中谍6：全面瓦解》将于8月31日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 碟中谍6 阿汤哥
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