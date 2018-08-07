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守门员沈腾守护底线！一夫当关万夫莫开

《西虹市首富》破20亿曝"守护"版人物海报

2018-08-07 17:34:50 来源：Mtime时光网

《西虹市首富》今日发布一组“守护”版海报，沈腾、宋芸桦等主创们也为观众带来了他们心中最值得被“守护”的东西。
      时光网讯 电影《西虹市首富》上映12天突破21亿票房。这部由闫非彭大魔编剧并指导，沈腾宋芸桦张一鸣张晨光常远魏翔等主演的“特笑大片”自上映以来，票房一路飘红。在今日发布的“守护”海报中，主创们也为观众带来了他们心中最值得被“守护”的东西——能守护心中所爱才是真正的“首富”。

      在最新发布的一组四张“守护”海报中，沈腾饰演的王多鱼正弓着腰站在球门前，神色紧张地盯着前方，一双巨大的手套立在他身后。作为大翔队的守门员，即使成为了整个西虹市的首富，他也不能忘记自己的梦想，始终坚守着一个足球守门员的底线。而作为“首富”的好兄弟，张一鸣饰演的庄强一脸疲惫地坐在球场上，身后奔跑的是大翔队的队友们。头可断血可流，兄弟情谊不能丢，即使自己再苦再累，为了兄弟也要扛住。

      作为片中唯一女主角，宋芸桦饰演的会计夏竹，一脸急切地拎着包奔跑在草地上，在她身后是一个巨大的账本和计算器。对工作认真严谨决不允许出现纰漏，是她最想要守护的责任感，从金融街“黑寡妇”进化到“吉祥物”是她的终极目标！而由常远饰演位列西虹市十大杰出青年的柳建南，曾将“在人们心中播种道德之花”视为己任……

      到底什么才是真正值得我们守护的？不管是夏竹对工作的“真心”，还是柳建南曾对道德之花的“使命感”，每个人都有值得自己全力守护的东西。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 西虹市首富
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