《老人和枪》预告片

雷德福对《娱乐周刊》表示：“永远不要说‘永不’，但我已得出结论，我的表演生涯已走到这，在这之后我将退休，因为我从21岁起就一直从事这一职业。我想，'好吧，这就够了。'为什么不出去做一些乐观积极的事情呢？”