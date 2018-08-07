时光网讯
81岁的罗伯特·雷德福
表示，即将于9月28日在北美上映的新片《老人和枪》
是他演员生涯最后一部作品。但在这之后他并不排斥做导演的可能性。
雷德福对《娱乐周刊》表示：“永远不要说‘永不’，但我已得出结论，我的表演生涯已走到这，在这之后我将退休，因为我从21岁起就一直从事这一职业。我想，'好吧，这就够了。'为什么不出去做一些乐观积极的事情呢？”
雷德福生于加利福尼亚州圣莫尼卡，1959年首次在百老汇登台，进入影坛后以《虎豹小霸王》
)迅速窜红，那年他32岁。随后在1973年出演的两部影片《往日情怀》
和《骗中骗》
令他在接下来的三年内都是票房翘楚，也成就他成为70年代首屈一指的巨星。
炙手可热的巨星地位并没有冲昏雷德福的头脑，他清楚的意识到“明星”只是好莱坞这台巨大的机器量产的一个名词，他选择远离好莱坞，在犹他州买下滑雪基地作为据点。八十年代初雷德福在这个改名为“Sundance”（雷德福在《虎豹小霸王》
中的角色名字）的地方成立了圣丹斯研究所，致力于支持和培养新生的电影编剧、电影导演，并创立了至今在国际上极有影响力的独立电影展“圣丹斯电影节”。
2014年他饰演漫威超英大片《美国队长2》
的前局长皮尔斯，被国内影迷广泛熟知。