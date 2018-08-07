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罗伯特·雷德福确认"老人与枪"后息影

但不排斥做导演 出道60年生涯充满传奇

2018-08-07 20:09:12 来源：Mtime时光网

81岁的罗伯特·雷德福表示，《老人和枪》是他演员生涯最后一部作品。但在这之后他并不排斥做导演的可能性。


　　时光网讯 81岁的罗伯特·雷德福表示，即将于9月28日在北美上映的新片《老人和枪》是他演员生涯最后一部作品。但在这之后他并不排斥做导演的可能性。

《老人和枪》预告片

　　雷德福对《娱乐周刊》表示：“永远不要说‘永不’，但我已得出结论，我的表演生涯已走到这，在这之后我将退休，因为我从21岁起就一直从事这一职业。我想，'好吧，这就够了。'为什么不出去做一些乐观积极的事情呢？”

　　2016年他就曾表示将在拍完与简·方达搭档的《夜晚的灵魂》和犯罪喜剧片《老人和枪》后息影。因此这是他第二次确证此消息。

　　雷德福生于加利福尼亚州圣莫尼卡，1959年首次在百老汇登台，进入影坛后以《虎豹小霸王》)迅速窜红，那年他32岁。随后在1973年出演的两部影片《往日情怀》《骗中骗》令他在接下来的三年内都是票房翘楚，也成就他成为70年代首屈一指的巨星。

　　炙手可热的巨星地位并没有冲昏雷德福的头脑，他清楚的意识到“明星”只是好莱坞这台巨大的机器量产的一个名词，他选择远离好莱坞，在犹他州买下滑雪基地作为据点。八十年代初雷德福在这个改名为“Sundance”（雷德福在《虎豹小霸王》中的角色名字）的地方成立了圣丹斯研究所，致力于支持和培养新生的电影编剧、电影导演，并创立了至今在国际上极有影响力的独立电影展“圣丹斯电影节”。

《美国队长2》中的雷福德

　　1980年，罗伯特·雷德福拍摄了导演处女作《普通人》，该片获当年奥斯卡最佳导演及最佳影片奖。80年代中，他还 1992年，他和布拉德·皮特出演的影片《大河恋》1992)又为他赢得了好评和观众的欢迎。1994年导演影片《机智问答》也再次获得奥斯卡最佳导演提名。

　　雷德福对政治惊悚题材的影片格外感兴趣，2001年后他执导的三部作品：《狮入羊口》《女同谋》《近墨者黑》皆为政治惊悚片。2013年，雷德福凭借其在独角戏《一切尽失》中勇敢的表演获得了影评人的一致称赞。

　　2014年他饰演漫威超英大片《美国队长2》的前局长皮尔斯，被国内影迷广泛熟知。

   编辑：飒飒

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关键词： 罗伯特雷德福 息影
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罗伯特·雷德福

罗伯特·雷德福

Robert Redford

职业：演员 | 制作人

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老人和枪

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