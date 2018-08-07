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有生之年!刘伟强将执导《头文字D2》

"射雕英雄传"将拍电影版 寰亚高层大换血

2018-08-07 20:42:42 来源：Mtime时光网

寰亚电影公布一系列新片动向：据悉，目前周显扬导演会帮寰亚开拍《射雕英雄传》电影版、刘伟强会开拍《头文字D2》，如今距离《头文字D》2005年上映已经过去了整整13年。
      时光网讯 据香港媒体报道，寰亚电影公布一系列新片动向：据悉，目前周显扬导演会帮寰亚开拍《射雕英雄传》电影版、刘伟强会开拍《头文字D2》，台湾导演钮承泽则会开拍《跑马》。如今距离《头文字D》2005年上映，已经过去了整整13年。不过《头文字D2》虽然有望重拍，但如果能凑齐原班人马周杰伦、陈冠希、余文乐再相聚，似乎是困难重重。

       寰亚近年来成绩一直不算理想，据悉去年公司大约亏掉近2亿港币，电影方面亏损最大，据悉寰亚高管陈庆嘉上月底已经离职，而陈嘉上月底离开，林建岳已经找回寰亚创办人之一的庄澄，出马主管电影部。庄澄回归之后，寰亚电影或可重振雄风。

       庄澄在接受采访时表示，他不算是旧将回巢，因为他当年有份创办寰亚公司，后来寰亚先卖给林建岳，他就改为帮林老板打理寰亚电影部。庄澄说：“我是寰亚创办人七武士之一，回朝当主席特别顾问。这几年都主要做顾问，走进幕后的幕后。同寰亚的感情当然深一些。”提及陈庆嘉和陈嘉上是否已经离职？他说：“陈庆嘉是离开了，陈嘉上会做到月底，而我主要是处理电影部的工作。”

   编辑：隐饮

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关键词： 头文字D2 刘伟强 射雕英雄传
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