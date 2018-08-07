寰亚电影公布一系列新片动向：据悉，目前周显扬导演会帮寰亚开拍《射雕英雄传》电影版、刘伟强会开拍《头文字D2》，如今距离《头文字D》2005年上映已经过去了整整13年。





寰亚近年来成绩一直不算理想，据悉去年公司大约亏掉近2亿港币，电影方面亏损最大，据悉寰亚高管陈庆嘉上月底已经离职，而陈嘉上月底离开，林建岳已经找回寰亚创办人之一的庄澄，出马主管电影部。庄澄回归之后，寰亚电影或可重振雄风。





庄澄在接受采访时表示，他不算是旧将回巢，因为他当年有份创办寰亚公司，后来寰亚先卖给林建岳，他就改为帮林老板打理寰亚电影部。庄澄说：“我是寰亚创办人七武士之一，回朝当主席特别顾问。这几年都主要做顾问，走进幕后的幕后。同寰亚的感情当然深一些。”提及陈庆嘉和陈嘉上是否已经离职？他说：“陈庆嘉是离开了，陈嘉上会做到月底，而我主要是处理电影部的工作。”

编辑：隐饮