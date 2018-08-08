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局长二人组加盟"蜘蛛侠:远离故乡"!!

与小蜘蛛同被打灭霸响指 不影响回归MCU

2018-08-08 08:33:09 来源：Mtime时光网

饰演神盾局局长的塞缪尔·杰克逊，与饰演玛利亚·希尔的寇碧·史莫德斯，均加盟了《蜘蛛侠：远离故乡》，他们虽然都已黑化肥挥发，但小蜘蛛本人也被打了灭霸响指，想来回归MCU是不影响的。


　　时光网讯　《蜘蛛侠：英雄归来》的续集《蜘蛛侠：远离故乡》，又新加入了两位卡司——饰演弗瑞局长与玛利亚·希尔的塞缪尔·杰克逊寇碧·史莫德斯！杰克逊此前出现在了《蜘蛛侠》续集的片场后，粉丝们就一直在猜测他有可能加盟，现在终于一块石头落地。

　　局长和玛利亚今年春天出现在了《复仇者联盟3：无限战争》的片尾彩蛋中，两个角色都已经那什么了（其实这个片儿数字版都出了，是不是没有人没看过了，可以剧透了吧？？）。不过小蜘蛛本人都那什么了，局长二人组的回归也不让人意外，只是他们出现在《蜘蛛侠：远离故乡》中，会让人揣测能衍生出怎样的剧情。



　　在漫画中，小蜘蛛和神盾局是有联系的，事实上，2012年的动画版美剧《终极蜘蛛侠》中，弗瑞局长几乎每集都有出现。也许《蜘蛛侠》续集的故事会与此相似，小蜘蛛不再把托尼·史塔克当成自己人生的导师，而是转向了神盾局寻求帮助？

　　杰克逊明年还会出现在另一部MCU重磅作品中——《惊奇队长》，而且他的角色非常重要。不过彼时的弗瑞还不是局长，和我们熟悉的他不太一样。影片发生在上世纪90年代，展现的是变成“独眼龙”之前的弗瑞是什么样的。


　　除了杰克逊、寇碧和汤姆·赫兰德《蜘蛛侠：远离故乡》中还会出现的回归卡司，包括玛丽莎·托梅饰演的梅姨，赞达亚饰演的米歇尔，与雅各·巴塔伦饰演的内德（就是他把死星摔了！！）。没有了妮妮，传言是杰克·吉伦哈尔有可能加盟，饰演大反派神秘客（Mysterio）。

　　虽然还不知道局长二人组在片中到底戏份有多重要，但很高兴看到这些特工们依然出现在了MCU的第四阶段。毕竟尼克•弗瑞从2008年的首部《钢铁侠》时期就在了。


2008年《钢铁侠》中的局长

　　《蜘蛛侠：远离故乡》将于2019年7月5日全美上映。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蜘蛛侠 局长 MCU 塞缪尔·杰克逊 寇碧•史莫德斯
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