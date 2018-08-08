时光网讯 《蜘蛛侠：英雄归来》
的续集《蜘蛛侠：远离故乡》
，又新加入了两位卡司——饰演弗瑞局长与玛利亚·希尔的塞缪尔·杰克逊
和寇碧·史莫德斯
！杰克逊此前出现在了《蜘蛛侠》续集的片场后，粉丝们就一直在猜测他有可能加盟，现在终于一块石头落地。
局长和玛利亚今年春天出现在了《复仇者联盟3：无限战争》
的片尾彩蛋中，两个角色都已经那什么了（其实这个片儿数字版都出了，是不是没有人没看过了，可以剧透了吧？？）。不过小蜘蛛本人都那什么了，局长二人组的回归也不让人意外，只是他们出现在《蜘蛛侠：远离故乡》
中，会让人揣测能衍生出怎样的剧情。
在漫画中，小蜘蛛和神盾局是有联系的，事实上，2012年的动画版美剧《终极蜘蛛侠》
中，弗瑞局长几乎每集都有出现。也许《蜘蛛侠》续集的故事会与此相似，小蜘蛛不再把托尼·史塔克当成自己人生的导师，而是转向了神盾局寻求帮助？
杰克逊明年还会出现在另一部MCU重磅作品中——《惊奇队长》
，而且他的角色非常重要。不过彼时的弗瑞还不是局长，和我们熟悉的他不太一样。影片发生在上世纪90年代，展现的是变成“独眼龙”之前的弗瑞是什么样的。
虽然还不知道局长二人组在片中到底戏份有多重要，但很高兴看到这些特工们依然出现在了MCU的第四阶段。毕竟尼克•弗瑞从2008年的首部《钢铁侠》
时期就在了。