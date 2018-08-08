动作喜剧电影《素人特工》发布了一套“爆灯”版角色海报，王大陆、张榕容、米拉·乔沃维奇、许魏洲、刘美彤五位领衔主演集体亮相









《生化危机》女主变身特工队长

王大陆张榕容许魏洲刘美彤组“菜鸟”特工团





曾在《生化危机》中出演战神“爱丽丝”的米拉·乔沃维奇，此次在中国电影首秀中，一改往日性感形象，化身攻气十足的幽灵特工队队长，和犯罪组织展开脑力和体力的双重较量。据悉，片中米拉有大量动作戏、枪战戏和飙车戏，而她此次的表现也令人非常期待。





颇为有趣的是，特工小队中除了队长米拉，其他成员都是素人。海报中，身穿跑酷装备的王大陆，手持警枪的张榕容，双手抱拳的许魏洲，再加上背着神秘武器的刘美彤，每个人身份和战斗力都各有特点。这样一个“菜鸟”特工团，在执行任务中频频闯祸，闹出许多啼笑皆非的故事。





特工大片全新体验

四个月拍遍布达佩斯









由于故事背景发生在布达佩斯，为呈现出极致的欧洲风味，电影在制作层面可谓下足了血本，不仅在布达佩斯进行长达四个月的实景拍摄，更将匈牙利国家歌剧院、自由桥、自由山、瓦茨大街、自由广场……等地标景点一网打尽，上演一场养眼、刺激又欢乐的大冒险。





电影《素人特工》由新丽传媒、新丽国际、华夏电影和英皇影业出品，引力影视投资、引力影视国际和集智映像联合出品，将于12月21日登陆圣诞档。

编辑：Joker