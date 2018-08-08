《素人特工》讲述的是米拉饰演的国际特工，携手四个菜鸟特工，为对抗国际犯罪组织，在布达佩斯展开了一场欢乐冒险之旅。与以往特工电影不同的是，《素人特工》在保留特工片经典内核的基础上，还融入了跑酷、摇滚、黑科技等更多炫酷好玩的元素。王大陆、张榕容、许魏洲与《生化危机》
女主角米拉·乔沃维奇等人，也将开启自我挑战模式，上演高难度动作戏，相信这个圣诞会让观众大饱眼福。
《生化危机》女主变身特工队长
王大陆张榕容许魏洲刘美彤组“菜鸟”特工团
曾在《生化危机》中出演战神“爱丽丝”的米拉·乔沃维奇，此次在中国电影首秀中，一改往日性感形象，化身攻气十足的幽灵特工队队长，和犯罪组织展开脑力和体力的双重较量。据悉，片中米拉有大量动作戏、枪战戏和飙车戏，而她此次的表现也令人非常期待。
颇为有趣的是，特工小队中除了队长米拉，其他成员都是素人。海报中，身穿跑酷装备的王大陆，手持警枪的张榕容，双手抱拳的许魏洲，再加上背着神秘武器的刘美彤，每个人身份和战斗力都各有特点。这样一个“菜鸟”特工团，在执行任务中频频闯祸，闹出许多啼笑皆非的故事。
特工大片全新体验
四个月拍遍布达佩斯
相较于以往的特工电影，《素人特工》集合了动作、喜剧、冒险、励志等多重元素，既保留了特工片的经典内核，也加入了更多新鲜、年轻化的内容。片中不仅跑酷、追车、枪战等动作场面目不暇接，更有新鲜感十足的黑科技助阵。导演袁锦麟曾执导电影《风暴》，并担任过《捉妖记》
《宝贝计划》《新警察故事》
等多部电影的编剧，他表示，希望此次在特工类型上的创新，能带给观众不一样的观影体验。
由于故事背景发生在布达佩斯，为呈现出极致的欧洲风味，电影在制作层面可谓下足了血本，不仅在布达佩斯进行长达四个月的实景拍摄，更将匈牙利国家歌剧院、自由桥、自由山、瓦茨大街、自由广场……等地标景点一网打尽，上演一场养眼、刺激又欢乐的大冒险。
电影《素人特工》由新丽传媒、新丽国际、华夏电影和英皇影业出品，引力影视投资、引力影视国际和集智映像联合出品，将于12月21日登陆圣诞档。
编辑：Joker