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离奇！美国囚犯为越狱性贿赂工作人员

美剧《丹尼莫拉越狱事件》首曝预告片

2018-08-08 10:07:02 来源：Mtime时光网

真实事件改编，2015年纽约两囚犯通过性贿赂监狱女工作人员，最终完成越狱。
　　时光网讯 关于越狱的影视剧汗牛充栋，影迷应该看过不少，但今天要推荐这部剧《丹尼莫拉越狱事件》有些特殊，保罗·达诺和"收藏家"本尼西奥·德尔·托罗扮演的两囚犯挖空心思，为越狱和监狱工作人员帕特丽夏·阿奎特上床。今日该剧发布首款预告，值得一提的是导演是喜剧明星本·斯蒂勒

　　《丹尼莫拉越狱事件》改编自真实事件，2015年两囚犯性贿赂纽约上州某监狱已婚女性工作人员完成越狱，引发警察长达20天的追捕。至于结果嘛，邪不压正，11月18日该剧将登陆Showtime电视台，一共8集的迷你剧，看完大家就详细了解了。
　　 
　　戛纳影帝曾参演《边境杀手》《银河护卫队》本尼西奥·德尔·托罗饰演谋杀犯理查德·麦特（Richard Matt），为整起逃狱事件的主谋。《阳光小美女》《血色将至》男星保罗·达诺演戴维史威特（David Sweat），因杀警入狱，对女性工作人员提莉也许有着真挚的感情，后成为理查德·麦特策划越狱事件的伙伴。

　　《少年时代》获得奥斯卡最佳女配角的帕特丽夏·阿奎特提莉·米切尔（Tilly Mitchell），任职于监狱裁缝店中的已婚女员工，与逃狱的两名犯人皆有性关系，最终同意在冷冻汉堡肉中藏锯条，以帮助他们逃狱。

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 丹尼莫拉越狱事件 本斯蒂勒 保罗达诺 预告
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丹尼莫拉越狱事件

丹尼莫拉越狱事件 (2018)

0.0

导演：本·斯蒂勒

主演：帕特丽夏·阿奎特

在线播放

保罗·达诺

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