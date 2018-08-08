《古剑奇谭之流月昭明》首曝“英侠开战”版角色海报：王力宏、宋茜等主演以江湖英侠之姿展露真容。





古剑盛典上率先发布的角色海报，是电影首次正式公开人物形象，八大主演集结亮相。海报中，每位人物依据不同性格与特征，呈现不同的色调与场景。





昏黄色长安城下，手执神剑昭明的成年乐无异（王力宏饰）严阵以待；青碧色百草谷上，枪击长空的闻人羽（宋茜饰）英气逼人；藏青色明珠海底，御剑成冰的夏夷则（高以翔饰）沉稳冷峻；湖绿色桃源仙居中，奏响巴乌的少女阿阮（吴千语饰）轻灵飘逸，长安城中凌空出剑的少年乐无异（伍嘉成饰）目光如炬；不同的景观暗喻出几人的正面身份。





与之相对的，流月城内猛毒巨蝎伴身的谢衣（高圣远饰），在幽紫色调的衬托下正邪难辨，身份成谜。屹立废墟之上的沈夜（张智霖饰）与被心魔束缚在矩木上的沧溟（柳岩饰），身处漆黑色调间闪烁斑点红光，诡秘十足。





据悉，《古剑奇谭》系列从游戏到剧集再到电影，成为国内首个剧影游打通的IP，且在今年蓄力爆发，《古剑奇谭二》剧集已在优酷上线，古剑网游、《古剑奇谭三》新游戏将相继面世，电影《古剑奇谭之流月昭明》亦将于10月1日全国上映。

编辑：hello王小羊