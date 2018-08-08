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星爵新作"维京忍者牛仔"无限期延档

刚定女主就撤档 环球未停工项目仍运作

2018-08-08 10:22:31 来源：Mtime时光网

克里斯·帕拉特主演的环球新片《维京忍者牛仔》原定明年6月上映，女主角都敲定了人选，据外媒报道，影片近日突然撤档，不过依然在积极的运作中，只是我们要稍等得久一点。


　　时光网讯　电影行业瞬息万变，前两天刚有新闻称，《海滩救护队》中的印度女星朴雅卡·乔普拉，要与“星爵”共同出演环球的新漫改电影《维京忍者牛仔》，下个月马上都要开始前期制作了。而根据外媒Collider报道，环球突然宣布影片撤档，上映日期无限期后延。

　　本片导演米歇尔·迈凯伦之前的作品可都是美剧届的个中翘楚——《权力的游戏》《绝命毒师》《行尸走肉》，你就说你还爱看什么吧。她本来会凭借《维京忍者牛仔》，完成自己在大银幕上的导演处女作。

原作漫画

　　影片改编自Image Comics漫画公司的漫画小说，由安迪·利伯曼与画师Riley Rossmo共同创作。撤档后，米歇尔还保留着导演的职位，而星爵依然是男主角，他饰演的杀手身上，同时聚集了三种不同人格的最强技能——牛仔、忍者与维京海盗。

　　丹·马祖《诸神之怒》）与瑞恩·安格尔《通勤营救》）此前为本片改编了最新版剧本，而原版剧本则是由克雷格·麦辛《死侍》的编剧保罗·韦尼克和Everett David Reese一起创作的。

　　影片原定明年6月28日上映，本来是环球的重点关注项目。刚刚跟女主角朴雅卡谈好档期，整个片子都撤了，不知道这是什么操作。可如果环球只是想重整河山，将影片延后保证更好的质量，总好过为了赶上映日期，匆匆赶工完成（我没有嘲讽《正义联盟》的意思）。Collider称，虽然《维京忍者牛仔》延档，但影片依然在积极的运作中，只是我们要稍等得久一点。

　　不知道星爵是不是水逆了，他资源非常好，但主演的《银护》系列近日因滚导的事情闹得纷纷扬扬；《侏罗纪世界2》卖得很不错，但依然比首部少了4亿美元的全球总票房（第二部12亿，第一部16亿）；《复仇者联盟3》成功的功劳不在他，再往前倒就是《太空旅客》了，算了不提了……除了《侏罗纪》系列和MCU电影，《维京忍者牛仔》本来可以让星爵手握又一大IP。

　　不过星爵的未来依然非常光明，除了回归《侏罗纪世界3》《乐高大电影2》，他还会出现在文森特·多诺费奥的新西部片《比利小子》中。


星爵，《复联3》，“I think it's good, except it sucks”

   编辑：卡魔拉

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 星爵 克里斯·帕拉特 维京忍者牛仔 环球
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维京忍者牛仔

维京忍者牛仔 (2019)

0.0

导演：米歇尔·迈凯伦

主演：克里斯·帕拉特

在线播放

克里斯·帕拉特

克里斯·帕拉特

Chris Pratt

职业：演员

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