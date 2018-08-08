时光网讯
电影行业瞬息万变，前两天刚有新闻称，《海滩救护队》
中的印度女星朴雅卡·乔普拉
，要与“星爵”共同出演环球的新漫改电影《维京忍者牛仔》
，下个月马上都要开始前期制作了。而根据外媒Collider报道，环球突然宣布影片撤档，上映日期无限期后延。
影片改编自Image Comics漫画公司的漫画小说，由安迪·利伯曼
与画师Riley Rossmo
共同创作。撤档后，米歇尔还保留着导演的职位，而星爵依然是男主角，他饰演的杀手身上，同时聚集了三种不同人格的最强技能——牛仔、忍者与维京海盗。
影片原定明年6月28日上映，本来是环球的重点关注项目。刚刚跟女主角朴雅卡谈好档期，整个片子都撤了，不知道这是什么操作。可如果环球只是想重整河山，将影片延后保证更好的质量，总好过为了赶上映日期，匆匆赶工完成（我没有嘲讽《正义联盟》
的意思）。Collider称，虽然《维京忍者牛仔》
延档，但影片依然在积极的运作中，只是我们要稍等得久一点。
不知道星爵是不是水逆了，他资源非常好，但主演的《银护》系列近日因滚导的事情闹得纷纷扬扬；《侏罗纪世界2》
卖得很不错，但依然比首部少了4亿美元的全球总票房（第二部12亿，第一部16亿）；《复仇者联盟3》
成功的功劳不在他，再往前倒就是《太空旅客》
了，算了不提了……除了《侏罗纪》系列和MCU电影，《维京忍者牛仔》
本来可以让星爵手握又一大IP。
星爵，《复联3》，“I think it's good, except it sucks”