作为全球首部展现西藏羌塘无人区腹地，并环绕“世界第三极”普若岗日冰原拍摄的纪实探险电影，影片成功的背后，离不开主力拍摄团队的搏命付出。





身兼制片人和领队两个重要角色的老蔡，身患糖尿病和肾病3期，绰号“不死小强”，既要带领全体人员在无人区中与恶劣环境搏命，还要掌控拍摄进度和人员健康情况，更要在生死抉择时做出决断。





傲然站立山巅之上的导演饶子君一身“劳拉”装扮，勇敢的外壳下包裹着深情柔软的内心，作为主创团队中唯一的女性，需要比男性更强大的坚毅，才能对抗过往的忧伤和茫茫荒原。





绰号“羌塘雪狼”的藏族司机巴桑站在越野车顶，脚下是随时都会破裂的冰河，狼性十足的他手持炎斧，警觉地勘察周围环境，他如同摄制组中的车灯，在暗夜照亮前路、在危险来临时冲在最前方。





次仁顿珠是队中的登山向导，登踏冰川如飞檐走壁的他号称“雪山之鹰”，面对四大登山难题（无人区、无后勤、冬季攀登、未登峰），总是背上路绳第一个出发。





被誉为“无人区厨神”的后勤组长阿龙则肩负全队人马的饮食起居，尽管无人区中食材紧缺，但他却能用一本菜谱烹饪出色香味俱全的能量美食。





冰封万年的神秘雪域、步步维艰的高难拍摄和史无前例的生存挑战，《藏北秘岭·重返无人区》历经3441.511公里、40天深入无人区的艰苦生活及减员40人、13辆车的代价，最终完成了电影的拍摄。而作为全球首部展现西藏羌塘无人区腹地，并环绕“世界第三极”普若岗日冰原拍摄的纪实探险电影，影片成功的背后，离不开主力拍摄团队的搏命付出。





95后新锐导演饶子君出身登山世家，18岁就跟随父亲—中国著名登山家饶剑峰入藏进行适应性训练，不仅具备出色的登山技术，同时还是中央戏剧学院导演系高材生。在影片拍摄过程中，饶子君总是身先士卒冲到无人区最危险的区域里进行取景拍摄。在藏漂泊10多年的制片人蔡宇则是越野“老司机”，常年留恋藏北的他不仅负责监管影片拍摄的流程，同时还是剧组安全、后勤、外联以及杂务等诸多事项的“总管”，制片团队在拉萨“团灭”的情况下，光杆司令的他带领剧组人员安全撤离无人区。





向导巴桑（土旦巴桑）是西藏汽车兵出身，常年带领科考队出入在羌塘和可可西里，对无人区内地域车况了如指掌，拍摄影片时曾以命换命地在危机四伏的冰河上驾车狂奔送伤员治病。





11次登顶8000米雪山的次顿（4次登顶珠穆朗玛峰、5次登顶卓奥友峰，2次登顶希夏邦马峰），并担任2008年奥运会珠峰火炬传递的修路任务，攀登普若岗日冰原的路线便是他用登山镐一步步开拓出来。





后勤组长阿龙更是凭借自己多年在藏区高海拔的生活积累，白天当司机，下午做晚餐，夜间讲段子安抚剧组人员，还自创出“无人区食谱”和无人区装酷指南，根据拍摄组不断变化的海拔高度调配制作一日三餐，保证组员的饮食健康。

编辑：hello王小羊