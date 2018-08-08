时光网讯
由闫非
、彭大魔
编剧并执导，沈腾
、宋芸桦
、张一鸣、张晨光
、常远、魏翔
等主演的《西虹市首富》
上映以来一路凯歌高奏，截止目前已斩获超21亿票房。片方近日发布的电影插曲《膨胀》MV中，沈腾更是实力展现了“有钱任性”的首富生活，但在种种耀眼的表面繁华之下，王多鱼始终不忘记守护自己的梦想与情感，这才令他最终成为真正的“首富”。
《膨胀》MV中，沈腾饰演的王多鱼已变身坐拥十亿的“西虹市首富”，举手投足间尽显奢华气息，连发型都要配得上他的“十亿身价”。手下更有一群“得力”员工，每天起床第一件事，便是站在王多鱼的阳台下齐声大喊“王总好”！作为西虹市首屈一指的“膨胀男孩”，王多鱼每天的日常就是四处“拉仇恨”，不仅向曾经的队友摊牌自己“亿万富翁”的身份，更公然开发布会向众人叫板“你们瞅我来气不”？
“膨胀男孩”王多鱼的所作所为让身边的人都看不下去，直呼“你是不是跟钱有仇？”但正如歌词所唱：“我想任性就任性，我想倔强也能倔强，看你们谁能把我怎么样？”即便王多鱼的行为十分荒唐，但在他的“膨胀”之下，却隐藏着对梦想的坚持与热爱。
在追逐梦想的道路上被金钱绊了一脚的滋味，王多鱼再了解不过，所以王多鱼不光要完成自己的梦想，更要帮助更多人实现梦想，于是他开始到处投资，成为众人的“造梦师”。
片中，《膨胀》这首歌完美地讽刺了王多鱼一夜暴富之后的“飘飘然”，也将整部戏的喜感推向巅峰——王多鱼的确差一点迷失在金钱之中，但最后关头他还是成功守住了底线，也由此真正成为了“首富”。
编辑：hello王小羊