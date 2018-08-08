作为西虹市首屈一指的“膨胀男孩”，王多鱼每天的日常就是四处“拉仇恨”，不仅向曾经的队友摊牌自己“亿万富翁”的身份，更公然开发布会向众人叫板“你们瞅我来气不”？

《膨胀》MV中，沈腾饰演的王多鱼已变身坐拥十亿的“西虹市首富”，举手投足间尽显奢华气息，连发型都要配得上他的“十亿身价”。手下更有一群“得力”员工，每天起床第一件事，便是站在王多鱼的阳台下齐声大喊“王总好”！作为西虹市首屈一指的“膨胀男孩”，王多鱼每天的日常就是四处“拉仇恨”，不仅向曾经的队友摊牌自己“亿万富翁”的身份，更公然开发布会向众人叫板“你们瞅我来气不”？





“膨胀男孩”王多鱼的所作所为让身边的人都看不下去，直呼“你是不是跟钱有仇？”但正如歌词所唱：“我想任性就任性，我想倔强也能倔强，看你们谁能把我怎么样？”即便王多鱼的行为十分荒唐，但在他的“膨胀”之下，却隐藏着对梦想的坚持与热爱。





在追逐梦想的道路上被金钱绊了一脚的滋味，王多鱼再了解不过，所以王多鱼不光要完成自己的梦想，更要帮助更多人实现梦想，于是他开始到处投资，成为众人的“造梦师”。





片中，《膨胀》这首歌完美地讽刺了王多鱼一夜暴富之后的“飘飘然”，也将整部戏的喜感推向巅峰——王多鱼的确差一点迷失在金钱之中，但最后关头他还是成功守住了底线，也由此真正成为了“首富”。

编辑：hello王小羊