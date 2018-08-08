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《碟中谍6》新预告打包最燃动作场面

阿汤哥跳楼跳飞机挑战极限 飙车枪战疾速漂移

2018-08-08 11:17:13 来源：Mtime时光网

《碟中谍6：全面瓦解》曝光“出其不意”版预告片。30秒的精彩集锦中，阿汤哥上天入地跳伞肉搏无所不能，动作场面惊险刺激再次升级，让人心惊肉跳屏住呼吸。
　　时光网讯 今日，好莱坞动作冒险巨制，经典特工系列新作《碟中谍6：全面瓦解》曝光“出其不意”版预告片。30秒的精彩集锦中，汤姆·克鲁斯上天入地跳伞肉搏无所不能，动作场面惊险刺激再次升级，让人心惊肉跳屏住呼吸。强势插手的中情局中暗流涌动，空降任务小组的亨利·卡维尔又正邪难辨，让本就复杂的剧情蒙上了一层新的阴影。影片内地正式定档8月31日，“出其不意”的阿汤哥这次会带给我们怎样的惊喜呢？

就是玩命 这才是真正的动作大片

　　全新公布的预告片中，集合了影片中许多扣人心弦的火爆动作场面。在巴黎街头上演时速200码的飞车追逐，或者在厕所内与亨利来一场拳拳到肉的凶猛搏击已经阻止不了阿汤哥成为世界上最英勇无畏的男人了。现在他不仅要在两座高楼间舍命一跃飞身落地，更要从25000英尺高空“高开低跳”完成空军级别难度的跳伞动作，甚至要在曲折蜿蜒的丛山峡谷间操纵军用直升机追击敌人。难怪西蒙·佩吉要高呼“我们最好还是别看了”。当然，追求刺激的你一定不会错过这场世界顶级的动作视听盛宴。

扑朔迷离 谁才是幕后的真正凶手

　　除了进一步升级的动作场面，本次“出其不意”版预告也透露了更多剧情信息。一面是阿汤哥在队伍中坚称“中情局已经被渗透了”，一面是从中情局强势空降任务小组的亨利，同时美艳危险的白寡妇又出其不意地现身阿汤哥面前，神秘地说道“你真是一个充满惊喜的男人”，扑朔迷离的人物关系让本就凶险的任务更加危机四伏。面对大反派所罗门的出逃，进退两难准备独自面对危机的阿汤哥却收到上司的警告——“你要自己干的话，他已受命追杀你”。阿汤哥怎样才能带领不可能任务小组破除迷雾，抓获真凶，完成任务？一切悬念尽在8月31日上映的《碟中谍6：全面瓦解》。

　　《碟中谍6：全面瓦解》由美国派拉蒙影片公司出品，克里斯托夫·迈考利执导，汤姆·克鲁斯、亨利·卡维尔、西蒙·佩吉、丽贝卡·弗格森、文·雷姆斯、肖恩·哈里斯安吉拉·贝塞特凡妮莎·柯比、米歇尔·莫娜汉、亚历克·鲍德温、韦斯·本特利、费雷德里克·施密特等主演，将于8月31日登陆全国院线。

   编辑：Joker

关键词： 碟中谍6 预告
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