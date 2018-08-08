《碟中谍6：全面瓦解》曝光“出其不意”版预告片。30秒的精彩集锦中，阿汤哥上天入地跳伞肉搏无所不能，动作场面惊险刺激再次升级，让人心惊肉跳屏住呼吸。





就是玩命 这才是真正的动作大片









扑朔迷离 谁才是幕后的真正凶手





除了进一步升级的动作场面，本次“出其不意”版预告也透露了更多剧情信息。一面是阿汤哥在队伍中坚称“中情局已经被渗透了”，一面是从中情局强势空降任务小组的亨利，同时美艳危险的白寡妇又出其不意地现身阿汤哥面前，神秘地说道“你真是一个充满惊喜的男人”，扑朔迷离的人物关系让本就凶险的任务更加危机四伏。面对大反派所罗门的出逃，进退两难准备独自面对危机的阿汤哥却收到上司的警告——“你要自己干的话，他已受命追杀你”。阿汤哥怎样才能带领不可能任务小组破除迷雾，抓获真凶，完成任务？一切悬念尽在8月31日上映的《碟中谍6：全面瓦解》。







