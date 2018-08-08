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甄子丹主演《大师兄》全球首映获好评

非常规套路启发老外“整治”熊孩子

2018-08-08 11:20:02 来源：Mtime时光网

《大师兄》曝光一支海外口碑特辑，对于甄子丹将动作与校园元素结合的全新尝试，有国外观众看完电影表示“希望甄子丹能成为我的大师兄”，而非常规的套路也启发了老外如何“整治”熊孩子。

海外口碑特辑

　　时光网讯  甄子丹发起、出品并与王晶、王雅琳共同监制，阚家伟执导，甄子丹、陈乔恩、喻亢、骆明劼、汤君慈、汤君耀、李靖筠、刘朝健、林秋楠、云芊芊等联袂主演动作电影《大师兄》将于8月24日全国上映。据悉，电影已于第22届“加拿大奇幻电影节”举行了全球首映礼，同时获邀成为闭幕电影，并入选竞赛单元CHEVAL NOIR COMPETITON角逐主要奖项。

　　近日电影曝光一支海外口碑特辑，对于甄子丹将动作与校园元素结合的全新尝试，有国外观众看完电影表示“希望甄子丹能成为我的大师兄”，而非常规的套路也启发了老外如何“整治”熊孩子。
 
　　电影中青春少年的校园生活让观众表示新鲜感十足，“第一次看一部不仅仅只有武打与动作的中国电影”，“通过这次观看《大师兄》了解到了中国人生活的另一面”。同时不少观众认为动作+校园的创意“平衡了动作和智慧”，很喜欢“这种将不同元素融入到一部动作片之中的风格”。
 
　　虽然讲述的是中国式的校园故事，但根据国外观众们的反应，电影《大师兄》并未出现“水土不服”的情况，相反的，影片中甄子丹与“熊孩子”斗智斗勇，带领“问题少年”开挂逆袭的情节，让不少国外观众产生了共鸣。

　　而影片中甄子丹打破常规，鼓励学生追寻梦想的教育方式，也让国外观众大为赞赏，“这部电影能够真正地影响教育体制，不仅仅是香港的更甚至是全世界的，并让下一代意识到教育对于实现梦想的重要性。

   编辑：hello王小羊

关键词： 甄子丹 大师兄
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