《大师兄》曝光一支海外口碑特辑，对于甄子丹将动作与校园元素结合的全新尝试，有国外观众看完电影表示“希望甄子丹能成为我的大师兄”，而非常规的套路也启发了老外如何“整治”熊孩子。





近日电影曝光一支海外口碑特辑，对于甄子丹将动作与校园元素结合的全新尝试，有国外观众看完电影表示“希望甄子丹能成为我的大师兄”，而非常规的套路也启发了老外如何“整治”熊孩子。

电影中青春少年的校园生活让观众表示新鲜感十足，“第一次看一部不仅仅只有武打与动作的中国电影”，“通过这次观看《大师兄》了解到了中国人生活的另一面”。同时不少观众认为动作+校园的创意“平衡了动作和智慧”，很喜欢“这种将不同元素融入到一部动作片之中的风格”。

虽然讲述的是中国式的校园故事，但根据国外观众们的反应，电影《大师兄》并未出现“水土不服”的情况，相反的，影片中甄子丹与“熊孩子”斗智斗勇，带领“问题少年”开挂逆袭的情节，让不少国外观众产生了共鸣。





而影片中甄子丹打破常规，鼓励学生追寻梦想的教育方式，也让国外观众大为赞赏，“这部电影能够真正地影响教育体制，不仅仅是香港的更甚至是全世界的，并让下一代意识到教育对于实现梦想的重要性。

编辑：hello王小羊