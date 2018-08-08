杰西卡·查斯坦和埃迪·雷德梅恩正在商谈出演惊悚片《良心护士》，聚焦美国历史上知名连环杀手“死亡天使”查尔斯·库伦的真实故事。











查尔斯·库伦的身份是一名护士，同时也是两个女儿的父亲。他幼时丧父，读高中时母亲也因车祸丧生，期间还有2个兄弟姐妹因病去世。库伦从海军退役后就读卫校，并成为了一名医护工作者。然而，悲惨的人生经历导致库伦长期患有严重的心理疾病，每当库伦的生活恶化，他就会对医院里的病人下手，杀害病人成为他缓解生活压力和抑郁的手段。但在许多同事眼里，他是一个温和的人，对待病人也很认真，乐意加班——尤其喜欢夜班。





查尔斯·库伦 1993年，他的妻子以家庭暴力为由向法院申请离婚和监护禁令。收到法院判决后不久，库伦又因骚扰女同事被捕，他主动住进精神病院。1997年，他再次因情绪抑郁入院治疗，前后有过20次自杀经历。





2003年因杀人被捕之后，库伦声称，自己杀死病人是为了避免他们受病痛折磨。他经常在特护和烧伤病房服务，医院对待这些病人像畜生一样，而他是在行善，替他们解决“痛苦”。但随着案件进展，警方发现很多受害人并不在此列，他们不但没有忍受病痛，一些人甚至已经康复。最终，库伦被判决了11个无期徒刑。