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劳模姐将联手小雀斑主演惊悚片《良心护士》

小雀斑饰演杀人变态 《狩猎》编剧担任导演

2018-08-08 14:51:09 来源：Mtime时光网

杰西卡·查斯坦和埃迪·雷德梅恩正在商谈出演惊悚片《良心护士》，聚焦美国历史上知名连环杀手“死亡天使”查尔斯·库伦的真实故事。


       时光网讯 杰西卡·查斯坦埃迪·雷德梅恩正在商谈出演惊悚片《良心护士》，如果不出意外基本已经是板上钉钉。影片改编自查尔斯·格雷伯的同名小说，聚焦美国历史上知名连环杀手“死亡天使”查尔斯·库伦的真实故事。

       查尔斯·库伦的身份是一名护士，同时也是两个女儿的父亲。他幼时丧父，读高中时母亲也因车祸丧生，期间还有2个兄弟姐妹因病去世。库伦从海军退役后就读卫校，并成为了一名医护工作者。然而，悲惨的人生经历导致库伦长期患有严重的心理疾病，每当库伦的生活恶化，他就会对医院里的病人下手，杀害病人成为他缓解生活压力和抑郁的手段。但在许多同事眼里，他是一个温和的人，对待病人也很认真，乐意加班——尤其喜欢夜班。

查尔斯·库伦

       1993年，他的妻子以家庭暴力为由向法院申请离婚和监护禁令。收到法院判决后不久，库伦又因骚扰女同事被捕，他主动住进精神病院。1997年，他再次因情绪抑郁入院治疗，前后有过20次自杀经历。

       2003年因杀人被捕之后，库伦声称，自己杀死病人是为了避免他们受病痛折磨。他经常在特护和烧伤病房服务，医院对待这些病人像畜生一样，而他是在行善，替他们解决“痛苦”。但随着案件进展，警方发现很多受害人并不在此列，他们不但没有忍受病痛，一些人甚至已经康复。最终，库伦被判决了11个无期徒刑。

       自2016年以来，这部电影就一直由达伦·阿罗诺夫斯基《黑天鹅》《母亲！》导演）的影视公司进行筹备开发，最终会由狮门影业负责制作发行。一旦谈判完成，小雀斑将饰演杀人狂魔库伦，劳模姐则饰演一名试图阻止他的护士，执导过《心灵猎人》、写出《狩猎》剧本的丹麦导演托比亚斯·林道赫姆将会担任本片的导演。

   编辑：HAHA

关键词： 杰西卡·查斯坦 埃迪·雷德梅恩 良心护士
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