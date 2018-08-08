时光网讯
由新锐导演火火
执导，沙溢
、胡可
、李聪
、李静仪
、杨梓鑫
、陈慕
、Veegee、陈汉娜等多位优秀演员主演，杨谨华、林雪友情出演的奇幻爱情喜剧电影《奇幻民宿》
已于日前杀青，众主创齐聚讲述拍摄过程中的趣事，分享镜头背后的故事。
电影《奇幻民宿》
日前已完成前期拍摄工作，几位主创纷纷讲述杀青感想，分享影片拍摄过程中的有趣故事。采访的时候，沙溢胡可夫妻一下子活跃了起来，不同于电影中的角色，生活中的他们逗趣十足。提到杀青，两人都表示“既开心又难过”，但这两种截然不同的情绪却指向同一个答案：“终于变成正常人了”，看来这段时间的演出经历的确给两人留下了难以磨灭的记忆。
当被问到最印象深刻的事情时，两人便开始专注于推荐特色美食，笑谈果然只有食物才可以暂时抵消离别的情绪。对于另外几位年轻演员来说，当被问到最难忘的戏份时，他们则不约而同地选择了民宿派对那场，大概是经历过团圆的时刻更能凸显别离的怅惋。演员们在民宿里生活了一个多月时间，也经历了另一段人生，即将离开的时候都十分不舍。
《奇幻民宿》
导演火火同时也是电影的编剧，他表示生活中每个人都会有心事想要抒发，而电影就是将大家的心事具体化，变成不同的怪物，然后呈现出来，这同样也是电影的奇幻之处。
导演火火感谢了各位主创对电影的付出，几位演员也同样表示受益匪浅。陈慕表示，在片场，导演会亲身上阵示范表演，以帮助大家更快地进入角色状态和情绪，“他会在现场手把手地指导你，整个电影拍下来我学会了很多，也成长了很多。”
对此火火也表示，年轻的演员都很专业，“他们很快便调整好了状态，也能够很好地将我想要表达的情绪表现出来”，他也不吝称赞年轻演员的悟性，称“应该多给他们提供展示的机会”。几位九零后年轻人首度在电影中挑大梁出演，令人十分期待他们将会给大家带来怎样的惊喜。
编辑：隐饮