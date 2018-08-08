网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

沙溢胡可夫妻主演《奇幻民宿》杀青

片场大合照曝光 导演火火感谢众主创付出

2018-08-08 14:21:01 来源：Mtime时光网

沙溢胡可夫妻主演电影《奇幻民宿》宣布杀青，片场大合影曝光，导演火火感谢了各位主创对电影的付出。
      时光网讯 由新锐导演火火执导，沙溢胡可李聪李静仪杨梓鑫陈慕、Veegee、陈汉娜等多位优秀演员主演，杨谨华、林雪友情出演的奇幻爱情喜剧电影《奇幻民宿》已于日前杀青，众主创齐聚讲述拍摄过程中的趣事，分享镜头背后的故事。

      电影《奇幻民宿》日前已完成前期拍摄工作，几位主创纷纷讲述杀青感想，分享影片拍摄过程中的有趣故事。采访的时候，沙溢胡可夫妻一下子活跃了起来，不同于电影中的角色，生活中的他们逗趣十足。提到杀青，两人都表示“既开心又难过”，但这两种截然不同的情绪却指向同一个答案：“终于变成正常人了”，看来这段时间的演出经历的确给两人留下了难以磨灭的记忆。

      当被问到最印象深刻的事情时，两人便开始专注于推荐特色美食，笑谈果然只有食物才可以暂时抵消离别的情绪。对于另外几位年轻演员来说，当被问到最难忘的戏份时，他们则不约而同地选择了民宿派对那场，大概是经历过团圆的时刻更能凸显别离的怅惋。演员们在民宿里生活了一个多月时间，也经历了另一段人生，即将离开的时候都十分不舍。
 
      《奇幻民宿》导演火火同时也是电影的编剧，他表示生活中每个人都会有心事想要抒发，而电影就是将大家的心事具体化，变成不同的怪物，然后呈现出来，这同样也是电影的奇幻之处。

      导演火火感谢了各位主创对电影的付出，几位演员也同样表示受益匪浅。陈慕表示，在片场，导演会亲身上阵示范表演，以帮助大家更快地进入角色状态和情绪，“他会在现场手把手地指导你，整个电影拍下来我学会了很多，也成长了很多。”

      对此火火也表示，年轻的演员都很专业，“他们很快便调整好了状态，也能够很好地将我想要表达的情绪表现出来”，他也不吝称赞年轻演员的悟性，称“应该多给他们提供展示的机会”。几位九零后年轻人首度在电影中挑大梁出演，令人十分期待他们将会给大家带来怎样的惊喜。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 奇幻民宿 沙溢 胡可
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

奇幻民宿

奇幻民宿 (2018)

0.0

导演：火火

主演：李聪 李静仪

在线播放

沙溢

沙溢

Yi Sha

职业：演员

查看影人作品  >

胡可

胡可

Ke Hu

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

亚洲导演执掌外语片，东西方擦出火花？

黑泽明斩获奥斯卡 韩国大导闪耀好莱坞

东西方碰撞出的影片，都是什么样儿？
2

弹幕见！毕志飞导演给影评人下战书

看完再骂?《逐梦演艺圈》将上线视频网站

6
毕志飞导演给影评人和网络黑手下“约战书”：《纯洁心灵..
3

"超人总动员2"成全球破10亿最快动画片

史上36部影片过10亿 超过一半都是迪士尼的

36
《超人总动员2》仅仅用了47天时间就全球票房成绩超过了1..
4

《蚁人2》曝光原始概念设计图

电影并未出现这些场景 但微生物们有点可怕

9
《蚁人2：黄蜂女现身》曝光原始概念设计图，电影里并未..
5

《蚁人2》弃用概念图地球最强生物现身！

建议饭前观看 8月24日国内上映

15
量子领域里，微生物和昆虫都变成了怪兽，可惜这些场景并..

查看更多