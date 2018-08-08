沙溢胡可夫妻主演电影《奇幻民宿》宣布杀青，片场大合影曝光，导演火火感谢了各位主创对电影的付出。









当被问到最印象深刻的事情时，两人便开始专注于推荐特色美食，笑谈果然只有食物才可以暂时抵消离别的情绪。对于另外几位年轻演员来说，当被问到最难忘的戏份时，他们则不约而同地选择了民宿派对那场，大概是经历过团圆的时刻更能凸显别离的怅惋。演员们在民宿里生活了一个多月时间，也经历了另一段人生，即将离开的时候都十分不舍。





导演火火感谢了各位主创对电影的付出，几位演员也同样表示受益匪浅。陈慕表示，在片场，导演会亲身上阵示范表演，以帮助大家更快地进入角色状态和情绪，“他会在现场手把手地指导你，整个电影拍下来我学会了很多，也成长了很多。”





对此火火也表示，年轻的演员都很专业，“他们很快便调整好了状态，也能够很好地将我想要表达的情绪表现出来”，他也不吝称赞年轻演员的悟性，称“应该多给他们提供展示的机会”。几位九零后年轻人首度在电影中挑大梁出演，令人十分期待他们将会给大家带来怎样的惊喜。

编辑：隐饮