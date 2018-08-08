《新乌龙院》发布“吴孟达特辑”，讲述了达叔如何从大师兄到住持长眉师父的“华丽转身”。













就像特辑中表现的一样，长眉师父在平日里没事pick女团SHE、给偶像打CALL，以及随时随地开直播和粉丝互动，就连着火了也要忙着抢救粉丝的书信礼物。传统印象中“德高望重”的住持与当下的粉丝文化、直播等时尚新鲜元素结合，碰撞出港式无厘头的喜剧火花。





多年以来， 吴孟达佳作不断但往往扮演的是“黄金配角”，这次在《新乌龙院》中吴孟达将首次作为主角出演，不仅奉上精湛的演技，还获得了后辈演员们的敬重和佩服。孔连顺表示：“一般来说跟老前辈老戏骨搭戏，你会感觉哇压力好大，但达叔很亲切，拍戏的时候会引导你，跟他对戏后不会感到僵硬，反而感觉特别舒服自然。”