时光网讯
合家欢喜剧《新乌龙院之笑闹江湖》
将于8月17日公映。今日，影片发布“吴孟达
特辑”，揭秘了吴孟达在乌龙院日常，伴随不时穿插其中的老版经典桥段，还讲述了达叔如何从大师兄到住持长眉师父的“华丽转身”。
1994年《乌龙院》
风靡全亚洲时正是港式无厘头喜剧的黄金期，片中许多段子成为经典。例如吴孟达饰演的大师兄在女神小红的窗前深情弹唱《吻别》
，却被蹲厕的师父捶到狼狈逃跑，暴露出录音机“假唱”这短短的一段情节，反转不断引发爆笑，至今为影迷们津津乐道，正如主演王宁所说：“一提起老版乌龙院，感觉就好像昨天刚看过一样。”
和老版相比，《新乌龙院》
不仅在置景等硬件上做得更细更精致，故事、人物身份性格，包括无厘头元素都有全新升级。吴孟达从“六根未净”的大师兄变成了住持长眉师父，把满腔的爱献给了爱豆；“满身文艺细菌”的他还是直播红人，算是最in的“斜杠老年”。
就像特辑中表现的一样，长眉师父在平日里没事pick女团SHE、给偶像打CALL，以及随时随地开直播和粉丝互动，就连着火了也要忙着抢救粉丝的书信礼物。传统印象中“德高望重”的住持与当下的粉丝文化、直播等时尚新鲜元素结合，碰撞出港式无厘头的喜剧火花。
多年以来， 吴孟达佳作不断但往往扮演的是“黄金配角”，这次在《新乌龙院》中吴孟达将首次作为主角出演，不仅奉上精湛的演技，还获得了后辈演员们的敬重和佩服。孔连顺表示：“一般来说跟老前辈老戏骨搭戏，你会感觉哇压力好大，但达叔很亲切，拍戏的时候会引导你，跟他对戏后不会感到僵硬，反而感觉特别舒服自然。”