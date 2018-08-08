动作片《天下第一镖局》曝陶盟喜导演特辑，他希望这部电影能够返璞归真，还原真正的硬派功夫电影。洪金宝等前辈们也特地为陶导录制了VCR，希望他能将硬派功夫电影发扬光大。









在动作戏的拍摄上，专业武术运动员出身的陶导对演员打斗场面的要求更是格外严苛，除了樊少皇、释彦能、陈之辉这样的功夫大咖需真刀真枪上演外，车永莉这样的女演员也被要求认真完成每一个武打动作。在特辑中，不乏陶盟喜导演在片场亲自教学，为演员示范肉搏打戏，在复杂的外景调度中，给演员解说真实的打斗场景。“我希望动作电影能回归到演员本身，而不是利用场景、特效来完成。”陶盟喜导演说。





曾拍摄过《叶问》、《龙门飞甲》等众多功夫巨制，且父亲是邵氏著名武打演员的樊少皇在采访中表示：“陶导是一个很有理想，对动作电影很有热情的硬派功夫导演”，嵩山少林寺嫡传32代弟子、第四代功夫明星释彦能也表示：“陶导在创造方面有一种锲而不舍的精神”。为表达对后辈陶盟喜的希冀，洪金宝、袁祥仁、李修贤等老前辈们也特地为陶导录制了VCR，希望他能将硬派功夫电影发扬光大。





《天下第一镖局》将于8月24日全国公映。

编辑：隐饮