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动作片《天下第一镖局》曝导演特辑

陶盟喜坚持拍"硬派功夫" 获洪金宝怒赞

2018-08-08 15:09:28 来源：Mtime时光网

动作片《天下第一镖局》曝陶盟喜导演特辑，他希望这部电影能够返璞归真，还原真正的硬派功夫电影。洪金宝等前辈们也特地为陶导录制了VCR，希望他能将硬派功夫电影发扬光大。
       

《天下第一镖局》导演特辑

时光网讯 陶盟喜执导，樊少皇车永莉领衔主演，释彦能、施南、吕良伟陈之辉等联合主演的古装动作电影《天下第一镖局》日前曝光了一支导演特辑。特辑中，揭秘了导演陶盟喜在电影《天下第一镖局》中，从前期的剧本创作到动作指导再到贵州外景实拍的全部幕后历程。陶导的敬业精神和专业能力收获剧组同仁一众好评，樊少皇更大赞“陶导是一个很有理想，对动作电影很有热情的硬派功夫导演”。

       “我希望这部电影能够返璞归真，还原真正的硬派功夫电影。”陶盟喜导演如是说。在《天下第一镖局》的拍摄过程中，陶盟喜导演为真实还原古代押镖情景，坚持采用外景实拍，同时要求演员真打实打、拳拳到肉。在电影筹备前期，陶导遍访贵州各地，力求影片中的一帧一画都尽现古代人文地理风貌。

      在动作戏的拍摄上，专业武术运动员出身的陶导对演员打斗场面的要求更是格外严苛，除了樊少皇、释彦能、陈之辉这样的功夫大咖需真刀真枪上演外，车永莉这样的女演员也被要求认真完成每一个武打动作。在特辑中，不乏陶盟喜导演在片场亲自教学，为演员示范肉搏打戏，在复杂的外景调度中，给演员解说真实的打斗场景。“我希望动作电影能回归到演员本身，而不是利用场景、特效来完成。”陶盟喜导演说。

      曾拍摄过《叶问》、《龙门飞甲》等众多功夫巨制，且父亲是邵氏著名武打演员的樊少皇在采访中表示：“陶导是一个很有理想，对动作电影很有热情的硬派功夫导演”，嵩山少林寺嫡传32代弟子、第四代功夫明星释彦能也表示：“陶导在创造方面有一种锲而不舍的精神”。为表达对后辈陶盟喜的希冀，洪金宝、袁祥仁、李修贤等老前辈们也特地为陶导录制了VCR，希望他能将硬派功夫电影发扬光大。

      《天下第一镖局》将于8月24日全国公映。

   编辑：隐饮

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关键词： 天下第一镖局 导演特辑
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天下第一镖局

天下第一镖局 (2018)

0.0

导演：陶盟喜

主演：樊少皇 车永莉

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陶盟喜

陶盟喜

职业：导演 | 编剧 | 制作人

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