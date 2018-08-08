



新剧照上演另类“壁咚”画面 刺客级铁血战士了解一下？





中文剧场版预告 外媒《娱乐周刊》曝光了新版《铁血战士》电影的新剧照，同时还发布了他们对本片导演沙恩·布莱克的采访文章，采访中导演也介绍了关于新种类铁血战士的更多信息。从剧照来看，相对比于老版的铁血战士形象，此次的铁血战士身材略显瘦小，冷冽的金属质感充满优雅的致命诱惑，既保留了原来的基础设定，包括脏辫、渔网装等，又在一定程度上对铁血战士在装备与战斗天赋上进行了优化。





剧照中的铁血战士身材比人类略显威猛，没有启用任何武器，但却有着碾压性的优势。男一号波伊德·霍布鲁克一改《金刚狼3：殊死一战》中那个人格分裂，冷酷无情大反派形象，被铁血战士压制的没有丝毫反抗能力，眼神中有些许无奈，实则内心OS：有能耐你放开我。





选取这样一个镜头作为独家剧照，韵味非常值得揣摩。此次的剧照不仅在直观上可以看出铁血战士与人类在战斗力上孰强孰弱，也从另一层面揭示出两者之间狩猎者与猎物的关系。





据导演布莱克透露：“他在这部电影中延续了不同种类铁血战士的设定，这次将迎来一个更精明狡猾、更强大且野蛮无比的铁血。如果要对比州长版《铁血战士》中的初代铁血，进化的铁血或许在身材上显得更加小巧，但同时他拥有一种更优雅、轻盈的运动气质，如同一头猎豹那样。”





而从之前曝光的预告片中可以看到，这个镜头之后突然出现了一个更加强悍、巨大的铁血战士瞬间击败了剧照中的铁血战士。各种升级版的铁血降临地球，作为弱者的人类此次将如何躲过此劫？剧照中的透露的“相爱相杀”会不会是那一丝生机？





动作场面与剧情全面升级 导演：让更多人看到铁血战士魅力





《铁血战士》讲述了一位“奇迹男孩”无意间触动特殊装置而召唤来这些宇宙最强猎手，其父亲与一名愤世嫉俗的女科学家，以及一群有着创伤后应激障碍的人——内心破碎的士兵组成了一个小联盟，共同对抗这些外来掠食者。









《铁血战士》中，很多动作场景都是实拍加特效，视觉冲击十分震撼，而这样的搭配也令剧情有着更加Q弹劲爆的“笑”果。对此导演布莱克说：“我们决定从不同的角度出发，他们是一群各有专长又互相截长补短的退役军人，因为不同但互补，所以擦出了更多火花。”





1987版的《铁血战士》中，导演沙恩·布莱克在其中饰演了一名爱讲荤段子的特种兵霍金斯，被铁血战士无情杀害，只留下一堆内脏令州长黯然神伤。情怀作祟，布莱克决定再次续写这个故事。





作为一代科幻盛典，“30年中虽然只有寥寥几部作品，但铁血战士身上却有着不可思议的强大生命力，他身上的时代精神应该被更多人看到。” 这也是他的另外一个想法。抛开30年前那部电影的情节，此次布莱克想在其中加入更多的东西，要在一群男人与一个女人之间发掘出更多亮点。他们都有弱点，通过努力才可以获得他们擅长的东西，不是“天生强大”，而是要“天生要强”。





值得一提的是，此次的新《铁血战士》中的演员杰克·布塞，接替父亲继1987版《铁血战士》之后继续出征。两版《铁血战士》的制片人都是约翰·戴维斯。全新的人设，全面进化的铁血战士，一场惊心动魄的猎杀与反猎杀故事就这样展开。好莱坞科幻动作冒险大片传承经典，寄载华章，值得期待。





据悉，《铁血战士》将于今年9月14日在北美上映。