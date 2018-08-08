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日本老戏骨津川雅彦去世享年78岁

出生于电影世家 代表作品《女税务官》

2018-08-08 16:37:38 来源：Mtime时光网

日本老戏骨津川雅彦去世享年78岁，他出生于电影世家，在《女税务官》等作品中的演技受到肯定，荣获日本电影学院奖(又称“日本奥斯卡”)最佳男配角奖。
       

津川雅彦

时光网讯 据日本媒体报道，日本著名导演、演员津川雅彦(本名·加藤雅彦)8亿4日因心力衰竭去世，享年78岁。津川雅彦1940年1月2日生于京都市中京区，日本当代演员，所属艺能事务所Gran Papa Production，并兼任执行董事一职。
       
       津川的外祖父是被称为“日本电影之父”的导演牧野省三，舅舅是导演牧野雅弘，哥哥是演员长门裕之，可谓出生于演艺世家，从幼时就开始出演舞台剧和电影。津川1956年出演电影《疯狂的果实》，以此为契机正式走上演员的道路。

       之后他的戏路拓宽至反派和朴素配角等领域。在出演国税调查官的《女税务官》等伊丹十三执导的作品中成为不可或缺的演员。1988年他在《女税务官》等作品中的演技受到肯定，荣获日本电影学院奖(又称“日本奥斯卡”)最佳男配角奖。

       无论是电影《尊严——命运的瞬间》中的东条英机、NHK大河剧《葵德川三代》中的德川家康等历史人物，还是电影《一片雪》等作品中沉溺爱情的中年男性，津川的演绎均堪称上乘。 

       此外，津川还出演过电影《日本的夜与雾》、《墨东绮谭》以及电视剧《酱油的女儿阿香》、《上班族金太郎》和《黑皮笔记本》等作品。 2006年他以“牧野雅彦”之名首次执导电影《守灵夜狂想曲》，2008年又翻拍了舅舅牧野执导的代表作《次郎长三国志》。 

       津川雅彦于1973年与朝丘雪路迈入婚姻殿堂，其妻于今年4月离世。津川在5月20日的记者会上曾表示“比独留她一人在世要好”，而这也是他最后一次公开露面。

   编辑：隐饮

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关键词： 津川雅彦
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津川雅彦

津川雅彦

Masahiko Tsugawa

职业：演员 | 导演

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