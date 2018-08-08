日本老戏骨津川雅彦去世享年78岁，他出生于电影世家，在《女税务官》等作品中的演技受到肯定，荣获日本电影学院奖(又称“日本奥斯卡”)最佳男配角奖。

津川雅彦 时光网讯 据日本媒体报道，日本著名导演、演员 据日本媒体报道，日本著名导演、演员 津川雅彦 (本名·加藤雅彦)8亿4日因心力衰竭去世，享年78岁。津川雅彦1940年1月2日生于京都市中京区，日本当代演员，所属艺能事务所Gran Papa Production，并兼任执行董事一职。

















津川雅彦于1973年与朝丘雪路迈入婚姻殿堂，其妻于今年4月离世。津川在5月20日的记者会上曾表示“比独留她一人在世要好”，而这也是他最后一次公开露面。