导演佩顿·里德在采访中为观众娓娓道来“大有不同”的IMAX 3D版本的特别之处，例如诸多精彩的场景将比普通影院拥有多达26％画面内容。





黄蜂女现身战斗火热升级 IMAX纤毫毕现高科技升级战衣





在特辑中导演介绍道：“《蚁人2：黄蜂女现身》是蚁人英雄故事的续集，主要是关于寻找第一代黄蜂女珍妮特·范·戴因，同时也让观众第一次见到由伊万杰琳·莉莉扮演的超级英雄第二代黄蜂女霍普·凡·戴恩。”作为电影的重要女主，黄蜂女霍普的精彩对决戏码与强悍战斗力丝毫不逊色于蚁人，她不仅拥有全新的蚁人战衣升级款，更自带科技感爆棚的专属翅膀，新一代的高科技与黄蜂女战衣的完美结合，让她惊艳展现出巨大能量。此外，黄蜂女在刀刃上自如行走的超神绝技和多种高科技致命武器的娴熟运用，也将同她的高科技升级战衣一起在高清高亮IMAX大银幕上细腻展现，成为《蚁人2》IMAX 3D版的一大看点。





《蚁人2》IMAX海报 为IMAX量身定制 画面更多体验震撼非凡





时隔三年，《蚁人》系列再次回归IMAX大银幕，重执导筒的佩顿·里德也使出了杀手锏，如他所言，“最厉害的是我们使用了65毫米摄影机拍摄这部电影，画面质量非常精细漂亮，《蚁人2：黄蜂女现身》在一般银幕上是2.35：1的比例，但是我们为IMAX特别制作了很多精彩镜头，它们将以1.9：1的比例在IMAX银幕上呈现。看起来非常过瘾，会真正把你带入电影之中。所有的一切包括蚁人包括黄蜂女包括巨大化的蚁人，当你能看到更多画面内容时，观影体验真的大有不同。”





而在谈及最为推荐的IMAX瞬间，导演表示：“有一场戏是汉克·皮姆的缩小实验室，被由沃特·戈金斯扮演的桑尼·伯奇夺走，之后他躲在一艘赏鲸船上，蚁人追出去试图抓住他，在短暂失利后蚁人变身成了一个巨人，有史以来最庞大的巨人形态，IMAX顶天立地的画面是无与伦比的，你可以真切感受到巨大化的蚁人有多震撼。” 如此“能屈能伸”的蚁人也让这部电影无比适配IMAX。届时，影片中精挑细选的精彩场景将在IMAX银幕上下延展，让观众能在IMAX巨大银幕上纤毫毕现地感受这位 “以小博大”超级英雄带来的非凡魅力。