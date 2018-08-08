《妈妈咪呀2》拥有超级豪华的卡司阵容，和热情动人的歌舞场面，每位演员都为能参演这部电影感到无比兴奋。然而这部电影却在中国市场遇冷。

















“采用《教父2》那样的闪回结构是一个天才的想法”









我认为采用像《教父2》那样的闪回结构是一个非常天才的想法，回顾过去来找到与后面故事的联系确实很聪明。我当时还不知道怎么把Sophie加进来，她会发生什么故事。但是他们创作了一个非常棒的故事。当时我刚刚生下自己的宝宝（在现实生活中），而电影里Sophie怀孕了，所以那个时机非常好。当时正是拍这个故事的最佳时机。然而十年的时间真是太长了。如果我们有《妈妈咪呀3》的话，我认为实在等不了那么长的时间了。否则就太不靠谱了。 我们的选择不多，没有太多的路线可走。但是，回顾过去来找到与后面故事的联系确实很聪明。我当时还不知道怎么把Sophie加进来，她会发生什么故事。但是他们创作了一个非常棒的故事。当时我刚刚生下自己的宝宝（在现实生活中），而电影里Sophie怀孕了，所以那个时机非常好。当时正是拍这个故事的最佳时机。然而十年的时间真是太长了。如果我们有《妈妈咪呀3》的话，我认为实在等不了那么长的时间了。否则就太不靠谱了。





斯特兰·斯卡斯加德: 当他们第二次打电话找我的时候，还没等他们说完话我就同意了。（笑）因为和这些人在一起实在是太有意思了，和普通的表演工作完全不同。这不像是分析你的角色，准备所有的东西，这样那样的，就是要让自己开心。所以用这样的方式来挣钱谋生真是太棒了。（笑）





皮尔斯·布鲁斯南: 当他们让我演时，我马上就答应了。我就问了一句，“梅丽尔还演么？”他们说是的，然后我就说，“好，那我也演，科林和斯特兰也来。”我想我们肯定都会回来的。





在过去的十年里我们已经被问了无数遍到底拍不拍续集了，我们都知道如果再拍一部的话需要这些非常优秀的作曲家大量辛苦的工作。所以该怎么把续集拍好呢？万能的理查德·柯蒂斯和欧·帕克完全做到了这一点。















（笑）不管怎么说，我们和几个亲朋好友一起看了这部电影。当电影一开场，阿曼达出现时，我的心一下子就收紧了。我当时就在想，“哇，她在那儿。”我是眼看着这个年轻姑娘成长起来的，第一部电影时她还是一个21岁的小姑娘，现在她已经是个成熟的女性了，有了自己的小孩。我在片场看到她，她正在照顾自己的宝宝。这是一种酸楚的感觉，因为我们一直都是朋友，我们都尊重彼此的工作和为人处世。





时光网：说到这么多的音乐，你们是怎么看的？你们对这么多的歌舞表演感到焦虑或紧张么？还是很兴奋呢？





阿曼达·塞弗里德：这得分情况。我想这取决于我当时的心情。说到跳舞，当你知道舞步，同时你又很擅长这种类型的舞蹈时，你能一直一直跳下去，感觉很不可思议。没有什么比我们拍“I’ve Been Waiting for You”最后三个镜头更让人满意的了，因为我们已经练了一天半了，无论是跳舞还是假唱都已经很完美了，我们齐心协力完成得非常棒。那种感觉是最棒的奖励，因为我们都觉得自己做的很好。这种感觉太棒了。但我不喜欢不会跳的时候。压力太大了。我认为最棒的事就是随便跳，想怎么跳怎么跳，我们在悬崖顶上跳“Dancing Queen”那段就是那样的——我们跳到船上，那里并没有编舞，感觉很不错。





HFPA-July 2018-斯特兰·斯卡斯加德 好吧，我觉得他们雇我来就是耍大家开心的。（笑）我拿到剧本时发现我有很多独唱——有好几段需要我自己独唱的部分。然后我一整个夏天都在练习，我到了伦敦的录音室，我唱歌的时候班尼·安德森就站在玻璃后面，我可以看见他痛苦的表情。它绝对是生理上的。简直太可怕了。（笑）然后他说。“好的，我想这样就行了。”这是一种非常善良的方式。（笑）然后一个星期以后，我拿到了一份新剧本，我所有的独唱都没有了，所以我的唱歌生涯就这么结束了。（笑）但是在这一部中，我、科林和皮尔斯唱歌跳舞的部分明显变少了，这让我感觉稍微松一口气。 好吧，我觉得他们雇我来就是耍大家开心的。（笑）我拿到剧本时发现我有很多独唱——有好几段需要我自己独唱的部分。然后我一整个夏天都在练习，我到了伦敦的录音室，我唱歌的时候班尼·安德森就站在玻璃后面，我可以看见他痛苦的表情。它绝对是生理上的。简直太可怕了。（笑）然后他说。“好的，我想这样就行了。”这是一种非常善良的方式。（笑）然后一个星期以后，我拿到了一份新剧本，我所有的独唱都没有了，所以我的唱歌生涯就这么结束了。（笑）但是在这一部中，我、科林和皮尔斯唱歌跳舞的部分明显变少了，这让我感觉稍微松一口气。





时光网：斯特兰和皮尔斯，你们对新加入演员的印象如何，特别是扮演年轻时的你们的那几位？









皮尔斯·布鲁斯南: 这些孩子真了不起，当然，他们也算不上孩子了，但是这些年轻的小演员都非常有才华和热情。莉莉让人眼前一亮。











年轻山姆（杰瑞米艾文）与年长山姆（布鲁斯南）









阿曼达·塞弗里德：这里我得补充几句。我觉得《妈妈咪呀》已经变成了一个个人的情结，这很有趣——我的真实生活已经跟它融为一体了，我已经迷失在了其中。真的，它已经成为了我的一部分，我生活中最好的朋友就是我在电影中最好的朋友。我认为对这些新来的孩子来说也是一样的。我看见同样的事情也发生在了他们身上，我看到他们就这样爱上了彼此——当然不是指男女之间的爱情。（笑）是的，我知道他们都已经上过床了。我开玩笑的！（笑）我绝对不想掀起这样的谣言。（笑）不，但是说正经的，他们会像我们一样成为最好的朋友，我知道一定会的。

2008年，改编自热门同名舞台剧的音乐浪漫喜剧《妈妈咪呀》轰动一时，取得了超过6亿1500万美金的票房收入，其中的主要曲目都来自于瑞典超人气组合ABBA。该片备受期待的续集即将于本月上映，在重新集结原阵容的基础上，又力邀了很多新面孔加入。