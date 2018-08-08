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杨紫琼领衔《摘金奇缘》洛杉矶首映

25年来好莱坞公司首次拍全亚裔班底电影

2018-08-08 19:43:43 来源：Mtime时光网

《摘金奇缘》在洛杉矶举办北美首映礼，导演朱浩伟、主演杨紫琼携众位主演亮相，现场变成一场好莱坞亚裔明星的盛大聚会。主演亨利·戈尔丁表达了他对杨紫琼的欣赏，导演为拍摄亚裔电影骄傲。
       

《摘金奇缘》主创大合影

时光网洛杉矶讯 8月7日，由华纳兄弟出品的浪漫爱情喜剧《摘金奇缘》（又译《疯狂的亚洲富豪》），在洛杉矶好莱坞中国大剧院举行北美首映礼，导演朱浩伟、主演杨紫琼以及亨利·戈尔丁吴恬敏肯·郑嘉玛·陈亮相，温明娜汪可盈等明星现身助阵，将首映现场变成一场好莱坞亚裔明星的盛大聚会。

      主演亨利·戈尔丁首先表达了他对杨紫琼的欣赏，“杨紫琼就在我身边，她是个当代传奇人物，能跟她一起拍摄真是太惊喜了。这次能代表全世界的亚裔，完成这部作品，无论你是不是混血，无论你来自中国、马来西亚、新加坡或美国，大家都聚在一起完成这部艺术作品。导演朱浩伟是我们的领导者，在拍摄时他尽心尽力地指导每一个人。”

     

杨紫琼

谈起电影主创团队，导演朱浩伟表示：“今天来到这里我特别骄傲，我的主演们太出色了，每看一次影片，他们都能为我注入能量，这是比电影本身还重要的。我认为如今的电影想要生存 ，就必须有更多的故事，更多的视角，就必须倾听我们的声音和观众的声音。我觉得这部《摘金奇缘》会是一个标志，它让大家看到，这是一门不错的生意，应该关注关注不同的故事了，我们的影片不能讲所有亚裔的所有故事，但我们能打开这扇门。”

      主演肯·郑谈起这部电影的幕后意义重大，这是《喜福会》之后二十五年来好莱坞公司首次拍亚裔电影，“已经太久了，我必须要为《初来乍到》这部剧的兄弟姐妹们呐喊。我觉得那部剧真的为亚裔群体，在影视领域的发展铺平了道路，包括我自己。他们居功至伟，现在播到第五季了依然很成功，而且我觉得《初来乍到》的吴恬敏，能成为本片的女主角绝不是偶然，这是她应得的成绩。”

      《摘金奇缘》女主角吴恬敏在红毯上说，“我觉得这部电影对于所有作为少数族裔的亚洲人来说都很重要。当我们愿意讲述这些人的故事，并且承认他们的故事很重要，我希望所有的小朋友们都知道，他们可以成为自己故事的主角。”

作者：Jami Philbrick,Stephanie Wu   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 摘金奇缘 杨紫琼 JamiPhilbrick StephanieWu
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