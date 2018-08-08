主演亨利·戈尔丁
首先表达了他对杨紫琼的欣赏，“杨紫琼就在我身边，她是个当代传奇人物，能跟她一起拍摄真是太惊喜了。这次能代表全世界的亚裔，完成这部作品，无论你是不是混血，无论你来自中国、马来西亚、新加坡或美国，大家都聚在一起完成这部艺术作品。导演朱浩伟是我们的领导者，在拍摄时他尽心尽力地指导每一个人。”
谈起电影主创团队，导演朱浩伟
表示：“今天来到这里我特别骄傲，我的主演们太出色了，每看一次影片，他们都能为我注入能量，这是比电影本身还重要的。我认为如今的电影想要生存 ，就必须有更多的故事，更多的视角，就必须倾听我们的声音和观众的声音。我觉得这部《摘金奇缘》会是一个标志，它让大家看到，这是一门不错的生意，应该关注关注不同的故事了，我们的影片不能讲所有亚裔的所有故事，但我们能打开这扇门。”
主演肯·郑
谈起这部电影的幕后意义重大，这是《喜福会》
之后二十五年来好莱坞公司首次拍亚裔电影，“已经太久了，我必须要为《初来乍到》这部剧的兄弟姐妹们呐喊。我觉得那部剧真的为亚裔群体，在影视领域的发展铺平了道路，包括我自己。他们居功至伟，现在播到第五季了依然很成功，而且我觉得《初来乍到》的吴恬敏，能成为本片的女主角绝不是偶然，这是她应得的成绩。”
《摘金奇缘》女主角吴恬敏
在红毯上说，“我觉得这部电影对于所有作为少数族裔的亚洲人来说都很重要。当我们愿意讲述这些人的故事，并且承认他们的故事很重要，我希望所有的小朋友们都知道，他们可以成为自己故事的主角。”