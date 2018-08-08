《摘金奇缘》在洛杉矶举办北美首映礼，导演朱浩伟、主演杨紫琼携众位主演亮相，现场变成一场好莱坞亚裔明星的盛大聚会。主演亨利·戈尔丁表达了他对杨紫琼的欣赏，导演为拍摄亚裔电影骄傲。

作者：Jami Philbrick,Stephanie Wu 编辑：隐饮

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