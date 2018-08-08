《爱情公寓》为保预售票房关闭退票？该片预售票房已经接近1.5亿，《爱情公寓》片方回应称“根据过往市场规律，预售票房越高，退票量相对更大，该片退票比例完全符合正常市场规律。”





《爱情公寓》片方针对退票事件的回应 电影《爱情公寓》即将于本周五在全国上映，截止8月8日，该片预售总票房已经高达1.46亿元，首映日预售票房接近1.17亿元，这个票房数字非常惊人。要知道在票房已超30亿的大热影片《我不是药神》，首映日预售票房1489万，而票房超20亿的《西虹市首富》，首映日预售票房为6234万。





《爱情公寓》目前并没有开启提前点映场，仅靠预售票房就收获1.5亿元，实在令人惊讶。换句话说，它在上映前的总票房，已经接近《我不是药神》上映前“点映”+“预售”总票房1.63亿的水平了。除去有大额票补的助力以外，难道观众对它的热情，比《药神》还要高？





8月8日晚间，《爱情公寓》片方对此事发表声明，称“根据过往市场规律，电影覆盖人群基数越大，预售票房越高，退票量相对更大。以影片总金额（即票房）除以影片预售当日总票房，即可得出退票比例，目前《爱情公寓》的退票比例完全符合正常市场规律。”





片方还强调，“针对意图引导网友舆论，制造退票为片方行为的抹黑动作，现恳请各大院线/影管/影城自查《爱情公寓》退票率，并通过专资验证，如发现恶意退票并故意抹黑电影《爱情公寓》等扰乱正常电影市场秩序的异常行为，需报请主管部门严查严惩。”





最近，关于《爱情公寓》的版权争议闹得沸沸扬扬，联凡计算机技术上海公司发布声明，称自己拥有《爱情公寓》IP一切权利，电影版《爱情公寓》为擅自投资、制作，联凡计算机技术上海公司已向电影局及中影要求停止该片上映。





面对指责，电影版《爱情公寓》片方上海高格影视制作有限公司很快做出回应：电影《爱情公寓》由“高格”基于电视系列剧《爱情公寓》编剧汪远先生的原创剧本制作，“高格”依法拥有电影《爱情公寓》完整著作权，并已事先获得了一切必需的法律授权与许可。





此外，还有消息称，《爱情公寓》电影的剧情并不是紧接着电视剧第四季结尾展开，电视剧更侧重主人公日常生活，而电影则是一部加入了冒险元素的探险片，《爱情公寓》其实是“盗墓公寓”。这些消息都让期待已久的粉丝心情非常忐忑，有网友甚至表示，如果是“盗墓公寓”就要退票。





编辑：隐饮