时光网讯
美剧正在讲出一个新故事，但这个新故事的主角显然是流媒体。
影视工业的结构变化并不会以一种地震的方式到来。相反，它们往往会悄悄地开始，润物细无声地改变，直到将整个故事全部改写。3年前，流媒体最多只会在夏季档试探性投放几部剧集，整个档期依然是公共网和有线台剧集的天下，但这个8月，主力剧集已经被流媒体和线上频道全部承包，江湖被改变了。
Hulu的《城堡岩》刚刚在这个夏天大放异彩并喜提第二季续订，Amazon的《杰克·莱恩》
就成为另一部高口碑剧集，而且是在整个好莱坞都不算看好的情况下，要知道克里斯·派恩主演的《一触即发》口碑票房双扑，直接为这个电影系列的重启划上句号，而剧版《杰克·莱恩》IMDb评分却高达8.4分，流媒体的剧集做到了好莱坞电影都无法做到的事——在新世代的荧屏上复活一个经典的反恐英雄。
Netflix则在将他们的野心拓展到整个世界，他们不仅联手《鬼影实录》、《潜伏》 、《人类清除计划》和《逃出绝命镇》等恐怖电影的制作公司Blumhous打造出第一部原创印度恐怖剧《恶鬼》，还推出了原创超自然英剧《无辜恋人》。而之前遭遇抵制狂潮的《永不满足》不仅没有被取消，更因为不错的点击率被Netflix续订了第二季。
相比之下，那些曾经叱咤夏季档的传统玩家的剧集却正在失去往日的光芒，例如Syfy曾经席卷夏季档的《鲨卷风》系列的最新一集《鲨卷风6：最后的鲨卷风》首播就只拿到了142万观众人数和0.3的收视率，看来这个奇葩系列真的该终结了。
杜甫在《茅屋为秋风所破歌》里有言：八月秋高风怒号。现在，流媒体刮起的这阵风正在继续改写美剧的格局。而对于观众来说，则意味着在美剧的淡季也能看到《杰克·莱恩》这种高成本大制作的剧集，而且流媒体正在显示出更大的雄心，《杰克·莱恩》第一季尚未播出，Amazon已经续订第二季，而事实证明他们的信心是有道理的。
美国时间8月1日—8月31日18-49年龄层观众收视率（万人/收视率）
“永不满足”的Netflix：剧集遭抵制算什么，我们的目标是星辰大海
事实证明，逆袭可不止发生在电视剧里。
经过一番考量之后，黛比·瑞恩主演Netflix剧集《永不满足》不仅没有被取消，甚至还被宣布续订第2季。
此前该剧曾遭到20万人请愿抵制，称其涉嫌“肥胖羞辱”。剧集讲述的是高中女生帕蒂是个胖妹，因此经常受到欺凌。后来她“逆袭”变身辣妹，并开始复仇。
但这个在好莱坞并不算少见的故事，这一次却从预告发布就被提出批评，称其涉嫌“鼓励肥胖羞辱”。请愿写道：这部剧会毒害少女们的价值观。
黛比·瑞恩对此事作出回应称，她非常在意女性形象在社会中被羞辱和干涉这件事，《永不满足》并不是肥胖羞辱，恰恰是通过讽刺的方式来点明和直面这些问题。剧中帕蒂的“复仇”只是为了让那些霸凌者知道“你们这样做是不行的”。参演了该剧的艾莉莎·米兰诺表示：“我们不是在对帕蒂进行肥胖羞辱，我们是在用喜剧的方式展现肥胖羞辱带来的伤害。”
主创的回应确实不错，有理有据又价值观正确，但最终让剧集“起死回生”的并不是这样漂亮的回应，当然更不是剧集开播以来糟糕的口碑，剧集烂番茄新鲜度只有11%，均分只有2.69，MetaCritic均分更是低到23——而是“万恶的收视率”。
正是因为关注度带来的不错收视，Netflix果断宣布续订第二季。
这个结果其实也很正常，虽然很多争议剧集被取消被传是道德原因，但归根到底还是剧集的商业价值不足以抵御剧集引发的争议，而一旦收视率达标，像Netflix这样的流媒体就不会考虑有多少人在抵制这部剧。
Netflix这个夏天考虑更多的，应该是如何将原创剧的开发、制作和推广延伸到全世界。
例如Netflix参与投资制作的《恶鬼》，就另辟蹊径地选择了印度影视作品少有涉及的恐怖类型。虽然是印度原创剧，但《恶鬼》
可不是三分钟就跳个舞的传统印度电影风格，而更类似一部由印度本土资历稍浅的演员们主演的一部好莱坞恐怖类型片。
剧集中，主角被分派到一家偏远的军事拘留所担任审讯人员，却发现被关押的恐怖分子，并非全部都属于这个世界。
像制作公司过去制作的《人类清除计划》系列、《逃出绝命镇》一样，剧集拥有一个吸引人的恐怖概念，而惊悚程度也在后半程不断升级，虽然也有质疑认为故事内核基本是80年代美国B级恐怖片的路数，但剧集的确赋予了这个并不新鲜的故事一个更坚实的内核——谁来鉴定恐怖分子？
从各个角度看，《恶鬼》都更像是一部发生在印度的好莱坞恐怖类型片，或许是出于试水的考虑，总共3集的剧集全长也只有120多分钟，仅比通常90分钟的好莱坞恐怖片略长。而剧集在印度和美国收获的不俗口碑，更多靠的是好莱坞恐怖电影积累下来，关于商业类型片创作的经验和模式。
而《无辜恋人》代表着Netflix另一种原创剧思路，即使这种尝试显得并不那么成功。
在这部科幻爱情剧中，一个傻白甜女孩和男朋友私奔后突然遭人追杀，危机时刻发现自己可以任意变成其他人的样子。可相比《恶鬼》imdb的7.2分，充满玛丽苏气息的《无辜恋人》
只获得了6.3分。
Netflix在《无辜恋人》中犯下的错误是：试图用英剧缓慢的节奏去讲出一个青春科幻故事，可是科幻题材与青少年题材向来难以产生化学反应，英式慢节奏更难以和剧集完美融合。
尽管试图将英剧元素融入这部科幻爱情题材的大众化作品里，但这场充满水土不服的嫁接，最终反倒打造出一部风格自相矛盾的作品，也很难让观众感同身受。
从《恶鬼》到《无辜恋人》，目前在Netflix全球试水的这些本土原创剧集中，可以清楚看到好莱坞风格和当地影视作品风格以及文化之间的拉锯。而如何在这两者取得平衡，显然成为Netflix能否征服全球市场的关键。