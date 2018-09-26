亚马逊的剧版《杰克·莱恩》意外成功，奈飞的《永不满足》在高争议中仍获续订，同时由其开发的印度剧《恶鬼》成为收视黑马，流媒体基本接管了这个夏季档。

剧版《杰克·莱恩》在新世代的荧屏上复活一个经典的反恐英雄 时光网讯 美剧正在讲出一个新故事，但这个新故事的主角显然是流媒体。 美剧正在讲出一个新故事，但这个新故事的主角显然是流媒体。





影视工业的结构变化并不会以一种地震的方式到来。相反，它们往往会悄悄地开始，润物细无声地改变，直到将整个故事全部改写。3年前，流媒体最多只会在夏季档试探性投放几部剧集，整个档期依然是公共网和有线台剧集的天下，但这个8月，主力剧集已经被流媒体和线上频道全部承包，江湖被改变了。









Netflix则在将他们的野心拓展到整个世界，他们不仅联手《鬼影实录》、《潜伏》 、《人类清除计划》和《逃出绝命镇》等恐怖电影的制作公司Blumhous打造出第一部原创印度恐怖剧《恶鬼》，还推出了原创超自然英剧《无辜恋人》。而之前遭遇抵制狂潮的《永不满足》不仅没有被取消，更因为不错的点击率被Netflix续订了第二季。





相比之下，那些曾经叱咤夏季档的传统玩家的剧集却正在失去往日的光芒，例如Syfy曾经席卷夏季档的《鲨卷风》系列的最新一集《鲨卷风6：最后的鲨卷风》首播就只拿到了142万观众人数和0.3的收视率，看来这个奇葩系列真的该终结了。





杜甫在《茅屋为秋风所破歌》里有言：八月秋高风怒号。现在，流媒体刮起的这阵风正在继续改写美剧的格局。而对于观众来说，则意味着在美剧的淡季也能看到《杰克·莱恩》这种高成本大制作的剧集，而且流媒体正在显示出更大的雄心，《杰克·莱恩》第一季尚未播出，Amazon已经续订第二季，而事实证明他们的信心是有道理的。





美国时间8月1日—8月31日18-49年龄层观众收视率（万人/收视率）







“永不满足”的Netflix：剧集遭抵制算什么，我们的目标是星辰大海

《永不满足》在一片争议声中，被奈飞果断续订



事实证明，逆袭可不止发生在电视剧里。









此前该剧曾遭到20万人请愿抵制，称其涉嫌“肥胖羞辱”。剧集讲述的是高中女生帕蒂是个胖妹，因此经常受到欺凌。后来她“逆袭”变身辣妹，并开始复仇。





但这个在好莱坞并不算少见的故事，这一次却从预告发布就被提出批评，称其涉嫌“鼓励肥胖羞辱”。请愿写道：这部剧会毒害少女们的价值观。





黛比·瑞恩对此事作出回应称，她非常在意女性形象在社会中被羞辱和干涉这件事，《永不满足》并不是肥胖羞辱，恰恰是通过讽刺的方式来点明和直面这些问题。剧中帕蒂的“复仇”只是为了让那些霸凌者知道“你们这样做是不行的”。参演了该剧的艾莉莎·米兰诺表示：“我们不是在对帕蒂进行肥胖羞辱，我们是在用喜剧的方式展现肥胖羞辱带来的伤害。”





主创的回应确实不错，有理有据又价值观正确，但最终让剧集“起死回生”的并不是这样漂亮的回应，当然更不是剧集开播以来糟糕的口碑，剧集烂番茄新鲜度只有11%，均分只有2.69，MetaCritic均分更是低到23——而是“万恶的收视率”。





正是因为关注度带来的不错收视，Netflix果断宣布续订第二季。





这个结果其实也很正常，虽然很多争议剧集被取消被传是道德原因，但归根到底还是剧集的商业价值不足以抵御剧集引发的争议，而一旦收视率达标，像Netflix这样的流媒体就不会考虑有多少人在抵制这部剧。





Netflix这个夏天考虑更多的，应该是如何将原创剧的开发、制作和推广延伸到全世界。









剧集中，主角被分派到一家偏远的军事拘留所担任审讯人员，却发现被关押的恐怖分子，并非全部都属于这个世界。





像制作公司过去制作的《人类清除计划》系列、《逃出绝命镇》一样，剧集拥有一个吸引人的恐怖概念，而惊悚程度也在后半程不断升级，虽然也有质疑认为故事内核基本是80年代美国B级恐怖片的路数，但剧集的确赋予了这个并不新鲜的故事一个更坚实的内核——谁来鉴定恐怖分子？





从各个角度看，《恶鬼》都更像是一部发生在印度的好莱坞恐怖类型片，或许是出于试水的考虑，总共3集的剧集全长也只有120多分钟，仅比通常90分钟的好莱坞恐怖片略长。而剧集在印度和美国收获的不俗口碑，更多靠的是好莱坞恐怖电影积累下来，关于商业类型片创作的经验和模式。





而《无辜恋人》代表着Netflix另一种原创剧思路，即使这种尝试显得并不那么成功。





英国原创的奈飞聚集《无辜恋人》明显没有印度原创的《恶鬼》成功





Netflix在《无辜恋人》中犯下的错误是：试图用英剧缓慢的节奏去讲出一个青春科幻故事，可是科幻题材与青少年题材向来难以产生化学反应，英式慢节奏更难以和剧集完美融合。





尽管试图将英剧元素融入这部科幻爱情题材的大众化作品里，但这场充满水土不服的嫁接，最终反倒打造出一部风格自相矛盾的作品，也很难让观众感同身受。

从《恶鬼》到《无辜恋人》，目前在Netflix全球试水的这些本土原创剧集中，可以清楚看到好莱坞风格和当地影视作品风格以及文化之间的拉锯。而如何在这两者取得平衡，显然成为Netflix能否征服全球市场的关键。



