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《橙红年代》曝张杰献唱插曲《心光》

陈伟霆马思纯CP发糖 为爱冲破阻碍

2018-09-25 18:28:53 来源：Mtime时光网

《橙红年代》曝光由张杰献唱的插曲《心光》MV，唱尽刘子光和胡蓉这对CP的生死虐恋。

插曲《心光》

　　时光网讯  由陈伟霆马思纯主演的电视剧《橙红年代》截至目前全网播放量已接近5亿。9月25日，片方曝光由张杰献唱的插曲《心光》MV，动人的旋律唱尽刘子光和胡蓉这对CP的生死虐恋。

　　在最近几集的剧情中，陈伟霆饰演的刘子光和马思纯饰演的胡蓉在经历意外相遇、身份生疑、日常互怼后，终于感情破冰、互生好感。刘子光和兄弟们开起了“地地道道”烧烤店，胡蓉也成了这里的常客，接触多时，胡蓉终于发现刘子光心底里的正义和善良，逐渐敞开心扉。

　　另一边的刘子光则被网友戏称为“外表硬冷直接，内心细腻柔软”的“板栗直男”，用自己朴实真诚的“撩妹法”一步步打动胡蓉的心：医院里男友力Max一把背起脚受伤的胡蓉、教她用背圆周率的方式缓解紧张、充当“人生导师”解开胡蓉父女的心结、担心胡蓉的安危躲在后备箱里保护她……没有油嘴滑舌、虚假欺骗，只有最纯粹真挚的行动。

　　无奈两人的爱情之路并不是一帆风顺，韩进（何明翰 饰）一直默默地守护着胡蓉，李纨（陈瑶饰）也在狂热追求着光大帅哥，关系错综复杂。一次聚会上，四人各怀心事，有人爱在心底口难开，有人芳心已许不自知，在这种情况下，胡蓉一个下意识的护住刘子光头的动作，暴露了她的全部心事。

   编辑：hello王小羊

关键词： 橙红年代 MV
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