未来该公司领导的短视频内容会如何改变人们的娱乐方式，我们拭目以待。

山姆·雷米在《蜘蛛侠》片场









未来将会有一集十分钟的美剧 根据外媒报道，山姆·雷米将成为新的流媒体短视频平台NewTV旗下娱乐节目的内容官，这家公司由迪士尼公司前主席、梦工厂前CEO杰弗瑞·卡森伯格的公司WndrCo创办，前惠普总裁梅格·惠特曼担任CEO。雷米可能将参与该平台打造的一部名为《50种恐惧状态》（50 States of Fear）的新剧，由制片人Van Toffler的公司制作，目前关于该剧还没有更多细节纰漏。









NewTV的订阅模式类似Hulu，将推出有广告的低价版和无广告的高价版，CEO惠特曼表示平台的目标是“要让所有的消费者都负担得起”，但具体定价还未公布。杰弗瑞·卡森伯格此前曾提到，新平台不会与HBO、Netflix、Hulu竞争，将专注于移动端视频内容的制作与输出。





该公司已经获得包括迪士尼、eOne、福斯、狮门、米高梅、nbc、索尼娱乐在内的大公司10亿美元的投资，阿里巴巴也以技术投资的身份参投。NewTV也与高盛公司、摩根大通、Liberty Global、Madrone Capital达成战略合作伙伴关系。





该平台计划与2019年底前上线，未来是否会改变人们的娱乐方式，我们将拭目以待。