时光网讯
许久不见新作的山姆·雷米
终于要出山了，这位靠恐怖片起家、拍《蜘蛛侠》
大获成功的电影怪才回归老本行参与恐怖故事拍摄，只不过从大银幕转向小荧屏。
根据外媒报道，山姆·雷米将成为新的流媒体短视频平台NewTV旗下娱乐节目的内容官，这家公司由迪士尼公司前主席、梦工厂前CEO杰弗瑞·卡森伯格的公司WndrCo创办，前惠普总裁梅格·惠特曼担任CEO。雷米可能将参与该平台打造的一部名为《50种恐惧状态》（50 States of Fear）的新剧，由制片人Van Toffler的公司制作，目前关于该剧还没有更多细节纰漏。
NewTV是杰弗瑞·卡森伯格野心勃勃的全新娱乐平台，目标人群定位在18到34岁之间，为用户提供制作精良的短视频内容
，主打移动短视频业务。例如提供类似《嘻哈帝国》那样的美剧，但每集缩短至10分钟，或是提供只有5分钟的脱口秀内容。
所以山姆·雷米有望参与的项目，不出意外也是片长十分钟左右的恐怖短视频剧集。此外该平台还将打造全新的新闻短视频内容，北美著名媒体《好莱坞报道者》前主席Janice Min确认加入该项目。她在推特上确认了这一消息并表示可以在此平台上看到更多新闻内容，无论是关于好莱坞新闻还是政治新闻。
NewTV的订阅模式类似Hulu，将推出有广告的低价版和无广告的高价版，CEO惠特曼表示平台的目标是“要让所有的消费者都负担得起”，但具体定价还未公布。杰弗瑞·卡森伯格此前曾提到，新平台不会与HBO、Netflix、Hulu竞争，将专注于移动端视频内容的制作与输出。
该公司已经获得包括迪士尼、eOne、福斯、狮门、米高梅、nbc、索尼娱乐在内的大公司10亿美元的投资，阿里巴巴也以技术投资的身份参投。NewTV也与高盛公司、摩根大通、Liberty Global、Madrone Capital达成战略合作伙伴关系。
该平台计划与2019年底前上线，未来是否会改变人们的娱乐方式，我们将拭目以待。