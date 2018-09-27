时光网讯
索尼影业与漫威合作的漫改新作《毒液：致命守护者》
，定档10月5日北美公映。“汤老湿”汤姆·哈迪
饰演的记者埃迪·布洛克，在调查“生命基金会”老板卡尔顿·德雷克（里兹·阿迈德
饰）的过程中，事业遭受重创，与未婚妻安妮·韦英（米歇尔·威廉姆斯
饰）的关系岌岌可危，并意外被外星共生体入侵，历经挣扎对抗，最终成为拥有强大超能力，无人可挡的“毒液”。
汤老湿版“毒液”
此后不久，索尼与漫威达成了所有人都喜闻乐见的合作，又一次重启“蜘蛛侠”系列，将“毒液”的计划束之高阁。不过花有重开日，毒液也能再……中年，“荷兰弟”汤姆·赫兰德
饰演的“小蜘蛛”在《美国队长3：内战》
中大获成功之后，蜘蛛侠的单兵电影《蜘蛛侠：英雄归来》
全球8.8亿美元的票房成绩，更是扬眉吐气。这也给了索尼信心，汤老湿主演的《毒液》
，终于离与我们正式见面，越来越近了。
“荷兰弟”版小蜘蛛
虽然影片在内地还未定档，但近日，哥伦比亚影业的总裁桑福德·帕尼奇
接受了时光网记者的专访。自上世纪80年代还在上大学时起，桑福德就开始在新线影业实习，日后成为了20世纪福斯的制片执行副总裁，2008年创立了21世纪福斯旗下的“福斯国际制片公司”；2015年成为索尼影业国际电影与电视业务的主席，直到现在身为哥伦比亚的主席，是驰骋美国电影产业30年的业界大佬。
桑福德与汤老湿
虽然“小蜘蛛”认钢铁侠当爸爸、偷美队盾牌，是不折不扣的MCU角色，但《毒液：致命守护者》
却并不是漫威电影宇宙的一部分。在与时光网记者的访谈中，桑福德聊到了“毒液”和“小蜘蛛”在未来有可能“见面”的话题，影片为什么分级定成了PG-13，索尼还会和漫威有哪些合作，以及在真人版“蜘蛛侠”宇宙如日中天之时，为什么还要发展动画版《蜘蛛侠：平行宇宙》
。
1982-1987年，哥伦比亚是可口可乐公司的
在放访谈实录之前，稍微解释一下“哥伦比亚”和“索尼”的关系——1989年，索尼从可口可乐手中花巨资买下了哥伦比亚。“哥伦比亚影业”（Columbia Pictures）是“索尼影视娱乐有限公司”（Sony Pictures Entertainment）旗下的子公司，而“索尼影业”的上级公司则是日本的那个“大法”索尼。
Mtime：漫画中“毒液”是个非常黑暗的角色，为什么电影最后的分级不是R级，而是PG-13？
桑福德·帕尼奇
：分级是MPAA（美国电影协会）定的，我们只是拍出了最棒的《毒液》
电影，送审之前也不知道会得到什么样的结果，最终得到了个PG-13。我们没有在影片内容上特意做出妥协
，这个评级我们挺满意的。你想想，《侏罗纪公园》和《蝙蝠侠：黑暗骑士》其实都是PG-13
，《毒液》
跟它们是一个意思的。这也使我们未来有机会，让“毒液”能和“蜘蛛侠”见面，因为小蜘蛛肯定是PG-13的
嘛。
除了“毒液”，索尼手中的女性超英角色也非常丰富
Mtime：索尼手中有超过900个漫威漫画角色的版权，我们还会见到哪些角色出现在真人电影中？
桑福德：我们花了很多时间，去运作一些有趣而复杂的女性角色，希望围绕她们打造剧本
。我们也宣布了，明年年初会开发杰瑞德·莱托主演的《吸血鬼莫比亚斯》，还有《银貂与黑猫》
。拍摄这些影片的前提是剧本要好，我们不愿意拍没有好剧本的漫威电影。“黑猫”是个很有意思，又颇具挑战性才能在大银幕上呈现的角色，我们现在还没有进一步的发展，但希望很快能有。
Mtime：像“蜘蛛侠”这样，启用新人荷兰弟来出演；和像“毒液”这样，用我们都认识的汤老湿来出演，这两种选角哪种更好？
桑福德：对于漫威影业的电影来说，他们其实也是这两种都有。比如说唐尼在演钢铁侠之前就是明星了，而克里斯·海姆斯沃斯
在出演《雷神》
之前还没什么名气。最近的两任蜘蛛侠都是新人来演，加菲和荷兰弟都是相对新人嘛。“毒液”这个角色岁数稍微大些，就算是不选知名演员，我们也会这么拍。而当汤老湿表示想演的时候，他是漫画的粉丝，对这个角色了如指掌，我们觉得他就是最适合的人选
。
加菲出演《超凡蜘蛛侠》之前名气也不大
Mtime：之后索尼还会不会和漫威影业有更多合作？
桑福德：我们一直把凯文·费奇的参与看成是终极的指导方针
，我们无论拍什么，能得到他的祝福总是最重要的，他也会给我们不少建议。和漫威影业合作的机会还有很多，毕竟我们手上有许多角色的版权，我们和漫威影业的关系也非常好
，拭目以待吧！
飞机（中）与桑福德（右）
Mtime：你认为中国观众对“毒液”这个角色熟悉么？
桑福德：虽然“毒液”在漫画里已经有了30年的历史，但大部分人应该还是不认识他
。现在有了独立电影，如果你是粉丝，从小看着漫画长大，那么这部影片对于角色的还原度非常高；如果你不认识“毒液”，只是喜欢看超级英雄电影，那片中的场景和特效，以及2位获得过奥斯卡提名的演员
（米歇尔·威廉姆斯
提名4次奥斯卡，汤老湿提名1次），也让这些角色活灵活现，观众们肯定会享受电影的。
小米和汤老湿都是获得过奥斯卡提名的优秀演员
桑福德：我们看到了动画版宇宙的视觉呈现，里面有好多蜘蛛侠，也有好多蜘蛛侠的宇宙，这是我们见过的最让人惊艳的呈现之一。看上去原创性非常强，效果真的很棒，和真人版的非常不同，动画版的自成一派。蜘蛛侠是个极具标志性的角色，可以超越形式，无论是真人还是动画。
Mtime：动画版宇宙中还会看到哪些其它漫画角色？
桑福德:《平行宇宙》能为后面的作品定下基调，如果大家喜欢第一部，之后会有更多机会让我们用到自己的“角色库”（毕竟900个角色呢，随便用）。
Mtime：新出的《蜘蛛侠》游戏超级好玩儿，电影感特别强，你觉得现在娱乐手段这么多，人们以后还会更喜欢看电影么？游戏和美剧会威胁到电影的地位么？
《蜘蛛侠》游戏太好玩了！！（过两天会针对这个游戏出个测评）
要做到这一点越来越具有挑战性了，因为观众们有很多不同的观看形式。但你如果看今年的全球票房成绩，大家还是爱看电影的，特别是身处于巨大的影院中，看3D效果之类的。别担心，电影还会吸引人很久的。
Mtime：那么漫改电影还会吸引人很久么？
桑福德与强森在《勇敢者游戏》首映式上
桑福德：30年前我刚入行的时候，当时漫改电影并不多，很多人都觉得这种类型的电影走不远，不过他们这么说也说了很久了，但其实只要是以角色为主，有好的角色，观众们会爱看的。漫画本身存在也超过50年了，现在一切形式的纸质出版物都在受到冲击，漫画书也不例外，然而好的漫画角色是可以超越这一切的。
Mtime：对于索尼哥伦比亚来说，旗下最有价值的电影系列是哪一个？
新《黑衣人外传》的片场照
桑福德：“蜘蛛侠”绝对是王冠上的明珠
，不过我们对于正在拍的新版《黑衣人》也很兴奋。以及明年圣诞节北美上映的《勇敢者游戏》续集，目前还在筹备的新版《霹雳娇娃》
，以及《比得兔》
的续集，公司真的有很多系列！我们很小心很珍惜，不能因为这个片儿叫这个名儿，就拍了，得有好点子才行
。《勇敢者游戏》就是，飞行棋的主意很老了，但游戏里“变身”的想法很新颖，这就是让老树开新花。
兔子！！！
Mtime：现在索尼重拍/翻拍/重启的影片，与全新的原创影片，比例大概是怎样的？
桑福德：拍电影就是为了好的想法嘛，有些想法是改编自人们已经知道的故事，有的则是原创的新故事。“比得兔”之前从来没拍过电影，拍了之后这个片儿全球最终票房是3.5亿美元，人们就是爱看CG兔子和人类互动哈哈哈。既要勇于原创新东西，而我们作为诸多IP的持有者，这两种情况都要兼顾。
桑福德爱看的《马戏之王》中，也有小蜘蛛的朋友赞达亚
Mtime：观众品味这些年来最大的变化是什么？
桑福德：因为近年来电影越拍越多，还有流媒体、电子游戏、手机游戏，能让观众们看的东西也越来越多，关键是这些东西都是可以随时随地看的。而我们的目标就是要拍值得让人坐在电影院里看的电影，和一大屋子人一起看，喜剧片也好，恐怖片也好，被感动的那种影片也好，人们会在彼此间产生共情。我非常喜欢的是（福斯的）《马戏之王》
，不是我家的，但这个片儿的影院体验太好了
。
Mtime：那Netflix和亚马逊拍的“网大”呢？不上院线的那种。
桑福德：网大太多了，如果你问一个人，你最近看的一部Netflix电影是什么？他可能都说不出来名字，流媒体平台上内容太多了，可能对于院线电影和文化的影响不会那么大。