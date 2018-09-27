Mtime：漫画中“毒液”是个非常黑暗的角色，为什么电影最后的分级不是R级，而是PG-13？







除了“毒液”，索尼手中的女性超英角色也非常丰富





Mtime：索尼手中有超过900个漫威漫画角色的版权，我们还会见到哪些角色出现在真人电影中？













Mtime： 像“蜘蛛侠”这样，启用新人荷兰弟来出演；和像“毒液”这样，用我们都认识的汤老湿来出演，这两种选角哪种更好？











加菲出演《超凡蜘蛛侠》之前名气也不大





Mtime： 之后索尼还会不会和漫威影业有更多合作？





我们一直把 凯文·费奇 的参与看成是终极的指导方针，我们无论拍什么，能得到他的祝福总是最重要的，他也会给我们不少建议。和漫威影业合作的机会还有很多，毕竟我们手上有许多角色的版权，我们和漫威影业的关系也非常好，拭目以待吧！ 桑福德：，我们无论拍什么，能得到他的祝福总是最重要的，他也会给我们不少建议。和漫威影业合作的机会还有很多，毕竟我们手上有许多角色的版权，，拭目以待吧！







飞机（中）与桑福德（右）





Mtime： 你认为中国观众对“毒液”这个角色熟悉么？











小米和汤老湿都是获得过奥斯卡提名的优秀演员









桑福德：我们看到了动画版宇宙的视觉呈现，里面有好多蜘蛛侠，也有好多蜘蛛侠的宇宙，这是我们见过的最让人惊艳的呈现之一。看上去原创性非常强，效果真的很棒，和真人版的非常不同，动画版的自成一派。蜘蛛侠是个极具标志性的角色，可以超越形式，无论是真人还是动画。





《蜘蛛侠：平行宇宙》的预告片非常惊艳 Mtime： 动画版宇宙中还会看到哪些其它漫画角色？





桑福德:《平行宇宙》能为后面的作品定下基调，如果大家喜欢第一部，之后会有更多机会让我们用到自己的“角色库”（毕竟900个角色呢，随便用）。





Mtime： 新出的《蜘蛛侠》游戏超级好玩儿，电影感特别强，你觉得现在娱乐手段这么多，人们以后还会更喜欢看电影么？游戏和美剧会威胁到电影的地位么？











《蜘蛛侠》游戏太好玩了！！（过两天会针对这个游戏出个测评）





要做到这一点越来越具有挑战性了，因为观众们有很多不同的观看形式。但你如果看今年的全球票房成绩，大家还是爱看电影的，特别是身处于巨大的影院中，看3D效果之类的。别担心，电影还会吸引人很久的。





Mtime： 那么漫改电影还会吸引人很久么？







桑福德与强森在《勇敢者游戏》首映式上





桑福德：30年前我刚入行的时候，当时漫改电影并不多，很多人都觉得这种类型的电影走不远，不过他们这么说也说了很久了，但其实只要是以角色为主，有好的角色，观众们会爱看的。漫画本身存在也超过50年了，现在一切形式的纸质出版物都在受到冲击，漫画书也不例外，然而好的漫画角色是可以超越这一切的。





Mtime： 对于索尼哥伦比亚来说，旗下最有价值的电影系列是哪一个？







新《黑衣人外传》的片场照











兔子！！！





Mtime：现在索尼 重拍/翻拍/重启的影片，与全新的原创影片，比例大概是怎样的？





桑福德：拍电影就是为了好的想法嘛，有些想法是改编自人们已经知道的故事，有的则是原创的新故事。“比得兔”之前从来没拍过电影，拍了之后这个片儿全球最终票房是3.5亿美元，人们就是爱看CG兔子和人类互动哈哈哈。既要勇于原创新东西，而我们作为诸多IP的持有者，这两种情况都要兼顾。







桑福德爱看的《马戏之王》中，也有小蜘蛛的朋友赞达亚





Mtime： 观众品味这些年来最大的变化是什么？















Mtime： 那Netflix和亚马逊拍的“网大”呢？不上院线的那种。





桑福德：网大太多了，如果你问一个人，你最近看的一部Netflix电影是什么？他可能都说不出来名字，流媒体平台上内容太多了，可能对于院线电影和文化的影响不会那么大。