2018企鹅影视青梦导演扶持计划13部作品入围名单公布，导演陈嘉上、高群书、张猛、制作人张家振、白一骢等将出任入围作品的监制，保驾护航。





2018年企鹅影视青梦导演扶持计划进行了全面升级。活动首次开启双通道扶持，特别增设了“院线参赛通道”，虽然取消了微电影单元，却加大了网络电影扶持力度，数量增加一倍达到10部之多，单片扶持资金也由去年的300万元/部提升至最高400万元/部。

更令人振奋的是，今年首次加入了超强监制团为2018年扶持导演保驾护航，新媒体通道的监制包含陈嘉上、高群书、白一骢、张猛、潘桦、杨超、连奕琦，院线电影通道的监制包含张家振、田壮壮、潘桦、连奕琦。





13部扶持作品名单中，新媒体通道入选的10部作品有《秋寒江南》、《罪业搭档》、《银花公主》、《见习排爆手》、《美味侦探》、《红辣椒俱乐部》、《长灯歌》、《洞》、《疯狂影视城》、《雨天的日子》，院线通道入选的3部作品有《计划外男友》、《城无所依》、《回收青春》。





这13部扶持作品覆盖了喜剧、情感、科幻、剧情、悬疑、历史等类型，题材丰富，内容不拘泥于传统，创意感十足。优秀导演在完成自己的扶持作品后，还将有机会参与到企鹅影视参与出品的网络电影、院线电影、网络剧项目的拍摄中。此外，发布会上还公布了2017年青梦导演扶持计划的3部优秀作品：微电影单元《回我的家》、《喜剧英雄》和网络电影单元《桃花劫》。





青梦导演扶持计划，是企鹅影视发起并主办的一项专业性、持续性的影视创作人才选拔与培养活动，活动由导演选拔、综合培训、项目扶持、展映评选、人才输送等环节组成，结合腾讯视频平台优势资源，为年轻导演提供“全周期扶持”，为其提供培训和完成个人作品，迈入行业门槛的机会。

编辑：hello王小羊